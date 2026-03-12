Tras la derrota de su reforma electoral, Sheinbaum anuncia un “plan B”. Esta es su propuesta

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Luego de la derrota sufrida el miércoles en la Cámara de Diputados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves el “plan B” de su reforma electoral, con el cual, según la mandataria, buscarán disminuir privilegios de los congresos locales y de los municipios del país, así como fortalecer la participación ciudadana en temas electorales a través de consultas populares.

Sheinbaum aseguró que “no es una derrota” el resultado en la Cámara y que “todos sabíamos que no se iba a aprobar” su iniciativa de reforma electoral. Por lo tanto, la mandataria propondrá un “plan B” que tendrá el mismo objetivo que la iniciativa no aprobada, aunque ahora con un enfoque a nivel local y no federal, y se enviará la siguiente semana al Congreso de México.

“El plan B tiene que ver con esto, con seguir disminuyendo los privilegios. La propuesta la enviamos el lunes y tiene que ver con tope máximo como un porcentaje del presupuesto, o de la población o de lo que en este momento representa el promedio de lo que recibe cada diputado (local), pero que no haya 25 diputados y unos tienen presupuestos siete veces mayor que los otros, no se explica. Y luego regidores que ganan más que la presidenta (de México) todavía. Formalmente tienen salarios de 20.000 pesos, pero es el bono (que les dan) y el apoyo para no sé qué y el apoyo para no sé cuánto y acaban con salarios de 500.000 pesos mensuales. El plan B tiene el mismo objetivo que el plan A: disminuir privilegios”, explicó Sheinbaum en su conferencia matutina.

En otras palabras, la nueva propuesta de Sheinbaum apuntará a reducir la cantidad del presupuesto local que se destina a los diputados de los Congresos estatales y a los funcionarios en los municipios de cada estado.

Se buscará establecer un límite “a lo que debe destinarse de los presupuestos (locales del Poder Legislativo) a los congresos locales” y a funcionarios como síndicos o regidores, que en algunos municipios se cuentan por decenas.

“¿Cuántos regidores tiene Acapulco? Veinte. Monterrey, 28 regidores; Puebla, 23 regidores.¿Ustedes creen que realmente se necesiten tantos regidores. Hay municipios que tienen tres síndicos, que son los tesoreros, ¿para qué tienen tres?”, criticó Sheinbaum.

La mandataria señaló que los recursos que se ahorren a nivel local irán directamente a los presupuestos de los estados, y no a la federación, con el objetivo de que se use en necesidades como “agua, bacheo, drenaje”.

Por otro lado, la nueva iniciativa que Sheinbaum mandará al Cámara de Diputados el lunes también buscará aumentar la participación ciudadana en temas electorales, lo que daría poder a la gente para, por ejemplo, apoyar iniciativas como la que ayer se rechazó en el Congreso.

“El segundo objetivo: ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas. ¿Qué propuesta les hago a los diputados (en la nueva iniciativa)? Que haya temas electorales que sí se puedan consultar a la gente. Por ejemplo, los montos a los partidos políticos. Habrá temas que no deban ir a consulta pública porque son de la República, pero otros ¿por qué no? En este momento en la consulta pública se prohíbe todo lo electoral ponerlo a votación”, dijo Sheinbaum.

“Entonces yo les propongo: no se aprobó lo de ayer, ¿por qué no le preguntamos a la gente? Que se permita en la consulta popular algunos temas electorales y, en su momento, que se le pregunte a la gente y que la gente decida, eso es la democracia”, agregó la presidenta de México.

Sheinbaun indicó que en la nueva iniciativa también se propondrá que la consulta de revocación de mandato pueda ser en el tercer o cuarto año del sexenio de un gobierno, y no hasta el cuarto como se permite ahora.

Con información de Mauricio Torres, de CNN.