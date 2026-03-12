Sufre Medio Oriente, Panamá aumenta sus ingresos: por la guerra en Irán, crece el tráfico en el Canal

Por Elizabeth González, CNN en Español

En medio del caos por el conflicto en el medio oriente y su impacto en el alza del precio del barril de petróleo y sus derivados, el canal de Panamá se abre paso como uno de los beneficiados de la situación.

Actualmente se registra un “leve aumento” en el tránsito de buques por la vía interoceánica, según declaró a CNN la subadministradora del xanal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.

“Lo último que hemos visto, un aumento, un leve aumento en el número de tránsitos. Recordemos que ahora, con el aumento en el combustible, definitivamente que el canal de Panamá se vuelve una ruta más atractiva, porque es más corta”, explicó la subadministradora de la vía.

Espino de Marotta detalló que, gracias a las lluvias, que este año, en plena temporada seca, han caído sobre los embalses del canal, “hemos podido acomodar de 40 a 41 tránsitos diarios, versus los 36 que es lo normal”.

Sin embargo, dijo que “41 y 42 (tránsitos) no es sostenible en el tiempo, pero sí podemos llegar a unos 38 sostenidamente, así que estamos apoyando a la industria en esa necesidad”.

El tope que explica la ejecutiva del canal se refiere a que, para la operación de la vía y los esclusajes, se requiere de agua, recurso que no es ilimitado, pero sí muy necesario para el funcionamiento de esta infraestructura al servicio mundial.

Sobre los usuarios adicionales, a la subadministradora se le preguntó de dónde provenían, pero respondió que no tenía los datos precisos, sin embargo, reiteró: “Sí, obviamente están usándonos como ruta alterna a la que tenían anterior”.

Sobre la posibilidad de que compradores de países asiáticos transiten por el canal de Panamá en búsqueda de gas natural licuado (GNL), la subadministradora Ilya Espino de Marotta dijo que sí podría registrarse un beneficio para el canal, “pero también recordemos que ahora mismo Rusia está en una situación con Europa, así que para Estados Unidos es más rentable pasar el gas natural licuado, de la costa este de Estados Unidos a Europa”.

Sin embargo, destacó que “puede que haya algún impacto para el canal de Panamá”, y aunque es un panorama incierto, aseguró que estarían preparados para recibir a esos usuarios con ese tipo de carga.

Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado en que aseguró que “no se firmó documento alguno” en la pasada reunión “Escudo de las Américas”, realizada el sábado 7 de marzo en Miami, y convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cual asistieron otros 12 mandatarios de la región, entre ellos, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

En dicho comunicado se explicó que, en lugar de firma, “se realizó un acuerdo tácito para unir fuerzas en contra del crimen internacional, especialmente el narcotráfico”.

Se trata de la respuesta de la cancillería panameña ante una serie de cuestionamientos emitidos en redes sociales y medios de comunicación sobre supuesto compromiso que se hubiese adquirido en esa reunión.

“El denominado Escudo de las Américas es un acuerdo de trabajo entre 12 naciones del continente, que refuerza los trabajos coordinados ya existentes”, sustentó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Agregó que “queda claro que estas acciones no tienen ninguna contradicción con el Tratado de Neutralidad del canal, toda vez que las acciones son contra organizaciones criminales, que muchas veces financian el terrorismo internacional”.

Sin embargo, en la cumbre “Escudo de las Américas”, Trump no solo le dijo al mandatario panameño que le encanta el canal, sino que, durante su discurso en la reunión, expresó que “no permitirá la influencia extranjera” en América como parte de su nueva doctrina, “incluido el canal de Panamá”.

“No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo”, advirtió Trump ante los presidentes convocados.

El mandatario estadounidense también se quejó, otra vez, de que el país centroamericano recuperó la vía interoceánica, que administra desde el mediodía del 31 de diciembre de 1999.

“Presidente de Panamá, amo ese canal, José. Pienso que (Panamá) hizo el mayor acuerdo en la historia. Lo compró por un dólar de uno de nuestros brillantes presidentes. No puedo dormir por ese acuerdo. Se lo dieron por un dólar”, dijo Donald Trump.

Y es que la presencia de Mulino en esa cumbre se registró en momentos en que Panamá busca lidiar la tensión con Estados Unidos y Trump, que advierte supuesta influencia china en puntos clave panameños, entre ellos el Canal.

Y por el otro lado con China, molesta porque un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló el contrato con Panamá Ports Company, que durante 28 años operó dos puertos en ambos extremos estratégicos del canal, con gran parte de capital chino.

“El canal es de Panamá y seguirá siendo de nuestra nación y de su gente, no podemos permitir el avance, una vez más, del narcotráfico sobre nuestro territorio nacional, pues es esta actividad la principal responsable de los hechos de violencia urbana en la actualidad”, reiteró en su comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

CNN preguntó a la subadministradora de la Autoridad de canal su opinión sobre el acuerdo en “Escudo de las Américas” y la presencia de Mulino en el encuentro.

“Realmente no conozco mucho del tema, creo que no compromete la neutralidad del canal de Panamá. Somos un ente independiente y el Tratado de Neutralidad es muy claro, que protege al Canal de Panamá”, respondió Ilya Espino de Marotta.

Por sup parte José Pérez Barboni, diputado y presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, de la Asamblea Nacional, y dijo a CNN que “Panamá específicamente no cumple con los requisitos de poder poner a disposición de la defensa del continente, un ejército”.

“Nosotros no tenemos ejército, nuestros cuatro estamentos de seguridad (la policía, aeronaval, fronteras y migración) no cuentan con las capacidades que sí podrían tener los otros países presentes en este tipo de encuentros”, explicó Pérez Barboni.

Agregó que resalta únicamente la unificación regional. “Creo que eso es lo único positivo que puedo resaltar, pero esto no compromete la soberanía de nuestros recursos, ni de nuestros corredores logísticos, incluido el canal de Panamá”.

