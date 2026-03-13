Las 5 cosas que debes saber este 13 de marzo

CNN en Español

Dos ataques encienden las alarmas en Estados Unidos. Trump reconoce a Delcy Rodríguez como “única jefa de Estado” en Venezuela. ¿Cuál es el “plan B” de Sheinbaum para la reforma electoral? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió en el que sería su primer mensaje que el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo, permanecerá cerrado como una “herramienta de presión”. La consecuencia: las acciones cayeron y los precios del petróleo subieron. Según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto, agencias del Gobierno de Trump habían subestimado significativamente la voluntad de Irán de cerrar el estrecho mientras planificaban la operación.

Este jueves se registraron dos violentos ataques en Estados Unidos. En Michigan, un hombre murió después de embestir con un vehículo una sinagoga que quedó envuelta en llamas. El incidente ocurrió en Temple Israel, que incluye un centro de cuidado infantil y una escuela. El ataque está bajo investigación y fue descrito por las fuerzas del orden como un “acto de violencia dirigido contra la comunidad judía”. En Norfolk, Virginia, un tiroteo en la Universidad Old Dominion es investigado por el FBI como un acto de terrorismo. Fuentes dijeron a CNN que el sospechoso es un veterano que ya había cumplido una condena en prisión por intentar ayudar a ISIS. En este segundo incidente, una persona falleció y dos resultaron heridas.

Luego de la derrota sufrida el miércoles en la Cámara de Diputados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves el “plan B” de su reforma electoral, con el cual, según la mandataria, busca disminuir privilegios de los congresos locales y de los municipios del país, así como fortalecer la participación ciudadana en temas electorales a través de consultas populares.

El Gobierno de Donald Trump notificó a la Justicia de Estados Unidos el reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como gobernante de Venezuela. En una carta enviada por el encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, Michael Kozak, al fiscal Jay Clayton, quien lleva el caso contra el derrocado presidente Nicolás Maduro en Nueva York, el Departamento deja constancia de que considera a Delcy Rodríguez como “la única jefa de Estado” en el país sudamericano.

En la elección presidencial de 2024, el mensaje de Trump sobre la economía cautivó al electorado, entre ellos a los hispanos, que vieron en él a un empresario exitoso. Pero la luna de miel duró poco. Una encuesta de CNN previa a las primarias en Texas reveló que Trump tenía una aprobación de 22 % entre los hispanos consultados, un contraste profundo con la forma en que lo veían un año antes, al asumir su segundo mandato, cuando estaba en un 41 %. Análisis.

Los ultrarricos pagan enormes sumas de dinero para salir de Medio Oriente en jets privados

La demanda de vuelos privados desde Medio Oriente se ha disparado desde el inicio del conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán, y quienes pueden permitírselo están pagando precios astronómicos para salir de la región.

Agentes del FBI entrenarán con luchadores de la UFC en Quantico

Agentes del FBI asistirán a una capacitación este fin de semana impartida por luchadores del Ultimate Fighting Championship, anunció la empresa de artes marciales mixtas.

Despídete de la primavera boreal: se avecina un importante cambio en los patrones climáticos

Una drástica modificación en los patrones climáticos está a punto de provocar un gran cambio en gran parte del territorio de EE.UU.: durante los próximos días, se instalará una ola de calor récord en el oeste, mientras que un frío invernal regresa al este.

51

El Gobierno de Cuba anunció el jueves que excarcelará en los próximos días a 51 personas privadas de la libertad, en el marco de un acuerdo con el Vaticano.

“Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa, coordinada con los aliados”

—Lo dijo María Corina Machado durante una rueda de prensa en Santiago, Chile. La líder opositora venezolana asistió el miércoles 11 de enero a la investidura del presidente chileno José Antonio Kast.

Kim Jong Un y su hija disparan en una fábrica de armas de Corea del Norte

Medios oficiales de Corea del Norte difunden imágenes de Kim Jong Un y su hija disparando con pistolas de nuevo desarrollo en una fábrica de armamento.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso anunció el lanzamiento de “Goo Goo Ga Ga”, una canción en colaboración con el artista estadounidense Jack Black.

