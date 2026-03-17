La guerra con Irán pone a prueba el trumpismo

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump está aplicando ahora el estilo impredecible que construyó su imperio empresarial y su marca política a un papel mucho más complejo y delicado como líder en tiempos de guerra.

A sus seguidores les encanta cuando Trump rompe esquemas, como con los círculos de poder republicano. Suele mantener cierto margen de maniobra evitando posturas definitivas. Y aunque a menudo carece de detalles y contexto histórico, su personalidad transmite seguridad.

La habilidad de Trump para la acción decisiva se tradujo en el éxito de una audaz incursión estadounidense que trasladó al derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro de su complejo a una celda en Nueva York en enero.

Sin embargo, en muchas de sus declaraciones públicas sobre la guerra con Irán, aún no ha proyectado la seriedad y la claridad propias de un presidente en tiempos de guerra más tradicional.

Trump se enfrenta ahora a múltiples crisis interrelacionadas en el conflicto. La feroz resistencia de Teherán amenaza con provocar un prolongado estancamiento.

La crisis económica se agrava a medida que los precios del petróleo se disparan tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En el ámbito interno, Trump se enfrenta a una revuelta política que quedó patente el martes cuando un alto funcionario de seguridad nacional afín a MAGA dimitió.

Trump se mostró sorprendido por la intensidad de los ataques de represalia de Teherán contra los aliados de Estados Unidos en el Golfo. También pareció desprevenido ante el cierre del estrecho, algo que muchos expertos ya preveían.

El intento del presidente de presionar a sus aliados para que enviaran barcos al estrecho de Ormuz fracasó estrepitosamente cuando estos se negaron a participar en una guerra sobre la que no habían sido consultados.

Cuando los presidentes en tiempos de guerra no pueden ofrecer una justificación clara ni una estrategia definitiva, corren el riesgo de desviarse estratégicamente y perder el apoyo de la opinión pública.

Sin embargo, aún es demasiado pronto para evaluar adecuadamente una guerra en la que los ataques estadounidenses e israelíes parecen haber infligido un daño devastador a la capacidad de Irán para amenazar a su región y a Estados Unidos con sus programas de armas nucleares y balísticas.

Nadie puede predecir aún cómo se desarrollará su futuro político tras la muerte de tantas figuras importantes del régimen, incluida la del veterano líder político de facto Ali Larijani el martes.

El tiempo podría demostrar que algunos de los instintos de Trump fueron astutos y que su tolerancia al riesgo produjo resultados que otros presidentes no lograron.

Pero le resultará difícil proclamarse vencedor si el conflicto termina con el estrecho de Ormuz bloqueado, la economía mundial paralizada y los iraníes enfrentando una represión aún más severa bajo un régimen reestructurado.

Lo mismo ocurrirá si Irán conserva uranio altamente enriquecido que podría utilizar en un futuro programa nuclear.

Para resolver estos dilemas puede ser necesario realizar operaciones más arriesgadas —probablemente con tropas terrestres— que las que se han intentado hasta ahora.

Este tipo de misiones se beneficiarían de una planificación presidencial meticulosa, objetivos claros y una gestión cuidadosa de las consecuencias y las expectativas públicas.

La dimisión el martes de Joe Kent, el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, afín al partido MAGA, conmocionó a Washington. Su partida sugirió que Trump está perdiendo el control de su propia coalición política y puso de relieve una cuestión importante sobre la justificación del presidente para la guerra.

Kent, un veterano de las fuerzas especiales que perdió a su esposa en un ataque de ISIS en Siria, le trasladó a Trump en una carta que había sido engañado por una campaña de desinformación israelí que lo hizo creer que una victoria rápida sobre Irán estaba al alcance.

También argumentó que la República Islámica no representaba ninguna amenaza “inminente” para la seguridad nacional de Estados Unidos, contrariamente a las garantías de Trump y altos funcionarios de la administración.

“Puedes rectificar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puedes permitir que nos deslicemos aún más hacia la decadencia y el caos”, escribió Kent. “Tienes la última palabra”.

Algunos legisladores republicanos afirmaron que las opiniones expresadas por Kent en su carta de renuncia eran antisemitas. El representante Don Bacon escribió en las redes sociales: “¡Qué bien que se haya ido! El antisemitismo es un mal que detesto y, sin duda, no lo queremos en nuestro Gobierno”.

El senador Mitch McConnell se hizo eco de un sentimiento similar al criticar el “virulento antisemitismo de su carta de renuncia”.

Kent tiene poco en común con los demócratas prominentes que se han manifestado en contra de la guerra.

En el pasado, fue criticado por sus vínculos con figuras de extrema derecha, incluyendo nacionalistas blancos y un simpatizante nazi. Pero su renuncia —en medio de la intensa controversia sobre la guerra dentro del movimiento MAGA y entre figuras de los medios conservadores— demuestra que si el presidente teme una revuelta política por la guerra, esta podría provenir de su derecha.

Este es un factor potencialmente importante para un presidente que tradicionalmente intenta evitar rupturas con su base electoral.

La dimisión de Kent también pone de manifiesto el impacto duradero de un comentario del secretario de Estado Marco Rubio este mes, en el que afirmaba que Estados Unidos entró en guerra de forma preventiva porque creía que Israel estaba a punto de atacar y que Irán respondería atacando a las fuerzas estadounidenses.

Trump negó haber sido precipitado a la guerra e insiste en que era más belicista que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Aunque las encuestas muestran que muchos votantes republicanos conservan la fe en Trump, las señales de disidencia entre las bases son importantes porque la guerra ya es impopular entre la mayoría de los electores.

Además, muchas guerras estadounidenses anteriores se han visto debilitadas por el rechazo del país.

El martes, Trump dio a sus críticos más motivos para cuestionar su justificación de la guerra, su reticencia a decir cuándo podría terminar y la inconsistencia de sus posturas.

Días después de exigir que los aliados de Estados Unidos enviaran barcos para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, insistió en que nunca los había necesitado. “No hice una presión constante porque creo que si la hubiera hecho, probablemente habrían enviado barcos, pero no necesitamos ayuda”, declaró.

Al preguntársele si le preocupaba que Irán pudiera convertirse en otro desastre al estilo de la guerra de Vietnam si desplegaba tropas sobre el terreno, Trump respondió: “No, no tengo miedo… Realmente no le tengo miedo a nada”.

Otro periodista le preguntó a Trump si tenía algún plan para el día después de que terminara la acción militar. “Tenemos muchos”, afirmó, aunque nunca especificó ninguno. “Si nos fuéramos ahora mismo, tardarían 10 años en reconstruir. Pero aún no estamos listos para irnos, aunque lo haremos en un futuro próximo”.

Trump ha ofrecido razones a veces contradictorias para justificar la guerra. Ha sugerido que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos sin aportar pruebas. Dio a entender que buscaba un cambio de régimen al lanzar la ofensiva, pero desde entonces ha restado importancia a la posibilidad de una revuelta popular en Irán.

El lunes, el presidente avivó nuevas preocupaciones sobre si estaba del todo convencido de las razones por las que había entrado en guerra.

Trump negó que su motivación fuera el petróleo, pero añadió el siguiente comentario ambiguo: “No lo necesitábamos, pero lo hicimos. Casi se podría decir que lo hicimos por costumbre, lo cual no es bueno. Pero lo hicimos porque tenemos buenos aliados allí”.

Trump ha generado aún más confusión al afirmar repetidamente que la guerra ya está ganada, mientras que, al mismo tiempo, sostiene que es demasiado pronto para traer de vuelta a las tropas estadounidenses. Ha dicho que sabrá cuándo es el momento “en sus huesos”.

Su confianza en su intuición, casi mística, lo ha sacado adelante en innumerables aprietos personales, empresariales y políticos. Pero representa otra apuesta arriesgada, ya que se avecinan momentos trascendentales y potencialmente dolorosos en la guerra.

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