Los precios del petróleo vuelven a subir tras nuevos ataques a buques cerca del estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo repuntaron este miércoles, ya que la preocupación por una interrupción prolongada del suministro en el estrecho de Ormuz pesó más que el informe sobre una posible liberación récord de reservas de crudo.

El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, ganó alrededor de un 4 % y cotizó por encima de los US$ 91 por barril, tras haber registrado caídas a primera hora del día. El WTI, referencia estadounidense, subió cerca de un 4,5 % hasta situarse en torno a los US$ 87 por barril.

Este repunte de los precios se produjo tras las fuertes caídas del martes, lo que sugiere que los operadores podrían mostrarse escépticos ante la posibilidad de que la propuesta —de la que se ha informado— de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para liberar reservas de crudo sea suficiente para compensar la actual conmoción en el suministro petrolero.

Bloomberg y Wall Street Journal informaron que la AIE propondría liberar hasta 400 millones de barriles de petróleo en el mercado, procedentes de las reservas estratégicas de diversos países. Esta cifra superaría con creces los 182 millones de barriles que se pusieron en el mercado en dos tramos durante 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania.

Se espera que las naciones del Grupo de los Siete (G7) tomen una decisión sobre la propuesta este miércoles, según informó el Journal citando a funcionarios. CNN ha contactado a la AIE para solicitar comentarios al respecto, aunque todavía no ha recibido respuestas.

“Dependiendo del volumen real de la liberación de reservas, podríamos ver un cierto tope en los precios del petróleo en los próximos días”, afirmó Francesco Pesole, estratega del banco holandés ING, señalando que actualmente se están perdiendo 20 millones de barriles diarios como consecuencia del cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

“Sin embargo, (la liberación de reservas de petróleo) es una medida temporal; solo una desescalada militar podrá hacer descender el precio del crudo de forma sostenible”, escribió en una nota.

Al menos por ahora, existen pocos indicios de desescalada en el conflicto. Irán declaró a primera hora del miércoles que había lanzado su “operación más intensa y contundente” desde el inicio de la guerra —según informaron los medios estatales—, mientras que Israel anunció una nueva oleada de ataques contra Teherán.

Asimismo, este miércoles se informó que tres buques habían sido alcanzados por proyectiles de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz, según la agencia marítima del Reino Unido.

Habitualmente, alrededor de una quinta parte de la producción mundial de petróleo transita a diario por el Estrecho. El casi bloqueo de la vía fluvial ha provocado que los precios del crudo se disparen; el Brent se mantiene todavía cerca de un 26 % por encima del nivel de US$ 73 al que cotizaba antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. El WTI cotiza alrededor de un 31 % al alza.

El lunes, ambos precios se dispararon por encima de los US$ 100 por barril por primera vez en casi cuatro años, para luego desplomarse al día siguiente. El crudo Brent cerró el martes con una caída de más del 11 % respecto al cierre del día anterior, situándose en US$ 87,80 por barril; su mayor descenso diario desde marzo de 2022.

La caída se vio impulsada en gran medida por los comentarios previos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que la guerra terminaría “muy pronto”, así como por el anuncio de Saudi Aramco —el mayor productor de petróleo del mundo— de que aumentaría el flujo de crudo a través de su oleoducto hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, lo que le permitiría reanudar el 70 % de sus envíos habituales de petróleo.

“Hasta que pasemos al siguiente gran acontecimiento, los mercados seguirán siendo impulsados ​​por el volátil flujo de noticias en torno a Irán y las perspectivas sobre los flujos de petróleo”, escribió este miércoles en una nota Jim Reid, jefe de investigación macroeconómica global de Deutsche Bank. “En términos generales, la narrativa ha virado hacia un tono cautelosamente más optimista, aun cuando apenas hay indicios de un fin inminente del conflicto”.

Las bolsas de valores mostraron un comportamiento mixto este miércoles, lo que pone de relieve las señales dispares provenientes de los mercados petroleros. En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur cerró con un alza del 1,4 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el Nikkei de Japón registraron caídas. Los mercados europeos operaban a la baja de forma generalizada en las primeras horas de la sesión. Los futuros estadounidenses se mantenían estables.

