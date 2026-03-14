Cómo es la isla de Kharg, el pequeño afloramiento de coral en el corazón de la industria petrolera de Irán

Por Helen Regan y Laura Sharman, CNN

Durante las dos primeras semanas de la última guerra en Medio Oriente, mientras los ataques estadounidenses e israelíes caían sin cesar sobre instalaciones militares y energéticas en todo Irán, un emplazamiento permaneció notablemente intacto.

A pesar de su pequeño tamaño, la isla de Kharg es un pilar fundamental de la economía iraní, ya que gestiona aproximadamente el 90 % de las exportaciones de crudo del país, lo que significa que cualquier ataque contra ese territorio conlleva el riesgo de una escalada importante.

Pero el viernes, Estados Unidos atacó instalaciones militares en la isla. Según funcionarios estadounidenses y medios estatales iraníes, los sitios relacionados con el comercio de petróleo no fueron atacados.

Sin embargo, Trump ha amenazado con convertirlos también en blancos si Irán continúa bloqueando el paso de barcos por el estrecho de Ormuz.

Esto es lo que debes saber sobre este grifo crucial en la operación de exportación de petróleo de Irán.

La isla de Kharg es un afloramiento de coral de aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, situado a tan solo 25 kilómetros (15 millas) de la costa de Irán, en el Golfo Pérsico.

Casi a diario, millones de barriles de petróleo crudo brotan de los principales yacimientos de Irán, incluidos Ahvaz, Marun y Gachsaran, a través de oleoductos hasta la isla, conocida entre los iraníes como la “Isla Prohibida” debido a los estrictos controles militares.

Sus largos muelles, que se adentran en aguas lo suficientemente profundas como para albergar superpetroleros, convierten a la isla en un enclave crucial para la distribución de petróleo. Procesa el 90 % de las exportaciones de crudo de Irán.

La isla ha sido durante mucho tiempo clave para la economía de Irán. Un documento de la CIA de 1984 afirmaba que las instalaciones son “las más vitales del sistema petrolero iraní, y su funcionamiento continuo es esencial para el bienestar económico del país”.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, declaró recientemente que destruir la terminal “paralizaría la economía iraní y derrocaría al régimen”.

Según Reuters, Irán suministra alrededor del 4,5 % del petróleo mundial, con una producción diaria de 3,3 millones de barriles de crudo y 1,3 millones de barriles de condensado y otros líquidos.

Según TankerTrackers.com, que utiliza imágenes satelitales, fotografías de la costa y datos para rastrear los envíos de petróleo crudo, la isla ha estado cargando buques cisterna “sin parar desde que estalló la guerra”.

En las semanas previas a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, las exportaciones de Kharg aumentaron hasta alcanzar niveles casi récord, según indicó el banco de inversión estadounidense JP Morgan en una nota recogida por Reuters.

La capacidad de almacenamiento en Kharg se estima en aproximadamente 30 millones de barriles y, según el analista de comercio mundial Kpler, actualmente hay allí almacenados unos 18 millones de barriles de crudo, informó Reuters.

Trump anunció el viernes que el ejército estadounidense llevó a cabo lo que calificó como “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Medio Oriente”, aniquilando activos militares en la isla de Kharg.

Un vídeo publicado en Truth Social por Trump y geolocalizado por CNN mostraba ataques estadounidenses contra las instalaciones y la pista del aeropuerto de Kharg.

Un oficial militar estadounidense declaró a CNN que los bombardeos fueron a gran escala, pero evitaron alcanzar la infraestructura petrolera de la isla. Entre los objetivos se encontraban depósitos de minas navales, búnkeres de misiles y otra infraestructura militar, añadió el oficial.

Según la agencia de noticias estatal Fars, Irán informó de más de 15 explosiones en la isla, pero ninguna infraestructura petrolera resultó dañada.

Sin embargo, Trump amenazó con atacar los recursos petroleros de la isla si Irán continúa bloqueando el paso de barcos por el estrecho de Ormuz.

Irán ha declarado que cualquier ataque contra su infraestructura petrolera y energética provocará represalias contra instalaciones en la región propiedad de compañías petroleras afines a Estados Unidos, según informaron los medios estatales iraníes, citando al cuartel general del mando militar de Teherán.

Los ataques estadounidenses han elevado la tensión en la guerra, según declaró a CNN un oficial retirado.

“Hemos pasado de un simple ‘eliminar al ejército, eliminar al régimen’ a que ahora estemos intentando eliminar, potencialmente, el motor económico de este país”, declaró el exgeneral de brigada del ejército estadounidense Mark Kimmitt.

Kimmitt afirmó que Estados Unidos mantiene a la isla “como rehén” para garantizar que Irán permita el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ya ha disparado los precios del petróleo crudo.

Si se ataca esa infraestructura petrolera, dijo Kimmitt, “queda claro que Irán atacará el resto de la infraestructura en Medio Oriente”.

“Y llegado ese punto, los precios del petróleo se dispararán”, añadió.

Si las instalaciones petroleras de Kharg fueran atacadas, Irán podría tardar meses, si no más de un año, en reconstruirlas, dijo Muyu Xu, analista sénior de petróleo crudo en Kpler, a CNN, y agregó que, como principal comprador de petróleo iraní, China probablemente sufriría el mayor impacto.

“Irán sigue enfrentándose a las sanciones occidentales, no consiguen obtener suficientes fondos, ni tecnología ni conocimientos especializados, por lo que les resultará difícil reconstruirse”, añadió Xu.

Irán podría intensificar aún más la situación cumpliendo su amenaza de atacar la infraestructura petrolera en la región, según analistas.

El régimen ya ha atacado tanques de almacenamiento de petróleo en Omán y Bahrein, aliados de Estados Unidos, y ha tenido como objetivo petroleros y buques de carga en el Golfo Pérsico.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también ha amenazado con prender fuego a la infraestructura de petróleo y gas de la región si se atacan las instalaciones energéticas iraníes.

Los ataques en Kharg se produjeron cuando Estados Unidos anunció el envío de una unidad de respuesta rápida de unos 2.500 infantes de marina y marineros a Medio Oriente. El exgeneral de brigada del Ejército estadounidense, Kimmitt, planteó la posibilidad de que dicha fuerza ocupara la isla de Kharg.

Aún no está claro para qué se utilizará la MEU ni dónde se desplegará exactamente. Sin embargo, estas unidades se han utilizado tradicionalmente para misiones como evacuaciones a gran escala y operaciones anfibias que requieren el traslado de buques a tierra, incluyendo incursiones y asaltos.

Los expertos también han argumentado que intentar capturar o atacar la isla de Kharg requeriría un número significativo de tropas terrestres, algo que la administración Trump se ha mostrado reacia a solicitar hasta ahora.

Kit Maher, Natasha Bertrand, Jeremy Diamond, Alayna Treene, Ross Adkin e Isaac Yee, de CNN, contribuyeron con la información.

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