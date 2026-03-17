Irán sigue exportando petróleo a través del estrecho de Ormuz, cuando el resto del tráfico está paralizado

Por Por Tim Lister, CNN

Si Estados Unidos supuso, antes de atacar a Irán, que el principal productor de petróleo se mostraría reacio a cerrar el estrecho de Ormuz por temor a bloquear sus propias exportaciones de petróleo, se equivocó en sus cálculos.

El tráfico marítimo a través del estrecho, por donde normalmente fluye una quinta parte de la producción mundial de petróleo, se ha visto gravemente afectado desde el inicio del último conflicto en Medio Oriente hace dos semanas. Al menos 16 embarcaciones en la región han sido atacadas con drones u otras armas, e Irán se ha atribuido la responsabilidad de algunos de los ataques.

Pero Irán sigue transportando petróleo a través del estrecho en volúmenes casi idénticos a los de antes de la guerra, obteniendo así los fondos necesarios para sostener su economía y su esfuerzo bélico. Además, antes del inicio del conflicto, ya existían millones de barriles de crudo iraní en alta mar buscando compradores.

Los datos de seguimiento de los buques cisterna y las imágenes satelitales muestran que el crudo iraní ha fluido a través del estrecho incluso cuando el conflicto ha paralizado las exportaciones de crudo y gas natural de los países vecinos del Golfo Pérsico.

Los analistas energéticos de la empresa de análisis y datos comerciales Kpler estimaron el jueves que Irán había podido exportar 12 millones de barriles desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero. La empresa de inteligencia marítima TankerTrackers tiene una estimación aún mayor: 13,7 millones de barriles a mediados de la semana pasada.

Estas cifras sugieren que Irán está logrando exportar alrededor de 1 millón de barriles por día (bpd). Esto contrasta con sus exportaciones promedio de 1,69 millones de bpd el año pasado, según datos de Kpler.

Estados Unidos parece no haber hecho ningún esfuerzo por detener a los petroleros iraníes, a pesar de haber destruido gran parte de la armada de Irán. Además, Estados Unidos evitó en gran medida atacar infraestructuras petroleras como refinerías, oleoductos y tanques de almacenamiento, si bien los ataques israelíes han dañado gravemente los tanques de almacenamiento en los alrededores de la capital, Teherán.

Casi todo el petróleo iraní se exporta desde plataformas de aguas profundas en la isla de Kharg, a unos 30 kilómetros de la costa iraní. El viernes se registraron intensos ataques estadounidenses contra objetivos militares en la isla, pero no contra su infraestructura petrolera.

Posteriormente, Trump advirtió que reconsideraría la decisión de no atacar las instalaciones petroleras en Kharg, que tiene aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, si Irán seguía obstaculizando el paso de los barcos en el estrecho de Ormuz.

Consultado por CNN, Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo que el presidente “no iba a descartar ninguna opción… Sin duda, creo que mantendría esa opción si quisiera destruir su infraestructura energética”.

Por ahora, Washington no tiene inconveniente en que algunos barcos iraníes, así como indios y chinos, atraviesen el estrecho de Ormuz, según declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista con CNBC este lunes.

Según TankerTrackers, la infraestructura petrolera de Kharg seguía operativa el sábado. La compañía afirmó que, según imágenes satelitales, los 55 tanques de almacenamiento de crudo de la isla parecían estar intactos, y dos buques cisterna iraníes estaban cargando 2,7 millones de barriles de crudo ese día.

En realidad, es posible que más petroleros iraníes zarpen de la isla. Resulta difícil monitorear los movimientos de los buques, ya que suelen apagar sus transpondedores —utilizados para comunicar su ubicación— para eludir las sanciones occidentales. Por ejemplo, el grupo de inteligencia marítima Windward informó que seis VLCC iraníes, o superpetroleros, operaban el viernes con los transpondedores apagados o emitiendo ubicaciones falsas mientras se encontraban en Kharg.

Además de que el crudo iraní se sigue exportando a través del estrecho de Ormuz, grandes cantidades de su petróleo ya se encontraban en buques cisterna en los océanos del mundo antes de que comenzara el conflicto, en busca de compradores. Vortexa, una empresa de datos energéticos, estimó que en enero había aproximadamente 170 millones de barriles de petróleo iraní en alta mar.

Quizás anticipándose a los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán intensificó sus exportaciones de petróleo en febrero. Según Windward, el volumen diario promedio que salió de Kharg en febrero fue de 2,04 millones de barriles. Esto representa un aumento de alrededor del 25 % en comparación con la cifra promedio del año anterior.

Según la agencia de noticias semioficial iraní Fars, Irán también ha logrado aumentar sus exportaciones de gas natural. Citando al Ministerio de Electricidad de Iraq, la semana pasada las importaciones de gas natural procedentes de Irán se triplicaron hasta alcanzar los 18 millones de metros cúbicos diarios.

Al parecer, Teherán también está utilizando su control del estrecho de Ormuz como moneda de cambio en sus relaciones con los países ávidos de petróleo de Medio Oriente, especialmente con los clientes asiáticos.

“El estrecho de Ormuz está abierto; solo está cerrado a los petroleros y buques de nuestros enemigos, de quienes nos atacan a nosotros y a sus aliados. Los demás pueden transitar libremente”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, el fin de semana.

Según el periódico iraní Sharq, India liberó tres petroleros iraníes que habían sido incautados el mes pasado para obtener el permiso de Irán para que dos buques indios transitaran por el estrecho de Ormuz. El medio también informó sobre negociaciones para resolver “cuestiones relacionadas con la seguridad marítima y el comercio de petróleo entre los dos países”.

El Ministerio de Transporte Marítimo de India confirmó a CNN que dos buques, ambos transportando gas licuado de petróleo desde la región del Golfo, habían transitado sin problemas por el Estrecho de Ormuz durante la noche del viernes al sábado.

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, declaró al Financial Times el fin de semana que las negociaciones que permitieron a los petroleros indios atravesar el estrecho eran un ejemplo de lo que la diplomacia puede lograr.

“Actualmente estoy dialogando con ellos y mis conversaciones han dado algunos resultados”, dijo. “Desde la perspectiva de la India, es mejor que razonemos, nos coordinemos y encontremos una solución a que no lo hagamos”.

Irán también está considerando permitir el paso de un número limitado de petroleros por el estrecho, siempre y cuando el cargamento de petróleo se negocie en yuanes chinos, según declaró un alto funcionario iraní a CNN la semana pasada. El petróleo se comercializa casi en su totalidad en dólares, a excepción del petróleo ruso sancionado, que se negocia en rublos o yuanes.

Durante los últimos años, China ha intentado abrirse camino para comprar petróleo en yuanes, particularmente en Arabia Saudita, pero con un éxito limitado.

A largo plazo, Irán necesita el estrecho de Ormuz tanto como sus vecinos, y sus barcos también son vulnerables a la interceptación en ese estrecho canal y sus alrededores si Estados Unidos intentara hacerlo.

Irán tiene rutas terrestres muy limitadas para exportar su petróleo, con mucha menos capacidad para utilizar puertos fuera del actualmente peligroso Golfo Pérsico que Arabia Saudita (que tiene el puerto de Yanbu en el Mar Rojo) o los Emiratos Árabes Unidos (que tienen Fujairah en el Golfo de Omán).

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esha Mitra y Frederik Pleitgen contribuyeron a este reportaje.