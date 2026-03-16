Los aliados de EE.UU. se resisten al llamado de Trump para asegurar el estrecho de Ormuz

Por Christian Edwards

Dos meses después de que Donald Trump menospreciara a los aliados de la OTAN por lo que describió como sus deslucidos esfuerzos en Afganistán, el presidente de EE.UU. advirtió que la alianza afronta un futuro “muy malo” si esos mismos aliados no apoyan a Estados Unidos para asegurar el estrecho de Ormuz, que Irán cerró tras ser atacado por EE.UU. e Israel.

“Es lo apropiado que las personas que se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, dijo Trump el domingo en una entrevista con el Financial Times. “Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN.”

La más reciente amenaza de Trump contra la alianza ha puesto a Europa en un aprieto. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, los líderes europeos han recibido muchos golpes desde Washington —en forma de aranceles, diatribas y amenazas territoriales— para no desechar el apoyo de EE.UU. a Ucrania. Ahora, Trump parece estar elevando su precio, pidiendo que los aliados de EE.UU. hagan “lo que sea necesario” para asegurar el estrecho, por el que normalmente fluye una quinta parte del petróleo mundial.

Pero esta vez, los aliados estadounidenses se han resistido a la petición de Trump de enviar buques de guerra para ayudar a transportar petróleo a través del estrecho, lo que sugiere que hay un límite a hasta dónde llegará Europa para mantener a Trump de su lado en Ucrania y demuestra el resultado de la actitud despectiva de Trump hacia las alianzas.

“Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN”, dijo el lunes un portavoz del canciller alemán Friedrich Merz. “La participación no se consideró antes de la guerra y no se está considerando ahora”.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, también desestimó la petición de Trump. “¿Qué espera… Trump que hagan en el estrecho de Ormuz un puñado o dos puñados de fragatas europeas que la poderosa Marina de EE.UU. no pueda hacer?”, preguntó. “Esta no es nuestra guerra; no la hemos comenzado”.

Los comentarios distaron mucho del apoyo vacilante que Merz expresó durante una visita a la Casa Blanca al ataque estadounidense-israelí contra Irán. Sentado junto a Trump en el Despacho Oval el 3 de marzo, Merz dijo que EE.UU. y Alemania estaban “en la misma sintonía” en cuanto a deshacerse de “este terrible régimen en Teherán.”

Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, también respondió con frialdad a la petición de Trump de ayuda, diciendo que el estrecho está “fuera del área de actuación de la OTAN.” Funcionarios en Italia, Japón y Australia también dijeron que sus países no participarían en los esfuerzos por reabrir el estrecho.

Incluso los países que señalaron estar dispuestos a ayudar lo hicieron solo de manera vaga. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que su Gobierno está trabajando con aliados para reabrir el estrecho, sin dar detalles. A principios de este mes, cuando Starmer consideró enviar portaaviones británicos a Medio Oriente, Trump le dijo que no se molestara. “¡No necesitamos gente que se una a las guerras después de que ya hayamos ganado!”, escribió en Truth Social.

La vaguedad de Starmer puede ser una medida de la falta de buenas opciones que tienen los aliados de EE.UU. para impulsar a Irán a reabrir el estrecho. En contraste, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), que ahora controla la vía navegable, tiene “múltiples opciones para hacer travesuras”, según el general retirado Nick Carter, exjefe del Estado Mayor de Defensa de Reino Unido.

El IRGC tiene “de todo, desde misiles y drones basados en la costa hasta lanchas rápidas armadas, pasando por vehículos de superficie no tripulados y drones — y, por supuesto, minas”, dijo Carter a la BBC. Las fuerzas armadas occidentales no han puesto “la actividad de despeje de minas en el centro de su capacidad naval”, afirmó, advirtiendo que enviar buques de guerra para escoltar petroleros a través del estrecho sería “difícil”.

Julien Barnes-Dacey, director del programa de Medio Oriente y el Norte de África en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas en inglés), dijo que la estrategia de Europa hacia Irán estuvo impulsada inicialmente por “el deseo de mantener contento a ‘papi’ Trump” y mantener la ayuda de Estados Unidos a Ucrania.

Pero la guerra en Irán está dejando al descubierto los límites de esa estrategia, dijo. Las reservas occidentales de munición y los interceptores de misiles se están agotando en Medio Oriente, mientras que el aumento de los precios de la energía — y la exención temporal de sanciones del Gobierno de Trump sobre el petróleo ruso transportado por mar — ha arrojado un salvavidas a la economía de Rusia.

“El hecho de que Trump no esté centrado en Ucrania y esté concediendo exenciones de sanciones a Rusia debilita cada vez más el argumento de que alinearse con Trump es una vía para asegurar los intereses europeos en Ucrania”, dijo Barnes-Dacey a CNN.

En su entrevista con el Financial Times, Trump dijo que dudaba que los aliados de Estados Unidos atendieran su llamado a la asistencia.

“Hemos sido muy amables. No teníamos que ayudarlos con Ucrania. Ucrania está a miles de millas de nosotros”, dijo. “Pero los ayudamos. Ahora veremos si ellos nos ayudan. Porque desde hace tiempo digo que estaremos allí para ellos, pero ellos no estarán allí para nosotros. Y no estoy seguro de que estuvieran allí”.

Carter dijo que el enfoque de Trump hacia las alianzas era “un poco irónico”.

“La OTAN se creó como una… alianza defensiva”, dijo. “No era una alianza diseñada para que uno de los aliados emprenda una guerra por elección y luego obligue a todos los demás a seguirlo. No fue diseñada para eso en absoluto. No estoy seguro de que ese sea el tipo de OTAN al que alguno de nosotros quisiera pertenecer”.

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CNN’s Sebastian Shukla contribuyó con reportajes.