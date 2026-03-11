Clásico Mundial de Béisbol: así quedaron los cuartos de final, con Ohtani, Soto y la armada estadounidense

Por Federico Leiva, CNN en Español

Después de una intensa semana a puro bateo y cuadrangulares, donde hubo lógica pero también algunos resultados sorprendentes, el Clásico Mundial de Béisbol ya tiene definidos a sus ochos clasificados a cuartos de final, que comenzarán este viernes, tras una jornada de descanso.

En el Grupo A, sorprendió el bajo nivel de Cuba, eliminada, y la excelente performance de Canadá, que se quedó con el liderato de la zona y mandó a Puerto Rico al segundo lugar. Sin embargo, el premio para los canadienses no será otro más que enfrentar a uno de los grandes candidatos a levantar el trofeo. Colombia y Panamá también se despidieron del torneo.

Los canadienses enfrentarán a Estados Unidos, segundos del Grupo B, que estuvieron caminando por el precipicio todo el miércoles después de perder ante Italia el martes, lo que los obligó a esperar una derrota de México ante los italianos, algo que finalmente sucedió. Italia fue una de las grandes sorpresas de la primera fase, al ganar su cuatro encuentros, incluyendo uno ante el seleccionado de las barras y las estrellas. Su rival será Puerto Rico. México, semifinalista en 2023, Gran Bretaña y Brasil dijeron adiós.

En el Grupo C primó la lógica y tuvo rey indiscutido: Japón. Los asiáticos, que van por su tercer título en el Clásico Mundial, fueron una aplanadora y ganaron sus cuatro partidos de la mano de Shohei Ohtani y un elenco que recuerda a los galácticos del Real Madrid o el “Dream Team” del básquet estadounidense. Como escolta avanzó Corea del Sur, beneficiada en un triple empate por sobre Australia y Taiwán. República Checa jamás tuvo chances.

Pocos dudaban de que República Dominicana y Venezuela se alzarán con los primeros dos lugares del Grupo D, y los que apostaron en su contra, perdieron por goleada. Los dos seleccionados ganaron sus primeros tres partidos y llegaron al enfrentamiento cara a cara con el primer puesto en la mira. Finalmente fue para Juan Soto y compañía, que ganaron 7-5 un juego que guardó suspenso hasta la última entrada.

A diferencia de la fase de grupos, que se jugaba en Houston, Miami, San Juan (Puerto Rico) y Tokio (Japón), los cuartos de final se disputarán solo en Texas y Florida, por lo que no habrá tanta amplitud de horarios. Después de un jueves de descanso para todos, la acción volverá por duplicado el viernes y el sábado.

Corea del Sur vs. República Dominicana

Estados Unidos vs. Canadá

Puerto Rico vs. Italia

Venezuela vs. Japón

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.