Neymar quedó afuera de la lista de Ancelotti, ¿y también del Mundial 2026?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, presentó la lista de 26 futbolistas convocados para la fecha FIFA de finales de marzo, donde destacan las presencias de Alisson Becker, portero del Liverpool, Marquinhos, del Paris Saint-Germain, Casemiro, del Manchester United, Vinícius Jr. y Raphinha, delanteros del Real Madrid y el Barcelona, entre otros.

Sin embargo, ninguna de esas presencias genera tanto ruido como la ausencia de un gran nombre: Neymar. El delantero que está disputando la Serie A del Brasileirao con el Santos tenía esperanzas de subirse al avión de la Verdeamarela la semana próxima, en lo que será la última prueba para Ancelotti antes de tener que entregar la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA, que comenzará en junio.

La selección de Brasil enfrentará a dos rivales de renombre: Francia el 26 de marzo y Croacia el 31 del mismo mes, dos seleccionados que servirán para medir el nivel actual de los pentacampeones del mundo y tachar o confirmar nombres en la mente del estratega italiano.

Por eso, su ausencia es una mala señal para “Ney”, que no se viste de amarillo y azul desde octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un encuentro contra la selección de Uruguay. Aquella fatídica tarde marcó el principio de un largo periplo para el “10” de la Canarinha, que pasó sin pena ni gloria por el fútbol árabe hasta pegar la vuelta a su querido Santos, donde las molestias físicas también lo han tenido a maltraer.

Sin embargo, la grave lesión, también de rodilla, que sufrió hace apenas semanas el delantero del Real Madrid Rodrygo Goes, parecía abrirle una puerta al regreso del nacido en Sao Paulo hace 34 años. Rodrygo era una fija en la lista de Ancelotti, que ya lo conoce de cuando el italiano guio al Merengue a su última Champions League, justamente con Rodrygo y Vinícius como dupla de atacantes.

El propio Neymar vio abrirse la puerta, o así pareció a raíz de sus declaraciones: “Estoy trabajando para lograrlo. Obviamente, mi deseo es regresar a la selección nacional y jugar en el Mundial. Pero eso no depende de mí. La decisión la toma el comité. Esté o no esté, siempre apoyaré a la selección nacional”.

El deseo de Neymar tenía algunos argumentos futbolísticos, aunque es cierto que apenas jugó dos partidos desde que comenzó el año, ya que terminó el 2025 con una operación en esa rodilla izquierda. Volvió al campo de juego a mediados de febrero, y desde entonces ha jugado cuatro encuentros, con dos goles y otro par de asistencias.

Sin embargo, en la mente de Ancelotti, hay otros futbolistas por delante de él, y parece que son varios. El italiano convocó en total a nueve delanteros para los partidos de marzo. Además de Vinícius Jr. y Raphinha, están Gabriel Martinelli, del Arsenal de Inglaterra; Matheus Cunha, del Manchester United; Luiz Enrique, del Zenit de Rusia; Endrick, actualmente en el Olympique Lyon francés; Igor Thiago, del Brentford de Inglaterra; Rayan, del Bournemouth inglés; y Joao Pedro, del Chelsea.

Que Ancelotti piense en algunos nombres con poco rodaje en la selección, incluso algunos casi desconocidos, antes que en el excapitán, muestra lo lejos que el sueño de Neymar de participar en otro Mundial está de hacerse realidad.

El italiano no esquivó el tema en una conferencia de prensa que dio este lunes. “Esta es una lista de lo que están bien físicamente, porque queremos jugar dos partidos muy importantes, de intensidad, con un parón muy corto, incluyendo el viaje. Tomando en cuenta la posición de algunos jugadores que no conozco, como Ibáñez, Bremer, Rayan, Danilo, Gabriel Sara… es una última oportunidad para reunirnos con ellos y hacer una nómina final lo más clara posible”, dijo el estratega.

Y dejó un último mensaje dirigido directamente al astro: “Neymar puede estar en la Copa del Mundo. ¿Por qué no lo he convocado ahora? Porque no está al 100% y, en este momento, necesitamos jugadores que estén en perfectas condiciones. La lista final será otra historia; él tiene que seguir trabajando y sumando minutos”.

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