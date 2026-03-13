Suman 673 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras la captura de Maduro, según Foro Penal

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La organización no gubernamental Foro Penal informó el jueves que 673 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando el oficialismo anunció que liberaría a “un número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros, apenas cinco días después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos.

Según Foro Penal, del total de 673 excarcelaciones hasta el momento, 166 han sido por la ley de amnistía, que fue aprobada el 19 de febrero en medio de un acercamiento sin precedentes entre el Gobierno de Venezuela —que quedó en manos de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez— y el Gobierno de Estados Unidos, que entre sus exigencias después del derrocamiento de Maduro estaba la liberación de presos políticos.

“Eso obviamente es positivo”, dijo en conferencia de prensa Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, sobre las excarcelaciones que ha verificado su organización. “Pero se mantienen todavía 508 presos políticos”.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, señaló que entre los presos políticos aún detenidos se encuentran extranjeros de varias nacionalidades.

“Tenemos argentinos, chilenos, chipriotas, colombianos, cubanos, ecuatorianos, españoles, franceses, guyaneses, italianos, libanés, portugués y un trinitense”, dijo Himiob.

CNN consultó al Gobierno de Venezuela sobre las cifras de excarcelaciones de Foro Penal para saber cuál es su postura y está en espera de respuesta.

En sintonía con la valoración de Romero, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela señaló en un primer informe tras la captura de Maduro que la ley de amnistía “es un instrumento positivo”, pero se plantean algunas reservas.

Entre los reparos, los observadores independientes de la ONU señalan que la legislación no establece una amnistía general; que fue adoptada “en un plazo acelerado” sin un proceso consultivo que incluya a todos los sectores; y también que no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos, ni contempla “investigaciones independientes”, entre otros mecanismos.

La ley de amnistía, que según las autoridades de Venezuela busca un proceso de paz y reconciliación con la excarcelación de presos políticos, ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos porque el Gobierno venezolano la considera una forma de perdón y asume a los presos políticos como culpables de delitos.

Entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, se recibieron 12.233 solicitudes bajo la legislación, dijo el pasado viernes el diputado chavista Jorge Arreaza, que preside una comisión especial de seguimiento de la ley de amnistía. Las autoridades excarcelaron a 247 personas desde la vigencia de la legislación, mientras que a 7.407 se les otorgó libertad plena tras decaer los procesos en su contra. (El Gobierno de Venezuela no los llama presos políticos, pues ha negado que haya personas detenidas por razones políticas).

Frente a los datos del Gobierno venezolano, expertos señalan que no hay registros públicos oficiales de las causas y afirman que “cientos de personas” detenidas por motivos políticos continúan privadas de su libertad.

Romero agregó que tienen reportes de “más de 1.000” personas privadas de la libertad que no se han incluido en la cifra de presos políticos. Estos casos, dijo, parecen estar envueltos en una situación “política y sistemática”.

“Muy probablemente vamos a tener que incluir y evaluar (esos casos), pero son detenciones arbitrarias de cualquier manera”, explicó Romero.

Ante esta situación, Romero dijo que Venezuela sigue en una “profunda crisis institucional” y que todavía no se puede hablar de una “transición democrática ni una reconciliación plena”.

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