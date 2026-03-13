“Sinners” y el impulso de último momento que la llevaría a la gloria del Oscar

Análisis de Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

Para pronosticar los ganadores del Oscar se vale cualquier método.

Tenemos el de la observación y el descarte, pero también el de las matemáticas puras, donde se suman y restan los aciertos y desaciertos de cada película nominada. Y finalmente, está el de las corazonadas porque, en mi caso, el cine tiene mucho que ver con la pasión, los sentimientos.

Ahora, quienes consultaron el resumen de mis diez películas favoritas del último año, saben que “El agente secreto” y “One Battle After Another” encabezaron ese listado.

Por tanto, me gustaría que ambas barrieran con la premiación. La primera compite en cuatro categorías y la segunda recibió 13 nominaciones.

Sin embargo, “Sinners”, del director Ryan Coogler, ha adquirido una fuerza impresionante en las últimas semanas. Y aunque de las diez nominadas a mejor película fue la que se estrenó más temprano el año pasado —en abril y exponiéndose a ser olvidada rápidamente—, de repente se ha convertido en el tapado de la temporada.

Por esa razón, “Sinners” es para muchos la opción ganadora lógica como mejor producción de 2025. El hecho de ser además la película que más nominaciones ha recibido en la historia del Oscar (16), le añade un aura especial que podría haber motivado a los votantes de la Academia a respaldarla con gran pasión.

Lo anterior me hace pensar que Paul Thomas Anderson, productor y director de “One Battle After Another”, tendrá entonces que conformarse con el Oscar a mejor dirección. Es una distinción que le deben desde películas como “Boogie Nights” y “Magnolia”, con las que solo fue nominado por su trabajo de guionista.

Hablando de guion, lo que sí merecen ambos realizadores, Coogler y Anderson, son el Oscar a mejor guion original y el de adaptación de guion, respectivamente.

En el apartado de actuaciones, el asunto también está difícil de predecir, justamente por el ímpetu tardío de “Sinners”. Eso sí, hay una excepción que se llama Jessie Buckley, la eterna favorita a mejor actriz principal por “Hamnet”.

Su homólogo masculino debería ser Michael B. Jordan, interpretando a un par de gemelos en “Sinners”. Viene de ganar el premio del sindicato de actores, victoria que suele repetirse en la noche del Oscar. Sin embargo, me encantaría que el brasileño Wagner Moura nos diera una sorpresa.

Pasando a las actuaciones de reparto, mi voto sería —si fuera miembro de la Academia— para Amy Madigan. Su interpretación de la tía Gladys en la película “Weapons” es hoy icónica, como también lo es la del despiadado coronel Steven J. Lockjaw, por parte de Sean Penn, en “One Battle After Another”. Por eso, Penn también tiene mi voto.

No olvidemos que “Sinners” cuenta con miembros de su elenco en esas últimas dos categorías y por eso hay quienes sueñan con ver a la actriz Wunmi Mosaku y al actor Delroy Lindo subir al escenario del teatro Dolby a recibir cada uno su estatuilla.

En el apartado de mejor película internacional dominaron las historias de contenido o trasfondo político.

“Fue solo un accidente”, representando a Francia, nos habló de las heridas de la sociedad iraní debido a la represión y “La voz de Hind Rajab”, candidata de Túnez, conmueve con los gritos de ayuda de una niña palestina atrapada en medio del conflicto militar israelí.

Pero regreso a “El agente secreto” de Brasil, que también con su mensaje político y social, me pareció la más magistral de este último grupo y la que espero ver como ganadora este domingo.

A continuación, mi lista de pronósticos en las categorías principales:

Mejor película: Sinners

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson

Actriz principal: Jessie Buckley

Actor principal: Michael B. Jordan

Actriz de reparto: Amy Madigan

Actor de reparto: Sean Penn

Guion adaptado: Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Guion original: Ryan Coogler, “Sinners”

Largometraje animado: “KPop Demon Hunters”

Película internacional: “The Secret Agent”

Canción original: “I Lied to You” de “Sinners”

Montaje: Michael P. Shawver, “Sinners”

Cinematografía: Michael Bauman, “One Battle After Another”

Maquillaje y estilismo de cabello: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, “Frankenstein”

Diseño de vestuario: Kate Hawley, “Frankenstein”

Mejor reparto: Francine Maisler, “Sinners”

Banda sonora original: Ludwig Goransson, “Sinners”

Diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau, “Frankenstein”

Sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, “F1”

Efectos visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, “Avatar: Fire and Ash”

Largometraje documental: “The Alabama Solution”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.