Trump una vez calificó esta idea de “loca”. Ahora es parte de su campaña de deportación

Por Mary Beth Sheridan, CNN

Todos los días de la semana, Jesús Luna colocaba ladrillos y mortero en obras de construcción en el noreste de Texas, como uno de los millones de mexicanos que trabajan en la economía sumergida de EE.UU. Luego comenzaron las redadas de la administración Trump.

El hombre de 36 años se ponía nervioso cada vez que salía de casa, temeroso de los agentes de inmigración en autos sin identificación. En septiembre, mientras iba al trabajo con amigos, escuchó, con los ojos abiertos, un informe de radio sobre un ataque a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, que dejó a un detenido mexicano y a uno salvadoreño mortalmente heridos.

Para diciembre, Luna ya había tenido suficiente. Cambió su bullicioso vecindario cerca del centro de Dallas por esta polvorienta aldea mexicana salpicada de nopales.

“Aún podía ir a trabajar, pero me sentía incómodo”, dijo. “Siempre estás pendiente, cuándo vendrá Inmigración”.

Luna es parte de un flujo de mexicanos que regresan a casa mientras el presidente Trump promete llevar a cabo el “Programa de Deportación Masiva más grande de la Historia”. Esa campaña es más famosa por las imágenes dramáticas de agentes de ICE enmascarados capturando inmigrantes en lugares como Minneapolis. Pero la administración también está siguiendo una estrategia menos conocida, para persuadir a quienes no tienen estatus legal a que se vayan voluntariamente —o que se “auto-deporten”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha invertido US$ 200 millones en una campaña publicitaria advirtiendo a los extranjeros sin papeles que abandonen el país o enfrenten el arresto. Les está ofreciendo boletos de avión gratis y “bonos de salida” de US$ 2.600. El DHS dice que 2.2 millones de personas indocumentadas se han auto-deportado desde enero de 2025 —más del triple de las personas detenidas y enviadas a casa— o a otro lugar— por las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, varios analistas de inmigración y exfuncionarios han puesto en duda esas cifras. Señalan que la administración Trump no ha ofrecido pruebas de un éxodo de millones de personas. Y, históricamente, rastrear a los “auto-deportados” ha sido extremadamente difícil, ya que la mayoría de los migrantes no reportan sus movimientos a las autoridades.

Varios estudios independientes afirman que probablemente hay un aumento en este tipo de retornos de inmigrantes debido a la represión de Trump, quizás en el orden de cientos de miles.

Pero por cada trabajador indocumentado como Luna que se va, hay muchos más que se quedan. Muzaffar Chishti, investigador principal del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés), un centro de estudios no partidista, dice que una de las “suposiciones falsas” de Trump es que es relativamente fácil reunir y deportar a inmigrantes ilegales. De hecho, dijo, “la mayoría de ellos lleva aquí mucho tiempo y, por lo tanto, tiene raíces”.

Los mexicanos ofrecen un caso especialmente dramático. Constituyen el grupo más grande de inmigrantes (tanto legales como indocumentados) en Estados Unidos. Alrededor de la mitad llegó antes del año 2000, según el MPI.

“Hay personas que aquí (en México) no tienen nada. Sus hijos son estadounidenses”, dijo Eunice Rendón, defensora de los inmigrantes y exfuncionaria del Gobierno mexicano.

Analistas y funcionarios mexicanos dicen que hay un goteo de personas que regresan a casa, pero no una ola.

“Se están atrincherando en sus casas, sus vecindarios, sus comunidades” en Estados Unidos, dijo Tonatiuh Guillén, quien dirigió la agencia de inmigración de México en 2018-19. “Para ellos es más importante defender la vida que han construido en EE. UU. que intentar establecer otra aquí. No ven eso como una alternativa viable”.

Hasta hace poco, la “autodeportación” era tratada como una especie de broma en los círculos de políticas de EE.UU. En agosto de 2008, la administración de George W. Bush presentó un plan de este tipo dirigido a enviar a casa a 457.000 inmigrantes que habían ignorado órdenes oficiales de expulsión. Solo ocho de ellos aceptaron participar. El programa fue rápidamente archivado.

Cuatro años después, el candidato presidencial republicano Mitt Romney fue ridiculizado cuando presentó un plan para obligar a los inmigrantes ilegales a “autodeportarse”. Entre sus críticos estaba Donald Trump, entonces empresario y estrella de la telerrealidad.

“Tiene una política loca de autodeportación”, dijo Trump al sitio web conservador NewsMax en noviembre de 2012, agregando que la idea “maniaca” de Romney finalmente había alejado a los votantes latinos y contribuido a su derrota.

Para el segundo mandato presidencial de Trump, la idea “loca” se había convertido en suya.

Su administración lanzó una gran campaña publicitaria en televisión, radio y redes sociales instando a los inmigrantes a autodeportarse. En un comercial la primavera pasada, la exsecretaria del DHS Kristi Noem declaró que más de 100.000 inmigrantes sin papeles habían sido arrestados desde que Trump asumió el cargo. “Si estás aquí ilegalmente, eres el siguiente”, advirtió, señalando con el dedo a la cámara. El anuncio pasó a imágenes de migrantes siendo llevados esposados, y otros arrodillados sumisamente, con la cabeza rapada, en una prisión de máxima seguridad en El Salvador a donde habían sido enviados y supuestamente torturados.

Los anuncios amenazantes se combinaron con un incentivo. El DHS ofreció un boleto de avión gratis y un bono de US$ 1.000 – recientemente aumentado a US$ 2.600 – a quienes se autodeportaran mediante una aplicación llamada CBP Home. Trump dijo que el programa “ahorraría a los contribuyentes estadounidenses miles y miles de millones de dólares”, ya que era más barato que las deportaciones forzadas habituales. Los inmigrantes indocumentados que ignoraran la oferta, dijo, enfrentarían duras consecuencias, incluyendo ser encarcelados y que sus bienes fueran confiscados.

Sin embargo, en los primeros nueve meses del programa, solo 35.000 migrantes aprovecharon la aplicación para regresar a casa, según fuentes del DHS citadas por The Atlantic. La oficina de prensa de Seguridad Nacional dijo a CNN que ha habido “casi 100.000 usuarios de la aplicación CBP Home”, pero no respondió a una consulta sobre si realmente habían abandonado el país o solo habían abierto la aplicación.

El DHS afirma que la mayoría de las 2.2 millones de autodeportaciones que dicen haber registrado bajo Trump se llevaron a cabo sin asistencia gubernamental. El departamento no respondió a una solicitud de CNN sobre cómo llegó a ese número.

El DHS podría estar basándose en un análisis del Center for Immigration Studies, un grupo de expertos que aboga por menos inmigración. Encontró que la población nacida en el extranjero en EE. UU. había caído en 2.2 millones entre enero y julio de 2025, a 51.1 millones.

Sin embargo, varios analistas de migración señalaron que el informe se basó en encuestas mensuales del Censo de EE. UU., que por razones técnicas – incluyendo un tamaño de muestra pequeño – no son confiables para estimar el tamaño de la población nacida en el extranjero. Además, dijeron los analistas, los números podrían verse afectados por la renuencia de los inmigrantes a hablar con los encuestadores del Censo. “Parece posible que mucha gente esté eligiendo no responder a las encuestas gubernamentales en este momento”, dijo Tara Watson, investigadora principal en la Brookings Institution.

Steven A. Camarota, coautor del análisis, advirtió en una entrevista que la reducción de 2.2 millones de residentes nacidos en el extranjero incluía tanto a quienes estaban en el país legalmente como ilegalmente. La disminución neta de residentes indocumentados fue de aproximadamente 1.6 millones, según sus cálculos. Y no solo incluía a autodeportados, sino también a personas que habían muerto, obtenido estatus legal o sido deportadas por el gobierno.

Aun así, incluso con las salvedades, dijo, “sugiere que algo fundamental cambió en los patrones migratorios”.

De hecho, muchos analistas creen que la campaña de aplicación agresiva de Trump ha impulsado un número más alto de lo habitual de extranjeros que deciden abandonar voluntariamente Estados Unidos. Un estudio de la Institución Brookings estimó esa cifra entre 210.000 y 405.000 por encima de los retornos esperados el año pasado, y calculó que podría llegar a 575.000 este año. (Esa cifra incluye no solo a los auto-deportados, sino también a residentes legales que se marcharon “para evitar el acoso o encontrar una comunidad más acogedora”).

En Guanajuato, el hogar de Luna y uno de los principales estados emisores de migrantes en México, hay evidencia anecdótica de migrantes indocumentados que regresan para escapar de la represión de Trump, pero aún no representan una afluencia significativa, según Susana Guerra, subsecretaria de asuntos migratorios. Hubo más retornados en el último año de mandato del presidente Biden, dijo ella, cuando hubo un mayor número de cruces fronterizos, quienes son más fáciles de detener y deportar que aquellos que viven en el interior de EE.UU. Las políticas de Trump han reducido drásticamente las llegadas ilegales en la frontera.

No son grandes cifras”, dijo Guerra ya añadió: “todos especulábamos que la cosa se venía como mucho más grande”.

Para Luna, la vida en Texas se volvió cada vez más angustiante a medida que la administración Trump desplegaba miles de agentes para buscar inmigrantes indocumentados. Los capataces en los sitios de construcción le pedían a él y a otros trabajadores que se escondieran en el interior cuando había reportes de agentes migratorios en las cercanías, contó. De regreso en México, su hermana Alicia se alarmó por publicaciones en Facebook que mostraban a agentes estadounidenses sacando a migrantes de autos y golpeándolos. Ella le pidió que regresara a casa.

“La situación se estaba volviendo crítica,” dijo.

Luna escuchó sobre la aplicación del DHS, pero muchos migrantes se quejaron de fallas y retrasos en la herramienta. “Simplemente pensé que me regresaría a mi México,” dijo.

No fue el único en su pueblo de montaña que regresó. Un vecino, que dio su nombre como David, viajó de regreso desde Florida en diciembre. Él también se sentía cada vez más incómodo viviendo en Estados Unidos. “Te desesperas,” dijo el joven de 26 años, quien trabajaba en el armado de casas. “No puedes trabajar.”

Pero había una diferencia crucial entre ellos y muchos otros migrantes. Ambos hombres siempre habían planeado regresar a México. Sus esposas e hijos se habían quedado en el pueblo, y los hombres veían sus estancias en EE. UU. como viajes temporales para ganar buen dinero – más de US$ 200 al día, contra US$ 25 en su lugar de origen. La represión de Trump los llevó a acelerar sus planes de regresar. La situación era diferente para quienes tenían familia en Estados Unidos.

María del Carmen Juárez, de 31 años, quien administra una tienda de abarrotes en un pueblo vecino, dijo que sus dos hermanos que viven sin estatus legal en Estados Unidos no tienen intención de desarraigar a sus familias. Su hermano está casado con una ciudadana estadounidense. Su hermana se fue de México hace 25 años y es madre soltera de cuatro hijos nacidos en EE.UU.

“Ella no quiere regresar”, dijo Juárez. “Dice que allá tiene más oportunidad de darles una mejor vida a sus hijos”.

Miguel Vilches, profesor de la Universidad de Guanajuato que estudia migración, dijo que la mayoría de quienes regresan voluntariamente a México parecen ser migrantes recientes o personas sin fuertes lazos familiares o comunitarios en Estados Unidos.

“Cuando tienes una familia mixta, es más fácil quedarse”, dijo, señalando que los cónyuges o hijos con estatus legal pueden trabajar y apoyar a sus familiares indocumentados que se quedan en casa.

Otro grupo que probablemente resista la auto-deportación son las personas que huyeron de la violencia y el colapso económico en sus países de origen.

Guerra, la funcionaria estatal, dijo que muchos migrantes están calculando que pueden esperar el resto del mandato de Trump.

“Todos saben que esto es un tiempo determinado y que Trump sale. Las condiciones migratorias pueden cambiar”, dijo. “Entonces lo que están haciendo es quedándose un poco en laa sombraa en Estados Unidos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.