¿Quién es Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados por la DEA que fue detenido en Bolivia?

Por Darío Klein, CNN en Español

Lo llaman “el gerente de la Hidrovía”. Es uno de los tres cuatro criminales más buscados por la Administración para el Control de Drogas de EEUU. (DEA, por sus siglas en inglés), que ofrecía por él una recompensa de hasta US$ 2 millones. Sebastián Marset, alias Gabriel de Souza Beumer o Luis Paulo Amorim Santos, un hombre uruguayo de 34 años, fue detenido este viernes en un operativo en Santa Cruz, Bolivia, según confirmaron a CNN autoridades paraguayas, que también estuvieron detrás del operativo.

Marset “es un objetivo principal no solo de Paraguay sino de Uruguay, Bolivia, y Estados Unidos”, dijo el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid. “Sebastián Marset tenía la capacidad de estar en cualquier país, y en todos los países lo buscaban”, agregó. Este hombre estaba siendo perseguido por la Justicia de Paraguay desde febrero de 2022, acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero. A esa requisitoria se sumaron luego pedidos de las justicias de Bolivia y Estados Unidos.

CNN contactó al abogado de Marset para pedir comentarios y está a la espera de una respuesta.

Según el expediente judicial de la investigación “A Ultranza PY”, su carrera delictiva comenzó en Uruguay en 2013, cuando fue encarcelado acusado de narcotráfico por pequeñas cantidades de droga. Estuvo preso cinco años en el penal de Libertad, en el departamento uruguayo de San José, donde, según la Policía uruguaya, entró en contacto con varios narcotraficantes experimentados e hizo contactos internacionales.

Al salir de prisión, en 2018, Marset recaló en Paraguay, donde estableció su base de operaciones y se vinculó al clan Insfrán, según detallan los expedientes de la “Operación A Ultranza PY”. El uruguayo también dedicaba su tiempo a empresas legales, como la promoción de conciertos, la producción musical y el fútbol, según el expediente judicial.

A partir de entonces, según la misma fuente, su negocio ilegal fue creciendo, y desarrollando vínculos en Paraguay, Brasil, Bolivia e Italia. Según el expediente judicial, Marset tiene vínculos con el clan Insfrán, de Paraguay, el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil y la Ndrangheta, de Italia “quienes se encargan de los últimos eslabones de la cadena de la cocaína desde Suramérica a Europa”. “En todas estas relaciones, sin embargo, Marset opera más como alguien que coordina entre grupos y maneja la logística. En esa medida, Marset seguramente no mantiene alianzas con organizaciones criminal

El término “gerente de la Hidrovía” aparece por primera vez en los expedientes de la histórica operación antidrogas “A Ultranza PY” que, a comienzos de 2022, desarticuló buena parte de la red narcotraficante por entonces liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y que según el expediente judicial integraba Marset. La Hidrovía es la ruta comercial marítima que conforma los ríos Paraguay y Paraná y que desemboca en el Río de la Plata. Ese mismo camino que permite a los narcos sacar su producción, sobre todo de cocaína, desde Bolivia y Paraguay y enviarla a algunos de los mercados que mejor pagan por ella: los de Europa.

La investigación “A Ultranza PY” vinculó “a una red criminal liderada por Marset con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo 11 toneladas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otras 4,7 toneladas en Paraguay”, según el Departamento de Estado de EE.UU.

Además, la Justicia paraguaya y colombiana lo investigan por declaraciones de testigos que lo ubican como el presunto autor intelectual del ataque al fiscal paraguayo antidrogas Marcelo Pecci, asesinado durante su luna de miel en Colombia en mayo de 2022.

Marset estaba prófugo de la Justicia paraguaya desde comienzos de ese año, después de haber estado casi tres meses preso en Dubai, donde había sido detenido a fines de 2021 por portación de un pasaporte falso. Las autoridades emiratíes lo liberaron tras un trámite diplomático del gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou, que le envió un pasaporte legal de este país, pese a las advertencias del embajador local. La Cancillería y el Ministerio del Interior argumentaron que por entonces desconocían los antecedentes de Marset. Esto desembocó en una crisis de Gobierno, que se saldó con la dimisión de varios ministros y que la Justicia uruguaya está investigando.

Pese a ello, oficialmente Marset no tiene pedido de captura por parte de la Justicia de Uruguay —aunque según el ministro del Interior, Carlos Negro, hay investigaciones abiertas que vinculan a Marset con “hechos delictivos” —, aunque sí notificaciones rojas internacionales de Interpol.

Por entonces, él mismo dijo en mensajes enviados a periodistas uruguayos, bolivianos y paraguayos que nunca iban a capturarlo. En junio de 2025, estando todavía prófugo, envió una carta a los medios en la que dedicaba algunas líneas a cada uno de los países que lo buscaba. “De Uruguay me fui en el año 2018 y nunca más volví”, empezaba. Sobre Bolivia dijo que “el narcotráfico es el crecimiento del país (…) el país se sustenta en eso, así que entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas”. Respecto a las autoridades paraguayas señaló que “también viven del narcotráfico” y cuestionó la detención y extradición desde España de su esposa, Gianina García Troche. “Respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia”, escribió

CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. si buscará la extradición de Marset a Estados Unidos, pero no respondieron directamente a esa pregunta. Sin embargo, un mensaje en X de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley se refiere al caso:

“CAPTURADO. El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha llegado a su fin. Gracias al liderazgo del presidente (de Bolivia) Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset se enfrentará a la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y más fuerte”, dice la publicación.

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Uriel Blanco, de CNN, contribuyó a este reporte.