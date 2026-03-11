Las 5 cosas que debes saber este 11 de marzo

Por CNN en Español

Irán comienza a instalar minas en el estrecho de Ormuz, según fuentes. Agentes de ICE violan normas cuando usan armas menos letales. ¿Cuál es la historia detrás de la película “Marty Supreme”? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La economía de EE.UU. ha demostrado una notable resiliencia durante años, resistiendo la inflación histórica de los tiempos de pandemia, la gasolina a US$ 5 por galón, una drástica desaceleración en las contrataciones y la lucha de la Reserva Federal contra el aumento de precios. Ahora, la economía enfrenta una nueva prueba: una guerra real.

Irán comenzó a colocar minas en el estrecho de Ormuz, el punto estratégico más importante en materia energética del mundo por el que transita aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo crudo, según dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre el tema.

Un análisis de CNN de más de dos docenas de videos en los que se ve a agentes federales usando armas menos letales, como aerosoles químicos, pistolas de bolas de pimienta y balas de goma, encontró que los funcionarios violaban rutinariamente las políticas de uso de la fuerza de las agencias del orden federales y locales.

Mientras en Cuba aumentan los problemas derivados de la falta de petróleo, los cortes de luz y el descontento entre los ciudadanos, desde el exterior también crecen las presiones: en solo un mes y medio, al menos cuatro países de América Latina y el Caribe han visto el fin de su colaboración con brigadas médicas cubanas, uno de los programas emblemáticos de la isla y fuente de divisas para su Gobierno.

Cada vez hay más indicios de que El Niño podría formarse y fortalecerse, convirtiéndose en un fenómeno potencialmente significativo durante los próximos meses, desequilibrando los patrones climáticos mundiales. El Niño podría afectar la temporada de huracanes del Atlántico y calentar aún más el planeta, haciendo mucho más probable otro año récord de calor.

Esta es la verdadera historia de Marty Supreme

La película “Marty Supreme”, nominada a nueve premios Oscar este año, está tan poblada de momentos extremos y personajes curiosos que cuesta imaginar que esté inspirada en la vida real.

¿Quiénes son los nuevos personajes y actores en la temporada 2 de “One Piece” en Netflix?

La primera temporada cubrió la conocida saga del East Blue e introdujo el universo original. Ahora, la segunda temporada continuará la historia mostrando lo amplio que es el mundo creado por Oda y presentará a uno de los villanos favoritos de los seguidores, entre otros muchos personajes.

¿Qué necesita México para llegar a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

En lugar de afectar el espíritu del equipo, la caída de México por 5 a 3 ante la todopoderosa Estados Unidos el lunes en realidad levanta la moral de la selección tricolor y muestra que el equipo estadounidense, que parecía invencible, es vulnerable.

De 30 % a 100 %

En enero, tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, los precios de los inmuebles en Venezuela se dispararon desde un 30 % hasta un 100 % en algunos casos.

“Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”

—Lo dijo Javier Milei, presidente de Argentina, en una disertación en la Universidad Yeshiva en Nueva York.

La historia de Garrincha, el crack brasileño que jugó la final de un Mundial pese a estar suspendido

Garrincha fue la gran figura de la selección de Brasil que se consagró en el Mundial de Chile 1962, ante la temprana lesión que marginó a Pelé del torneo. “Mané”, considerado uno de los mejores regateadores de la historia, posee una estadística única: jugó una final de la Copa del Mundo pese a haber sido expulsado en el partido previo. ¿Cómo lo hizo?

