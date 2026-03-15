Las fan edits de la generación Z son un elemento clave de la cultura de internet

Por Ramishah Maruf, CNN

Cuando Melanie, también conocida como “Uhbucky” en redes sociales, publicó una fan edit de “Heated Rivalry”, no sabía que eso la llevaría al trabajo de sus sueños.

“Lo vi tantas veces que como que perdió cualquier chispa para mí”, dijo Melanie, de 25 años, refiriéndose a su video de un minuto que condensa la ardiente historia de romance entre jugadores de hockey en seis episodios. La serie se transmite en HBO Max en Estados Unidos.

La fan edit obtuvo 4,6 millones de visualizaciones en X y se volvió viral en Instagram, TikTok e incluso en Threads después de publicarse el 28 de diciembre. Este año, Melanie dejó el mundo de la consultoría financiera para dedicarse a editar tráilers y promociones a tiempo completo en HBO, que, según dijo, se puso en contacto con ella por mensaje directo para decirle que les había encantado su edición.

(CNN y HBO comparten la misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery. HBO no respondió a la solicitud de comentarios de CNN).

Mientras la atención se desplaza de las pantallas grandes al video vertical y aparentemente todo el mundo tiene ahora una plataforma de streaming, los estudios de cine están apostando por el fenómeno de las fan edits para atraer a una nueva generación de seguidores de franquicias. Los estudios están cambiando sus prioridades de marketing para llegar a los lucrativos públicos de la generación Z y los millennials, y están contratando a editores jóvenes nativos digitales para crear fan edits. Lionsgate, HBO y Netflix han promocionado fan edits en los últimos años.

Estos videos cortos hechos por fans, que desde hace tiempo forman parte de la cultura de internet, combinan fragmentos de películas, series de televisión u otras fuentes, a menudo con transiciones llamativas y música evocadora. La generación Z se identifica mayoritariamente con comunidades de fans, y las fan edits más populares pueden acumular cientos de millones de visualizaciones en redes sociales.

Lionsgate ha trabajado con editores de fans durante años, pero recientemente ha dado más visibilidad a esta práctica, colaborando al mismo tiempo con equipos de entre 10 y 15 editores de fans como contratistas. El estudio vio cómo dos de sus franquicias, “Twilight” y “The Hunger Games”, cobraron una segunda vida en parte gracias a sus ediciones conscientes de sí mismas y con tono irónico.

“Queremos crear contenido que sea muy nativo de las plataformas, que esté centrado en los fans, y las mejores personas para hacerlo son los propios fans”, dijo a CNN Briana McElroy, responsable de marketing digital global del grupo cinematográfico de Lionsgate.

Mientras los tráilers promocionan las próximas películas en la pantalla grande, las fan edits suelen hacerse para video vertical y pueden centrarse en cualquier cosa, desde series recién estrenadas hasta películas de hace años. Lionsgate dijo a CNN que cuando impulsó sus propias fan edits de “Twilight” en redes sociales, junto con ediciones virales hechas por fans, hubo una correlación directa con el aumento de visualizaciones de la película en plataformas de streaming.

Contratar editores de fans podría indicar un cambio en toda la industria sobre cómo los estudios promocionan sus películas, dijo a CNN Shawn Robbins, fundador y propietario del grupo de análisis de la industria Box Office Theory.

Las ediciones virales pueden atraer a nuevos fans y llevar a la generación Z de TikTok a los cines y a las plataformas de streaming, dijo Robbins. Una encuesta de la agencia de publicidad Ogilvy encontró que el 86 % de los encuestados de la generación Z se consideraban fans, según un informe publicado en diciembre pasado, y la mitad afirmó que sus comunidades de fans les ayudan a entender el mundo.

La participación de los fans, como las ediciones virales, “mantiene vivas estas marcas durante años y años”, dijo Robbins.

Un ejemplo es la saga “The Hunger Games”. Ediciones virales —como videos que destacan al personaje Peeta Mellark, interpretado por Josh Hutcherson— acumulan cientos de miles o millones de visualizaciones en redes sociales más de una década después del estreno de la primera película. El resurgimiento de la saga coincidió con el lanzamiento de la película precuela “The Ballad of Songbirds & Snakes” en 2023.

Para la próxima precuela de “The Hunger Games”, “Sunrise on the Reaping”, Lionsgate buscó combinar el atractivo de los tráilers tradicionales con las fan edits. “Cuando publicamos el tráiler, inmediatamente teníamos ediciones listas… sabíamos que los propios fans también iban a crear contenido y ediciones, y queríamos formar parte de esa conversación”, dijo McElroy.

Normalmente son los creadores de contenido individuales quienes realizan fan edits para comunidades de fans muy unidas. Cuando Lionsgate empezó a publicar sus propias fan edits, un comentario bajo un video de “Twilight” expresó incredulidad: “oh wow! A hunger games edi- WAIT LIONSGATE??!!”.

“Cuando las corporaciones de medios entran e intentan apropiarse de la participación de los fans, en muchas comunidades de fans eso puede verse de forma bastante negativa”, dijo a CNN Paul Booth, profesor de comunicaciones en la DePaul University.

También está el tema de los derechos de autor y el control de la imagen de una película o serie. Aunque los estudios no quieren que su contenido se distribuya gratis, es difícil ignorar la publicidad que generan las fan edits.

“Es mucho más difícil controlar algo después de que se estrena en los cines y, una vez que está disponible para streaming en casa”, dijo McElroy.

Melanie dijo que seguirá haciendo ediciones por diversión, pero que no interactuará con las series en las que actualmente trabaja para HBO. Aseguró que siempre había querido hacer trabajos del tipo fan edit, pero que no tenía idea de que su puesto actual siquiera existiera hace cinco años.

“Que esto haya pasado es absolutamente alucinante”, comentó Melanie.

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