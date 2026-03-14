Trump busca reemplazar el centro de control de visitantes de la Casa Blanca por una instalación subterránea

Por Riane Lumer, CNN

La Casa Blanca planea construir una extensa instalación subterránea de control de seguridad para visitantes de 3.066 metros cuadrados, como parte de un esfuerzo de renovación más amplio en la remodelación del complejo impulsado por el presidente Donald Trump.

La nueva entrada de siete carriles exigiría que los visitantes y los grupos de turistas pasen por debajo de un parque cercano antes de acceder a los terrenos para visitas guiadas o eventos, según los planes enviados el viernes a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPS, por sus siglas en inglés), responsable de aprobar la construcción en terrenos y edificios federales.

La propuesta se debatirá en la reunión del 2 de abril de la NCPC, de acuerdo con la agenda provisional de la comisión. Will Scharf, presidente de la comisión, también se desempeña como secretario de personal de Trump.

La nueva instalación se construiría en el emplazamiento de la antigua Ala Este, que fue demolida repentinamente el otoño pasado para dar paso a un salón de baile planificado de más de 83.600 metros cuadrados como parte del proclamado “proyecto de legado” de Trump. La próxima reunión de la NCPC también incluirá una votación sobre el salón de baile propuesto.

Desde hace decenas de años se habla de construir un complejo subterráneo de vigilancia. El Servicio de Parques Nacionales comenzó a realizar estudios para hacerlo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Pero, aunque se añadió una estructura similar en el Capitolio de Estados Unidos, múltiples intentos de construir la versión de la Casa Blanca fueron frenados por falta de financiación para un proyecto tan ambicioso.

Esos planes, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto, fueron “rechazados por todos lados” por el Congreso, el Servicio Secreto y la Casa Blanca.

“No podemos costearlo, nadie trabajaría en ello, el Departamento del Interior no lo aprobaría”, dijo la fuente.

En su lugar, todos los visitantes entrarían por estructuras tipo remolque, que serían su primera vista de la Casa Blanca.

The Associated Press informó primero sobre los últimos planes de renovación del Gobierno.

Los visitantes llegarían justo al sureste de la Casa Blanca para que se revisen sus boletos e identificaciones y entrarían por una rampa y una fila hacia una plaza hundida propuesta de 465 metros cuadrados, para reducir la congestión y los tiempos de espera.

El monumento al general de la Guerra Civil William Tecumseh Sherman, ubicado en el centro del parque, permanecerá “protegido en su lugar”, según los planos.

“La instalación permanente reforzará la seguridad del complejo y mejorará la experiencia general de los visitantes”, indica el plan de la Casa Blanca. Una gran parte del edificio propuesto está situada bajo tierra.

Antes de que comenzara la demolición, la oficina de visitantes y la entrada para las visitas guiadas estaban en el Ala Este, donde los visitantes caminaban por una entrada revestida de madera hasta el vestíbulo de visitantes y avanzaban por la Columnata Este. Ahora, los visitantes hacen fila al otro lado de la Avenida Pensilvania, cerca del Parque Lafayette, junto a la Casa Blanca.

La Casa Blanca anunció que los preparativos del sitio comenzaron en agosto con el objetivo de inaugurar las instalaciones en julio de 2028, seis meses antes del final del segundo mandato de Trump.

Aunque Trump dijo que el proyecto del salón de baile se financiaría por completo con donaciones privadas, el precio ha aumentado de manera constante de US$ 200 millones a US$ 300 millones y ahora a US$ 400 millones desde que lo anunció por primera vez en julio pasado.

La aprobación del salón de baile de Trump se pospuso tras recibir más de 32.000 comentarios del público, en su mayoría en contra de la construcción.

CNN contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios.

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Con información de Betsy Klein, Samantha Waldenberg y Kevin Liptak, de CNN.