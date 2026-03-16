Habrá más caos en aeropuertos de EE.UU.: renuncian agentes de TSA tras primer fin de semana sin recibir salario completo

Por Tami Luhby y Amanda Musa, CNN

Un mes después del cierre parcial del Gobierno de EE.UU., cientos de empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que no reciben su salario completo han renunciado, mientras que otros han solicitado permisos no programados, lo que genera más problemas de viaje, especialmente ahora que una tormenta invernal azota el Medio Oeste del país y los viajeros de las vacaciones de primavera intentan volar.

Más de 300 agentes de la TSA han renunciado, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en una publicación de X del viernes.

Este fin de semana, los empleados de la TSA no recibieron su primer cheque de pago completo desde que comenzó el cierre parcial a mediados de febrero, luego de que la financiación del DHS, que supervisa la TSA, expirara en medio de un enfrentamiento entre republicanos y demócratas por la reforma migratoria federal.

En una carta enviada el domingo, los directores ejecutivos de las principales aerolíneas, incluidas American, Delta, Southwest y JetBlue, instaron al Congreso a restablecer la financiación del DHS y a adoptar una solución bipartidista para garantizar que los empleados federales de aviación reciban su salario durante los cierres.

“Es difícil, si no imposible, alimentar a la familia, llenar el tanque de gasolina y pagar el alquiler cuando no se recibe un salario”, decía la carta.

A finales del año pasado, el cierre gubernamental más largo de la historia llegó a su fin después de que un número creciente de controladores aéreos y agentes de seguridad de la TSA no se presentaran a trabajar. Los controladores aéreos no se ven afectados por el cierre parcial en curso.

No es de extrañar que cientos de empleados de la TSA hayan renunciado en esta ocasión, declaró Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, en un comunicado a CNN el domingo. El sindicato representa a más de 46.000 trabajadores uniformados de la TSA.

“La mayoría de los estadounidenses renunciarían a sus trabajos si no recibieran su sueldo el día de pago», afirmó Kelley. Aun así, muchos agentes continúan trabajando con «dedicación y profesionalismo”, añadió.

El año pasado, aproximadamente 1.110 agentes “se separaron de la TSA en octubre y noviembre”, según datos de la TSA compartidos en febrero con el Subcomité de Asignaciones para la Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Pero la reducción de personal no se debe únicamente a las renuncias. La tasa de ausencias imprevistas de los agentes de primera línea aumentó a un promedio del 6% durante el cierre del gobierno, en comparación con el 2% anterior a la suspensión de la financiación gubernamental, según CBS News, que cita estadísticas de la TSA. CNN se ha puesto en contacto con la TSA.

Los empleados federales tienen garantizado el pago retroactivo una vez finalizado el cierre, según una ley de 2019.

Durante el último gran cierre del Gobierno, que afectó a todo el Gobierno federal, los trabajadores federales con dificultades contaban con más ayuda financiera.

“Los recursos que teníamos en otoño no están disponibles hoy”, declaró George Borek, delegado sindical de AFGE y agente de la TSA en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Algunos empleados pudieron acceder a préstamos a corto plazo sin intereses de sus instituciones financieras para cubrir sus gastos durante el conflicto. Varias organizaciones sin fines de lucro organizaron eventos para proporcionar alimentos y artículos para el hogar a los empleados afectados.

Aun así, algunos empleados de la TSA fueron desalojados el otoño pasado y a otros les embargaron sus autos, según Kelley.

Esta vez, varios empleados entrevistados por CNN dijeron que no están recibiendo tanto apoyo. Algunos han optado por retirar miles de dólares de sus cuentas de jubilación para pagar las facturas, y otros están pidiendo dinero prestado a familiares y amigos. Muchos intentan determinar qué facturas pueden dejar sin pagar o qué gastos pueden posponer hasta que vuelvan a recibir sus salarios.

Algunos aeropuertos han comenzado a pedir a los viajeros que ayuden a los agentes de la TSA. El Aeropuerto Internacional de Denver, el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas están solicitando donaciones de artículos, incluyendo tarjetas de regalo para supermercados y gasolina, alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos para bebés.

En Idaho, el Aeropuerto de Boise dispuso cajas para donaciones de alimentos y el Aeropuerto Regional de Pocatello está aceptando donaciones de alimentos, artículos para el hogar y tarjetas de regalo.

El Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans informó al inicio del fin de semana que tiene escasez de personal de la TSA en los puntos de control de seguridad “debido a las repercusiones del cierre parcial del gobierno federal”, y que los tiempos de espera podrían ser de hasta dos horas. Aconsejó a los pasajeros que viajaran el domingo y el lunes que llegaran al menos tres horas antes de su vuelo.

El Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta aconsejó a los viajeros que llegaran al menos tres horas antes de sus vuelos, citando las proyecciones de la TSA de más de 250,000 viajeros durante el fin de semana hasta el domingo. La semana pasada, el aeropuerto reportó largas filas debido a la falta de personal.

Un editor de CNN que viajaba desde Atlanta el domingo por la mañana informó haber esperado 72 minutos en un control de seguridad. Un productor de CNN tardó unos 40 minutos en pasar por la fila principal de TSA PreCheck en Atlanta el domingo por la noche, un tiempo superior al habitual.

Los viajeros esperaban en largas filas de seguridad en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el domingo. CNN

Un informe de la TSA publicado en 2024 reveló que más del 99% de los pasajeros esperaron menos de 30 minutos en los controles de seguridad del aeropuerto, mientras que el 99,4% de los pasajeros en las filas de TSA PreCheck esperaron menos de 10 minutos.

En el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, un reportero de CNN presenció escenas caóticas, con pasajeros que se desplazaban de una fila a otra.

Las largas filas no son la única preocupación en el Medio Oeste, donde la posibilidad de condiciones climáticas invernales está provocando cancelaciones y retrasos.

Más de 20 millones de personas estaban bajo alerta por condiciones climáticas invernales hasta el domingo por la noche, con la posibilidad de entre 30 y 60 centímetros de nieve en la región norte de los Grandes Lagos. El Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul canceló más de 670 vuelos con origen y destino en sus instalaciones el domingo, mientras que los aeropuertos internacionales O’Hare y Chicago Midway cancelaron más de 1200, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

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Con información de Chris Boyette, Jason Hanna, Aaron Cooper y Alexandra Skores de CNN.