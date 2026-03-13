Pete Hegseth quería una “cruzada estadounidense”. Ahora lidera una guerra en Medio Oriente

Análisis de Zachary Wolf, CNN

En la guerra que Estados Unidos ha emprendido contra la República Islámica de Irán, al secretario de guerra de EE.UU. —como él prefiere que lo llamen— le gusta hablar de cómo el Dios cristiano está de su lado.

Durante una entrevista con CBS News, emitida el domingo, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que Irán no debería dudar de la determinación de Estados Unidos, ya que esta cuenta con el respaldo de un poder superior.

“Nuestras capacidades son superiores. Nuestra voluntad es superior. Nuestros soldados son superiores. La providencia de nuestro Dios todopoderoso está ahí, protegiendo a esos soldados, y estamos comprometidos con esta misión”, declaró.

El reportero de la CBS, Major Garrett, le preguntó a Hegseth si contempla la guerra desde un contexto religioso.

“Quiero decir, obviamente, estamos luchando contra fanáticos religiosos que buscan adquirir una capacidad nuclear con el fin de provocar una especie de Armagedón religioso”. Los soldados, añadió más tarde, “necesitan una conexión con su Dios todopoderoso en estos momentos”.

Un par de días después, poco después de regresar de una ceremonia de repatriación solemne de soldados caídos en combate, Hegseth citó el Salmo 144 durante una conferencia de prensa en el Pentágono: “Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla”.

Desde hace mucho tiempo, Hegseth ha deseado “reprogramar” el país.

“Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana”, afirmó durante un reciente Desayuno Nacional de Oración. “Sigue siendo una nación cristiana en nuestro ADN, si logramos conservarla”, añadió, injertando un matiz religioso en una famosa frase ingeniosa de Benjamin Franklin sobre si Estados Unidos era una república o una monarquía.

“No solo somos guerreros armados con el arsenal de la libertad; en última instancia, estamos armados con el arsenal de la fe”, dijo, adaptando la idea de Franklin D. Roosevelt —de que Estados Unidos debía ser el “arsenal de la democracia”— a su propia cosmovisión religiosa.

Hegseth afirma que uno de sus tatuajes —una Cruz de Jerusalén, un símbolo religioso vinculado a las Cruzadas— provocó que fuera tildado de extremista y excluido del destacamento de su unidad asignado a la toma de posesión del presidente Joe Biden en 2021. Esta iconografía tiene sus raíces en las Cruzadas, cuando los cristianos europeos intentaron recuperar Tierra Santa de manos de los musulmanes.

El término “Deus Vult” —Dios lo quiere— también está tatuado en el cuerpo de Hegseth. En su libro de 2020, “American Crusade” (Cruzada estadounidense), describe este término como “el grito de guerra de los caballeros cristianos mientras marchaban hacia Jerusalén”.

La oposición a los islamistas ha sido una influencia determinante en la vida pública de Hegseth.

En “American Crusade” escribió que Estados Unidos se enfrenta a un “momento de cruzada” que evoca la invasión cristiana de Tierra Santa ocurrida en el siglo XI. Según Hegseth, los islamistas reciben el respaldo de los “izquierdistas” estadounidenses, en detrimento de los cristianos estadounidenses temerosos de Dios.

“No deseamos combatir, pero, al igual que nuestros hermanos cristianos de hace mil años, debemos hacerlo”, escribió. Asimismo, anticipó la idea de que Estados Unidos entraría en guerra junto a Israel.

“American Crusade” hace referencia a la toma de las armas contra ISIS; sin embargo, en la actualidad, Estados Unidos se encuentra en guerra junto a Israel contra Irán, una república islámica. En otro pasaje del libro, Hegseth expone su visión sobre la amenaza que el islam representa para Estados Unidos.

Si bien Estados Unidos e Israel iniciaron las hostilidades con ataques aéreos que acabaron este año con la vida del líder iraní, el Gobierno de Trump sostiene que la batalla lleva librándose desde 1979, cuando la Revolución Islámica derrocó al sha —respaldado por Estados Unidos— y lo apartó del poder.

Durante su etapa como secretario de Defensa, previa al conflicto bélico, Hegseth puso en marcha una iniciativa para “devolver la grandeza al cuerpo de capellanes”. Si bien la función de los capellanes militares consiste, por norma, en brindar asistencia espiritual a fieles de todas las confesiones, Hegseth pretende reescribir su manual de actuación para reintroducir una mayor presencia de la figura de Dios y reducir el uso de un lenguaje de carácter laico.

“Los combatientes de fe”, afirmó en una publicación en X, han sido marginados por el humanismo secular dentro de las fuerzas armadas.

Él promueve una oración mensual que se transmite por todo el Pentágono. En febrero, Hegseth invitó a su pastor, Doug Wilson —un nacionalista cristiano que aboga por que Estados Unidos se convierta en una teocracia cristiana—, para que se dirigiera a las fuerzas armadas estadounidenses.

Wilson, en una entrevista con Pamela Brown de la CNN el año pasado, explicó su visión de las mujeres como “el tipo de gente del que la gente sale” y defendió la idea de que Estados Unidos debería ser una teocracia cristiana.

La Military Religious Freedom Foundation (MRFF), una organización activista sin fines de lucro que busca defender los derechos de los miembros de las fuerzas armadas, afirma haber recibido numerosas quejas en menos de un mes de guerra. La CNN no ha podido verificar de forma independiente dichas quejas. Según el fundador de la MRFF, Mikey Weinstein —exabogado de la Fuerza Aérea—, esto se debe a que las personas que presentan las quejas temen sufrir represalias.

Sin embargo, señaló que las quejas incluyen comentarios entre los mandos militares sugiriendo que la guerra contra Irán forma parte de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Los demócratas de la Cámara de Representantes han solicitado una investigación sobre estas quejas.

Weinstein me comentó que el lenguaje empleado por Hegseth transmite al mundo musulmán la impresión de que Estados Unidos está lanzando su propia cruzada.

“Parecemos exactamente una novena versión de las ocho cruzadas anteriores, ocurridas entre los siglos XI y XIII”, afirmó. “Para grupos como Boko Haram, ISIS, los talibanes o Al Qaeda en la península Arábiga —ya sean chiitas o sunitas—, nosotros simplemente estamos atacando a una gran nación musulmana; y todo esto no hace más que servir como una inmensa bonanza propagandística para aquellos contra quienes estamos luchando”.

Hegseth no parece haber hablado públicamente sobre las profecías del fin de los tiempos ni sobre la idea de que la recuperación de Tierra Santa por parte de Israel presagie el Apocalipsis. No obstante, no rehúye la noción de que Estados Unidos debería aliarse con Israel por motivos religiosos.

Durante su audiencia de confirmación el año pasado, en el marco de un interrogatorio de tono favorable, el senador Tom Cotton —republicano de Arkansas— preguntó a Hegseth si se consideraba un sionista cristiano. “Soy cristiano y apoyo firmemente al Estado de Israel, su defensa existencial y la manera en que Estados Unidos se sitúa a su lado como un gran aliado”, afirmó Hegseth.

El sionismo es la idea de que el pueblo judío tiene derecho a establecer y defender su propia nación en Medio Oriente. El sionismo cristiano —como término diferenciado— es la idea de que el derecho de los judíos a regresar a Tierra Santa está garantizado en el Génesis.

“Algunos creen —en particular los cristianos— que Israel representa el cumplimiento de la profecía bíblica, específicamente en lo que respecta a la segunda venida de Cristo”, señaló Allyson Shortle, profesora de política y religión en la Universidad de Oklahoma y coautora de un libro sobre el nacionalismo cristiano.

Shortle me explicó que la vertiente del cristianismo evangélico que profesa Hegseth se alinea con una visión del excepcionalismo estadounidense; es decir, la idea de que los estadounidenses son diferentes de los habitantes de otras partes del mundo y que se hallan inmersos en un choque moral de mayor envergadura con otras sociedades.

“El nacionalismo cristiano y el excepcionalismo religioso estadounidense son parte integrante de un mismo ordenamiento que sitúa a los cristianos en la cúspide, mientras que el resto de la gente queda, en cierto modo, por debajo; una disposición que resulta sumamente dominadora”, sostuvo Shortle.

Irán, para una persona que comparte esta cosmovisión, “se sitúa en el bando opuesto de una batalla que versa tanto sobre principios, creencias y valores como sobre el interés nacional”, según Daniel Hummel, autor de libros sobre los evangélicos en Estados Unidos y director del Lumen Center, institución que se autodefine como una comunidad de académicos cristianos con sede en Madison, Wisconsin.

“Las ideas relativas al carácter de ‘pueblo elegido’ de Israel, o la noción de que los acontecimientos que tienen lugar en Oriente Medio poseen una trascendencia de índole cósmica, constituyen una visión muy extendida, particularmente entre los cristianos blancos de Estados Unidos”, comentó Hummel.

Si bien calificó las opiniones de Hegseth como marginales, Shortle señaló que aproximadamente la mitad de los estadounidenses respaldan, en alguna medida, una ideología de corte nacionalista cristiano; una postura que incluye la creencia de que Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana y que su origen es de inspiración divina.

“Sin el contexto de que esto podría formar parte del movimiento nacionalista cristiano, la idea general suele gustar bastante a la gente”, afirmó Shortle, y añadió: “a una cantidad alarmante de estadounidenses, dado que está vinculada a numerosos resultados y creencias antidemocráticas”.

Hegseth no se ve aquejado por tales dilemas. En “American Crusade” logró conciliar las enseñanzas pacíficas de Jesús con su oposición a las iniciativas en favor de la diversidad y su llamamiento general a las armas de la siguiente manera:

“La llamada tolerancia huele a rendición ante los islamistas, porque, de hecho, lo es. Jesús nos dijo que pusiéramos la otra mejilla, pero estoy bastante seguro de que en aquel momento no estaba aconsejando a un secretario de Defensa”, escribió Hegseth en aquella ocasión.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.