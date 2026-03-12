Muere el sospechoso del ataque contra sinagoga cerca de Detroit, dice fuente

Por Sara Smart, Holmes Lybrand y Brynn Gingras, CNN

Un sospechoso murió después de que un auto se estrellara contra una sinagoga en el área de Detroit el jueves, dijo a CNN un funcionario federal de las fuerzas del orden informado sobre el incidente. El sospechoso tenía un rifle, dijo un funcionario de las fuerzas del orden.

Además del sospechoso, no se han reportado otros lesionados.

Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, el personal de seguridad lo vio y se enfrentó a él con disparos, dijo a los periodistas cerca del lugar el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

Los equipos de emergencia encontraron lo que parecía ser una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, según múltiples funcionarios de las fuerzas del orden informados sobre la escena.

Bouchard agregó que no se confirmó que nadie, excepto “potencialmente” el sospechoso, resultó herido.

Las escuelas en el área fueron evacuadas y se pidió a los residentes que se refugiaran en el lugar, añadió Bouchard.

La policía respondió a reportes de un atacante armado y de un auto que fue conducido hacia el edificio en Temple Israel, una sinagoga que alberga una escuela, en West Bloomfield Township, Michigan, dijeron a CNN múltiples fuentes federales de las fuerzas del orden.

“Estamos al tanto de un incidente de seguridad en Temple Israel. Las fuerzas del orden están respondiendo. Nuestras agencias judías están actualmente en cierre preventivo. Pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan alejados del área en este momento”, dijo la Federación Judía de Detroit en una publicación en redes sociales.

El Centro de Primera Infancia de Temple Israel es un jardín de infantes, preescolar y guardería.

El incidente llevó a las Escuelas de Bloomfield Hills a entrar en “modo seguro”, dijo el Departamento de Policía de Bloomfield Township en una publicación en redes sociales.

West Bloomfield Township está a unos 40 kilómetros al noroeste de Detroit.

August Phillips, Cindy Von Quednow y Toni Odejimi contribuyeron a este informe.