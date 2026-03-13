El distanciamiento de Vance respecto a la guerra con Irán se hace cada vez más evidente

Análisis de Aaron Blake, CNN

Apenas unas horas después de que el presidente Donald Trump ordenara ataques contra el programa nuclear de Irán el pasado junio, su vicepresidente participó en dos programas dominicales distintos para celebrar el éxito de la misión. J. D.

Vance fue tan efusivo que usó la palabra “increíble” o “increíblemente” cuatro veces en menos de un minuto.

A las pocas horas de la operación de Trump para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero, Vance publicó en X una defensa combativa de la legalidad de la operación.

Ya han pasado dos semanas desde que Trump inició una guerra con Irán, y Vance aún no ha ofrecido ningún tipo de muestra pública de confianza.

Eso continuó este viernes, cuando un periodista le preguntó qué le había aconsejado a Trump al principio y más recientemente.

Vance dio una respuesta extensa, pero evitó dar su opinión personal sobre la guerra.

“Odio decepcionarlo, pero no voy a presentarme aquí y, delante de Dios y de todo el mundo, decirle exactamente lo que dije en esa sala clasificada”, dijo a los periodistas en Carolina del Norte, en referencia a la sala de crisis.

“En parte porque no quiero ir a prisión, y en parte porque creo que es importante que el presidente de Estados Unidos pueda hablar con sus asesores sin que esos asesores se pongan a hablar de más con los medios estadounidenses”, continuó. (No está claro cómo el hecho de compartir sus opiniones sería un delito, y se le preguntó de forma más amplia por su consejo a Trump, no por nada clasificado).

Fue una respuesta extraña, pero reveladora en cuanto a cómo Vance ha evitado este tema.

De hecho, sus comentarios más noticiosos hasta la fecha han sido sus garantías de que la guerra no sería prolongada.

La falta de un fuerte apoyo público de Vance ha sido evidente desde hace tiempo, pero ahora lo es aún más.

CNN informó que Vance inicialmente desaconsejó otra guerra en Medio Oriente, pero cambió su postura cuando quedó claro que Trump favorecía la acción militar y abogó por que el presidente atacara con rapidez y decisión. Las reservas iniciales del vicepresidente coinciden con sus comentarios anteriores en los que defendía las virtudes del no intervencionismo.

Como senador, escribió un artículo de opinión en 2023 argumentando que Trump fue un presidente exitoso en gran parte porque se mantuvo al margen de las guerras. En 2024, dijo que una guerra con Irán, en concreto, no estaba en el interés de Estados Unidos y sería una “un enorme desvío de recursos”. Advirtió sobre una guerra en 2020 cuando Trump ordenó la muerte de un comandante iraní. Y mensajes privados del “Signal-gate” del año pasado sugerían que era escéptico respecto a los ataques de Trump contra los rebeldes hutíes de Yemen.

Pero es el vicepresidente de Trump. Y para un presidente que a menudo exige una lealtad servil de quienes lo rodean, incluido su número dos, ha sido asombroso ver a Vance intentar mantener cierta cautela.

Los críticos del Gobierno verán en ello una maniobra política —es decir, Vance intentando blindarse de cara a la campaña presidencial de 2028—. Pero su enfoque de mantenerse al margen también podría ser un lastre político.

Con la guerra registrando malos resultados en la mayoría de las encuestas, la Casa Blanca ha señalado a menudo el fuerte apoyo a la guerra dentro del movimiento MAGA. Sin embargo, aquí está el segundo político MAGA más poderoso del país que ni siquiera quiere aportar demasiado apoyo político.

Y tampoco es nada sutil.

Si bien Vance se apresuró a usar X para defender al Gobierno tras la operación en Venezuela en enero, ha permanecido muy callado en redes sociales las últimas dos semanas. De hecho, solo ha publicado ocho veces en su cuenta personal desde que comenzó la guerra. (Cabe destacar, sin embargo, que Vance parece haber reducido su actividad en redes sociales en los últimos meses, incluso antes de que comenzara la guerra).

Si bien algunas de sus publicaciones en cuentas personales y oficiales tratan sobre Irán, se centran en militares fallecidos y en compartir comentarios de Trump, más que en los propios de Vance. También publicó una entrevista que concedió a Fox News sobre Irán. Y aunque el tema de esa entrevista del 2 de marzo era Irán, Vance evitó en gran medida expresar su postura sobre la guerra.

De manera reveladora, señaló repetidamente lo que Trump estaba pensando o diciendo: “el presidente estaba observando”; “el presidente determinó”; “lo vio”; “quería asegurarse”; “el presidente ha sido extremadamente claro”; “el presidente solo quiere”; “el objetivo del presidente”; y “el presidente estará contento”.

Hasta cierto punto, ese es el trabajo de Vance: hablar sobre las opiniones del presidente. Pero después de los ataques de junio contra el programa nuclear de Irán, habló mucho más en términos de lo que él, personalmente, pensaba y sentía.

Y el gran titular de esa aparición en Fox fue que Vance aseguró que esto no sería un proceso de décadas como en Irak y Afganistán.

Sus otras apariciones públicas han tenido pocos comentarios sobre Irán. Mencionó brevemente a los militares muertos en un discurso ante la Asociación Internacional de Bomberos el lunes. Y en el discurso del viernes en Carolina del Norte, se centró mayormente en la economía.

Vance no es el único al que le han preguntado por las diferencias entre él y el Gobierno.

Cuando se les preguntó sobre este tema, ni Trump ni el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han protestado demasiado ante la idea de que Vance está en un lugar diferente al del presidente.

Cuando se le preguntó a Trump el lunes si había algún desacuerdo entre él y Vance, respondió: “No lo creo. No. No. Nos llevamos muy bien en esto”.

Pero luego sugirió que algo de eso podría ser cierto: “Él era, diría yo, filosóficamente un poco diferente a mí. Creo que quizá estaba menos entusiasmado con ir, pero estaba bastante entusiasmado”.

Cuando se le preguntó este viernes si existía una “división” entre Vance y Trump, Hegseth evitó dar una respuesta directa.

“En cuanto al vicepresidente, es un miembro increíble, también líder de este equipo, junto al presidente y al secretario de Estado”, dijo Hegseth y añadió que este equipo le da opciones a Trump, “y el vicepresidente, todos los días, es una voz clave en eso —una voz indispensable en eso, en realidad”.

Por alguna razón —ya sea filosófica, política o ambas— Vance no nos ofrece nada que contradiga la idea de que no está totalmente de acuerdo. Y el Gobierno le permite mantener su distancia.

Pero está por verse cuánto tiempo podrá mantener esa postura a medida que se prolongue la guerra.

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