¿Por qué “One Battle After Another” es una de las favoritas para ganar el premio Oscar?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Desde que su estreno en septiembre de 2025, “One Battle After Another” fue considerada por la crítica como la cinta a la que había que vencer en la carrera por el premio Oscar a mejor película del año.

Así que ese es el principal atributo de cara a la gala de los premios Oscar que se entregan este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles: ha permanecido como la favorita desde que se inició la carrera por el máximo galardón en Hollywood.

“One Battle After Another” está nominada a 13 premios Oscar, solo superada por “Sinners”, con 16. En el caso de “One Battle…” está reconocida en las categorías principales: mejor película, dirección, guion adaptado, actor principal, actriz de reparto y actor de reparto (con dos).

Pero analicemos cuáles son los datos que hacen de “One Battle After Another” una de las favoritas:

Suele esperarse que la cinta que gana el premio Oscar a mejor película posea una temática relevante, que aborde un asunto trascendente, del que pueda sentirse orgullosa la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que entrega los galardones. Las películas que visibilizan un tema social apremiante suelen imponerse sobre las que bridan simple entretenimiento, aunque es una regla que admite excepciones.

El argumento de “One Battle After Another” se centra en Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un antiguo revolucionario que vive en un estado de paranoia alimentada por el consumo de marihuana, refugiado de forma clandestina en una zona boscosa junto a su hija adolescente, Willa (Chase Infiniti). Su vida tranquila se ve interrumpida cuando un enemigo del pasado resurge tras 16 años: el corrupto coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn).

La película aborde el tema de los inmigrantes retenidos en centros de detención, las protestas en las calles contra las autoridades y varios grupos revolucionarios, algunos ocultos y otros activos, que se enfrentan al sistema político.

Por supuesto, son temas serios que aluden a la realidad estadounidense bajo la administración Trump, pero el guionista y director Paul Thomas Anderson muestra los hechos en un tono satírico, con humor negro. Por ejemplo, “One Battle After Another” muestra una sociedad secreta que rinde culto a la Navidad y Santa Claus. Steven Spielberg comparó el tono de la cinta con la comedia “Dr. Strangelove” (1964), de Stanley Kubrick.

Premiar a “One Battle After Another” como mejor película sería reconocer a una cinta que habla de los conflictos hoy en la sociedad estadounidense.

Paul Thomas Anderson es considerado uno de los grandes directores en activo en Estados Unidos. Ha sido nominado en 14 ocasiones al premio Oscar, pero nunca lo ha obtenido. De allí que algunos consideran que “One Battle After Another”, una película que es apreciada ampliamente por el pública y la crítica (tiene una valoración positiva de 94 % en el sitio web Rotten Tomatoes y de 95/100 en Metacritic), es la cinta idónea para finalmente reconocer el talento de Anderson.

Anderson ha sido nominado por “Boogie Nights” (guion) en 1998, “Magnolia” (guion) en 2000, “There Will Be Blood” (guion, dirección y mejor película) en 2008, “Inherent Vice” (guion) en 2015, “Phantom Thread” (dirección y mejor película) en 2018, “Licorice Pizza” (guion, dirección y mejor película) en 2022 y ahora en “One Battle After Another” 8guion, dirección y mejor película) en 2026.

“One Battle After Another” ha ganado hasta ahora la mayoría de los premios más importantes de la campaña de premios.

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