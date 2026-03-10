¿Un repunte? Las expectativas de apertura en Venezuela alimentan los precios de los inmuebles

Por CNN Español

A unos pasos de las cálidas y transparentes aguas del mar Caribe, lleno de tonalidades azul turquesa y esmeralda, en la isla de Margarita en Venezuela, un apartamento podía conseguirse por entre US$ 15.000 y US$ 20.000 en 2019. El sector inmobiliario en Venezuela pasó años reprimido, pero desde 2024 comenzó a presentar cierta mejora, en sintonía con un leve crecimiento de la economía del país. Tras el ataque militar estadounidense en el que fueron detenidos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el sector inmobiliario mostró un claro repunte en la recuperación de sus precios de venta en medio de expectativas de cambios y de inversiones petroleras.

Economistas consultados por CNN destacan que el cambio tiene lugar frente a una base poblacional muy deprimida en términos económicos y en un contexto político todavía frágil, por lo que el impulso luce más coyuntural que estructural.

Luis Gómez, asesor inmobiliario en Margarita, dijo a CNN que algunos apartamentos que estaban a la venta en US$ 35.000 en diciembre fueron vendidos a mediados de enero en US$ 53.000. Describe que hubo un primer “incremento explosivo” en el sector de 20% promedio entre septiembre y diciembre de 2025, en coincidencia con la aparición de los buques militares estadounidenses en el Caribe. Luego, en enero de 2026, tras el derrocamiento de Maduro, los inmuebles se dispararon desde un 30% y, en algunos casos, en lo que define como “de una forma desmedida”, hasta en 100%.

Gómez afirma que actualmente hay mucha demanda y poca oferta en Venezuela en general. En el caso de su cartera de clientes, más de la mitad del inventario salió del mercado por decisión de los dueños, a la espera de “calma y definición”. Los que se quedaron decidieron aumentar el precio. Tras el aumento, quedan solo unos pocos apartamentos con vista al mar por debajo de los US$ 70.000.

Duda mucho que los inmuebles bajen de precio y considera que, una vez el mercado convalide la oferta de venta, continuarán subiendo en el país, porque esas propiedades siguen estando a su criterio muy por debajo de su valor real con montos que no dan ni para cubrir los gastos de construcción.

La urbanización Los Palos Grandes, es una de las más cotizadas en la capital venezolana ya que cuenta con una vista privilegiada al Avila, la montaña que rodea Caracas, así como acceso a gran cantidad de comercios, restaurantes, parques y lugares de entretenimiento. Es considerada una de las zonas premium, que ofrece grandes posibilidades para sus habitantes a pocos pasos de distancia. Vivir en esa zona, al igual que en otros sectores de la capital y del país, es ahora más costoso justamente debido a los mencionados privilegios.

En diciembre de 2025, un apartamento en esta zona se cotizaba en US$ 1.064 el m² y la unidad más económica en el mercado se podía conseguir en unos US$ 70.000, con 66 m², dos habitaciones, dos baños y un puesto de estacionamiento. En cuestión de semanas el precio se incrementó a mediados de enero unos US$ 218 por metro cuadrado. Esto equivale a un aumento porcentual del 20,49%.

Actualmente, el metro cuadrado en la zona se ubica en US$ 1.282 y los apartamentos base, los de menor precio, están a la venta a partir de US$ 150.000, según la asesora inmobiliaria Doris Roa. Con más de 13 años de experiencia, Roa tiene en sus registros que, en 2018, un apartamento de 59 m² con dos habitaciones, un baño y un puesto de estacionamiento se vendió por US$ 25.000, es decir, US$ 424 por m². En diciembre pasado, el más económico se vendía en US$ 70.000.

Roa explica que es un tema complejo y que no todos los estratos reaccionan igual, siendo que la mayor presión al alza se ve en los inmuebles de menor precio dentro de cada urbanización, donde la “base” de referencia por zona subió y muchas de las unidades baratas se vendieron. Compara este momento con el que se generó con la muerte del entonces presidente Hugo Chávez en marzo de 2013, cuando también repuntaron los inmuebles en medio de expectativas de cambio.

Los compradores apuran su decisión, cuenta Roa, al asegurar que en su mayoría se trata de personas o familias con recursos propios, muchas veces inversionistas, venezolanos en el exterior o familias que ya tenían tomada la decisión de compra y aceleran antes de que los precios sigan subiendo. En este momento deben tomar decisiones rápidas porque el mercado se está moviendo, dice la experta, que señala que, ante la ausencia de crédito hipotecario, queda por fuera una buena parte de la demanda potencial. Las operaciones se cierran en dólares y en su mayoría de contado.

Actualmente lo que se establece es lo que se conoce como un “mercado de vendedores”, explica Roa. Es decir, un mercado en el que los vendedores tienen mayor poder de negociación. Es así como los dueños de propiedades, dependiendo de sus necesidades y objetivos, se debaten entre aumentos graduales, incrementos drásticos (en algunos casos irracionales) o retirar sus propiedades mientras evalúan con mayor cautela el mercado, explica Roa. La experta aclara que las unidades con 50% de aumento demoran en salir o se quedan a la espera de comprador.

En zonas de Caracas como El Encantado partes del eje noreste de Caracas, el metro cuadrado pasó de niveles cercanos a entre US$100 y US$150 a pisos actuales que ya se mueven en varios cientos de dólares, consolidando un salto relevante desde la etapa 2015 y hasta la pandemia, con una aceleración más reciente en 2025‑2026. Aun así, ahora es uno de los más vendidos, por ubicarse entre los más accesibles para la clase media.

Para Roa, las expectativas positivas del momento han impactado en el mercado, pero el mayor cambio se si comienzan a otorgarse créditos inmobiliarios, mejora el poder adquisitivo de los venezolanos y se reactiva el sector de la construcción. Desde hace varios años los bancos han limitado el otorgamiento de créditos en años de incertidumbre política y económica. Por el momento se han reactivado los créditos para la compra de vehículos y no se ha anunciado si se ampliará al sector inmobiliario. CNN consultó a varios bancos sobre el tema sin hasta ahora haber obtenido respuesta.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha anunciado que trabajará en mejorar la situación de los trabajadores aunque de momento no han tenido lugar medidas concretas en este sentido.

Beatriz Arrieta tiene 32 años de edad y vive con su pareja y su bebé de nueve meses en la casa de su suegra. Ya es parte de su rutina revisar cada día ofertas de inmuebles en venta y en alquiler. Pero los incrementos de las últimas semanas le hacen pensar que es una meta cada vez más difícil de alcanzar. “Comprar una propiedad es un imposible”, afirma esta cocinera y dice que los salarios actuales no dan la base para muchas cosas, pero menos para comprar vivienda.

Cuando revisa los precios de los apartamentos no le dan las cuentas y, además, no hay créditos en los bancos para vivienda. Asegura que “los salarios son tan bajos que es muy difícil ahorrar, en especial si tienes hijos”.

El salario mínimo sigue fijado en 130 bolívares al mes desde hace varios años, lo que equivale a menos de medio dólar. Sin embargo, los trabajadores reciben bonos que pueden elevar sus ingresos a entre 150 y 250 dólares al mes.

El economista Asdrúbal Oliveros habló con CNN sobre una suerte de fiebre inmobiliaria y, según sus cálculos, el promedio del incremento de los precios de los inmuebles en el área metropolitana de Caracas se ubica en 22 por ciento en el precio del metro cuadrado en lo que va de año y comparado con el cierre del año pasado. Asegura que se trata de un ajuste por expectativas y la percepción de cambio que hacen que las personas consideren que sus propiedades valen más.

Oliveros invita a pensar en zonas petroleras y ciudades que van a tener un impulso por el crecimiento y llegada de inversiones al sector. Se refirió específicamente a El Tigre (Anzoátegui), Maturín (Monagas) y Maracaibo (Zulia), en donde, dice, las propiedades tenían precios bastante deprimidos.

Además, destacó que, en un mercado en el que el crédito no es común ni de acceso para todos y la mayoría de las transacciones se hacen de contado, a su juicio quien tiene el dinero en la mano posee la fuerza en la negociación. Considera que, si el proceso en el país avanza más lento de lo que se espera, es decir, las inversiones tardan, el impulso en crecer tarda, esos ajustes tan agresivos de precio van a tener que ceder para quienes realmente necesiten vender. En su opinión, se trata de un momento lleno de cambios y expectativas y que no es para irse de bruces, sino para evaluar bien tanto quien compra como quien vende, porque se está en una fase de muchos anuncios, pero que hay que tener claro que la transición no se ha producido todavía.

