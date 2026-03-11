“El béisbol en Puerto Rico es otra cosa”: así vive la isla el Clásico Mundial

Por Julián Zamora, CNN en Español

Es una tarde de lunes nublada, con mucho viento y, de fondo, suena una salsa del Gran Combo. Es el tercer juego de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La cita de la novena boricua es ante Cuba, otra potencia del béisbol caribeño, y en la mira se encuentra la esperanza de triunfar y avanzar a la próxima ronda. La pasión por el diamante se siente por todas partes.

El número 21 —el que con tanto orgullo llevó Roberto Clemente durante sus años en las Grandes Ligas— se ve en cientos de camisetas de los seguidores puertorriqueños.

Para Sam Grand, un joven de Buffalo, Nueva York, llevar la camiseta de Clemente es una forma de honrar a su madre puertorriqueña, quien desde pequeño le inculcó el amor por el béisbol. “Fue él, Clemente, quien comenzó todo”, nos dice sonriente frente a sus familiares, que lo miran con algo más que una sonrisa en sus rostros: en sus ojos hay también orgullo.

Para Víctor Fernández, vestir el 21 de Clemente es recordar la hazaña de un hombre que abrió caminos para miles de jugadores latinos en las Grandes Ligas. “Llevar esta camisa es como llevar una bandera”, nos dice, mientras recuerda que Roberto Clemente es un ícono a nivel mundial. “Es lindo ver que Nicaragua lo adora, que el mundo lo adora y que significa mucho para todos, ya que incluso un premio en las Grandes Ligas lleva su nombre”.

Para Cristian Ortiz, asistir a un Clásico Mundial “es un privilegio”, especialmente porque están jugando en casa. Ortiz llegó al parque arropado con la bandera de Puerto Rico y con una peluca rubia, un detalle que está lejos de ser algo casual. Desde el Clásico Mundial de Béisbol de 2017, el equipo de Puerto Rico comenzó a teñirse el pelo de rubio (o platino) como símbolo de unidad, identidad y química de equipo.

Esta tradición, popularizada con el rótulo “Team Rubio”, como se le conoce al equipo, representa el orgullo nacional y funciona como un amuleto de buena suerte y compromiso colectivo. “Aquí estoy, con mi bandera azul clarita, fanático del béisbol y apoyando a mi gente. El béisbol en Puerto Rico es otra cosa”.

Puerto Rico es una isla de 161 kilómetros por 56 kilómetros. Sin embargo, ha producido a seis miembros del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Es su tierra se respira y se vive el béisbol. En cada esquina hay letreros que dan la bienvenida a los turistas y visitantes del Clásico Mundial.

Sobre el juego de alta tensión entre boricuas y cubanos, Ramón Rodríguez, de Vega Alta, me dice: “Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas”, y con la sonrisa boricua agrega: “Somos todos caribeños. Quiero que mi equipo gane, pero, si no ocurre, seguiré apoyándolo siempre”.

El béisbol en Puerto Rico no conoce de géneros, y tanto hombres como mujeres se vuelcan cuando el equipo juega dentro y fuera de casa. Ellas incluso dicen presente con pancartas, camisas y banderas, siempre alegres y fieles a su selección.

Así lo expresa Jennifer Rivera: “Estamos aquí porque nos criamos en el béisbol; es parte de nuestra vida”. Su esposo la abraza cuando ella, con gran efusividad, dice: “Estamos aquí apoyando a los nuestros, pero si pasan a Houston y luego a Miami, allá estaremos, allá iremos”, en alusión a las sedes de las próximas rondas.

Su esposo lleva una camiseta de Pittsburgh con el número 21. Con gran esperanza nos dice que su equipo va a ganar, porque cada vez que ha usado esa camisa, Puerto Rico triunfa sobre el terreno.

Y así fue. Puerto Rico venció a Cuba 4-1, clasificando a la segunda ronda del Clásico.

Los boricuas salen del estadio con sus camisas azul, rojo y blanco. Lo hacen con panderos, güiros, tambores y campanas. Cantando bomba y plena, y canciones de Bad Bunny.

Salen invictos y, sobre todo, salen orgullosos de una novena comprometida con su isla y con su gente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.