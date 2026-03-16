Si Trump ya ganó la guerra contra Irán, ¿por qué necesita barcos extranjeros para ayudar a ponerle fin?

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Hace una semana, el presidente Donald Trump le dijo a Reino Unido que no se molestara en enviar barcos a Medio Oriente porque ya había ganado la guerra contra Irán.

Ahora, está pidiendo al aliado de Estados Unidos con el que mantiene una “relación especial”, a los demás estados miembros de la OTAN e incluso a China que envíen buques para abrir el estrecho de Ormuz. Dio a entender que, si no llegaba la ayuda, el paraguas de defensa estadounidense que rodea a Europa y la cumbre prevista para este mes con el líder chino Xi Jinping podrían estar en peligro.

El ataque de Trump, en una entrevista con el Financial Times, fue una nueva señal de que, a pesar de sus múltiples victorias en Irán, la guerra está lejos de haber terminado.

No sería la primera intervención militar estadounidense en este siglo que se prolonga más de lo previsto por Washington. Esto podría explicar los recientes intentos de los funcionarios del Gobierno por convencer a la opinión pública y a los mercados globales de que el conflicto podría terminar pronto.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, se negó a precisar el domingo en el programa “State of the Union” de CNN cuándo regresarían a casa las fuerzas estadounidenses, a pesar de haberlas elogiado por una “victoria dominante, como no se ha visto en la historia militar moderna de Estados Unidos”.

El secretario de Energía, Chris Wright, se mostró más optimista. “Creo que este conflicto sin duda llegará a su fin en las próximas semanas, o incluso antes”, declaró en el programa “This Week” de ABC News.

Mientras tanto, Israel declaró a CNN que los temibles bombardeos contra objetivos militares y de inteligencia iraníes podrían durar al menos tres semanas más. El Estado judío está más acostumbrado a la acción militar constante que los votantes y líderes estadounidenses.

Aún es demasiado pronto para evaluar el impacto general de la guerra. Parece posible, incluso probable, que los ataques combinados de Estados Unidos e Israel hayan causado daños masivos a la maquinaria militar de Irán y a su capacidad para amenazar al resto del mundo. De confirmarse, este escenario le ofrecería a Trump un argumento creíble para afirmar que ha contribuido a que el mundo sea más seguro.

Además, la guerra apenas lleva dos semanas. Desde cualquier punto de vista, eso no es mucho tiempo. Es comprensible la frustración de los altos mandos por la poca atención que prestan los medios y los analistas a la guerra.

Pero la historia moderna demuestra que una guerra a menudo no se define en las primeras semanas, cuando la enorme ventaja militar de Estados Unidos es más decisiva.

Por lo tanto, la Casa Blanca se enfrenta a múltiples motivos de escepticismo respecto a su capacidad para sacar pronto a Estados Unidos de la situación.

Trump apenas ha preparado al país para la guerra y sigue aumentando la confusión con declaraciones contradictorias. Insiste vehementemente en que la guerra ya está ganada, pero dice que solo terminará cuando lo sienta en lo más profundo de su ser. Si la victoria ya está asegurada, cabe preguntarse por qué las tropas estadounidenses siguen en peligro tras las 13 muertes de soldados estadounidenses en servicio activo hasta el momento.

La administración también opera bajo una oscura sombra histórica. Esta guerra aún no es directamente comparable a las “guerras interminables” de Iraq y Afganistán. Pero en ambos casos, los primeros triunfos estadounidenses se vieron socavados por el impacto político del ataque inicial y el escaso conocimiento de las naciones extranjeras. En Irán existen suficientes indicios que justifican la preocupación pública ante un posible atolladero.

Al mismo tiempo, Trump tiene dilemas que, de no resolverse, socavarían una declaración de victoria tan característica, pero que podrían tardar más de “semanas” en mitigarse.

► Irán ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, provocando una crisis energética mundial y fuertes subidas en los precios del petróleo que amenazan con debilitarlo internamente. Desmantelar las baterías de misiles, los drones marítimos y las operaciones mineras iraníes podría ser una tarea prolongada. Además, podría requerir el despliegue de tropas terrestres, lo que supondría una arriesgada ampliación de las operaciones estadounidenses.

Trump ahora exige que las armadas extranjeras ayuden a abrir el estrecho paso estratégico. Hasta el momento, su solicitud ha recibido una respuesta evasiva.

Trump declaró al Financial Times que Europa y China dependían más del petróleo del Golfo que Estados Unidos, a pesar de que los consumidores estadounidenses se han visto afectados por un aumento generalizado de los precios del petróleo. Es probable que sus declaraciones se interpreten en el extranjero como una petición de ayuda para solucionar el desastre que él mismo creó al declarar la guerra a Irán.

Pero el presidente apuntó al punto débil de los aliados europeos que dependen de Estados Unidos para su defensa. “Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, dijo.

► La República Islámica aún posee reservas de uranio altamente enriquecido que podría usar para desafiar la promesa de Trump de que nunca tendrá un arma nuclear, a pesar de que el presidente dijo haber “aniquilado” su programa nuclear el año pasado. Estados Unidos cuenta con unidades de fuerzas especiales entrenadas para extraer material radiactivo. Sin embargo, una misión de este tipo en las plantas nucleares de Irán podría requerir cientos de soldados y provocar peligrosos enfrentamientos terrestres con las fuerzas iraníes en territorio hostil.

► Una forma de debilitar la influencia del Gobierno iraní sería que las fuerzas estadounidenses tomaran la isla de Kharg, epicentro de las exportaciones petroleras de Teherán que financian al régimen. La isla fue blanco de los ataques aéreos estadounidenses del fin de semana. La eliminación del principal motor económico del país podría alterar los cálculos dentro del régimen. Waltz le dijo a Jake Tapper de CNN que “sin duda creo que (Trump) mantendría esa opción si quisiera desmantelar su infraestructura energética”. Pero un asalto anfibio a la isla de Kharg también conllevaría el riesgo de importantes bajas estadounidenses. Podría causar daños ambientales y un colapso del mercado si Irán optara por sabotear sus propias instalaciones petroleras en lugar de perderlas bajo control estadounidense.

Los factores políticos internos de Irán también dificultan establecer un calendario para el fin de la guerra.

El ritmo de los ataques con drones iraníes contra los estados del Golfo aliados de Estados Unidos se ha ralentizado, lo que quizás demuestre que los ataques estadounidenses e israelíes están debilitando la capacidad ofensiva de Teherán. Sin embargo, el domingo siguieron cayendo proyectiles sobre el aeropuerto de Bagdad e Israel.

Tampoco hay indicios de una salida diplomática. No se vislumbra ningún acuerdo, y las exigencias de Trump de una rendición incondicional han caído en saco roto. La designación del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, indica que el régimen pretende reanudar su resistencia a Washington, que se remonta a décadas atrás.

Tampoco hay señales públicas de que el régimen esté perdiendo fuerza. Trump inició la guerra diciéndoles a los iraníes que les brindaba una oportunidad única en la vida para liberarse de la represión. Pero aún no se ha producido ningún levantamiento en un país donde miles de manifestantes fueron muertos a tiros recientemente por las autoridades.

El derrocamiento del Gobierno representaría una gran victoria para el pueblo iraní y le proporcionaría a Trump un legado verdaderamente significativo. Sin embargo, muchos analistas de Irán temen que el colapso de la autoridad central pueda derivar en conflictos sectarios o civiles y en la implosión del Estado iraní. Tal desenlace podría estancar a las fuerzas estadounidenses en la región durante años o dejar a sus aliados enfrentando graves problemas de seguridad. La guerra entre los gobiernos de Estados Unidos, Israel e Irán podría, aparentemente, terminar. Pero la crisis internacional que precipitó podría agravarse considerablemente.

En el ámbito interno, es probable que exista escepticismo fuera de la base de seguidores más leales de Trump ante las predicciones de que la guerra terminará en cuestión de semanas. La confianza en el liderazgo del presidente en la guerra ya era escasa, según varias encuestas, cuando estalló el conflicto.

Los republicanos se han mantenido firmes ante los intentos demócratas en el Congreso de limitar los poderes bélicos de Trump. Sin embargo, las garantías de que los combates durarán solo “semanas” reflejan la comprensión dentro del Partido Republicano de que una guerra prolongada en Irán podría perjudicar aún más sus posibilidades en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La semana pasada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, intentó desmentir cualquier paralelismo con las guerras de Iraq y Afganistán que marcaron las presidencias de George W. Bush y Barack Obama. “Esto no es una reconstrucción nacional interminable en medio de ese tipo de situaciones… Ni siquiera se le parece”, declaró Hegseth, veterano del Ejército que sirvió tanto en Iraq como en Afganistán.

Pero la negativa del Gobierno a consultar al Congreso sobre la guerra, su opaco plan final y su aparente falta de una estrategia de salida ya han abierto una puerta a los demócratas.

“Lo que me preocupa no son los soldados ni las personas que están al servicio. Lo que me preocupa es su liderazgo político, como Pete Hegseth y Donald Trump”, dijo Pete Buttigieg, excandidato y posiblemente futuro candidato presidencial demócrata, en el programa “State of the Union”.

“Cuando era joven, vivimos una guerra que nos vendieron con falsas promesas”, dijo Buttigieg, veterano de la Reserva Naval de Estados Unidos que fue desplegado en Afganistán en 2014. “Esta guerra no se ha vendido con ningún pretexto. El presidente simplemente siguió adelante y la llevó a cabo”.

Durante el fin de semana, Trump utilizó sus redes sociales para arremeter contra los medios de comunicación que buscaban mayor claridad sobre sus planes para la guerra y cuándo podría ponerle fin.

Estas preguntas están justificadas en el contexto de un conflicto en el que las acciones de Irán —incluidos sus ataques a los estados del Golfo y el cierre virtual del estrecho de Ormuz— parecen haber sorprendido con frecuencia a la administración.

Pero son especialmente dolorosas debido a la pérdida que aún sienten innumerables familias estadounidenses cuyos seres queridos murieron en desventuras en el extranjero del siglo XXI que Trump prometió no repetir.

Esa dolorosa historia moderna sienta un precedente difícil de superar a la hora de justificar nuevas guerras con desenlaces inciertos.

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