Los países que más veces han ganado el Clásico Mundial de Béisbol: este es el palmarés
Por CNN Español
Venezuela eliminó al campeón defensor del Clásico Mundial de Béisbol (Japón) y tiene la posibilidad de ganar su primer título. Se enfrenta en la final a Estados Unidos, que busca validar que no solo es la cuna de ese deporte, sino su potencia. ¿Cómo está el palmarés del torneo global que reúne a las mejores selecciones?
El torneo, que tiene ya 20 años de historia, ha estado dominado por Japón: ha estado en el podio en todas las ediciones y tiene tres títulos. Estados Unidos y República Dominicana han sido campeones una vez, mientras que Puerto Rico, Corea del Sur y Cuba han conseguido subcampeonatos. México y Venezuela han alcanzado un tercer puesto cada uno.
El campeonato siempre ha sido realizado con varias sedes en cada edición; Japón y Estados Unidos son los países que más partidos han acogido.
2006
Campeón: Japón 🇯🇵
Subcampeón: Cuba
Tercer puesto: Corea del Sur
Cuarto puesto: República Dominicana
2009
Campeón: Japón 🇯🇵
Subcampeón: Corea del Sur
Tercer puesto: Venezuela
Cuarto puesto: Estados Unidos
2013
Campeón: República Dominicana 🇩🇴
Subcampeón: Puerto Rico
Tercer puesto: Japón
Cuarto puesto: Países Bajos
2017
Campeón: Estados Unidos 🇺🇸
Subcampeón: Puerto Rico
Tercer puesto: Japón
Cuarto puesto: Países Bajos
2023
Campeón: Japón 🇯🇵
Subcampeón: Estados Unidos
Tercer puesto: México
Cuarto puesto: Cuba
Japón 🇯🇵: 3
República Dominicana 🇩🇴: 1
Estados Unidos 🇺🇸: 1
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 alcanzó un nuevo nivel porque, a diferencia de ediciones anteriores, las grandes estrellas realmente se han comprometido con el torneo, elevando tanto la calidad del juego como la intensidad emocional. Figuras de élite han respondido a la presión y al ambiente internacional —donde el orgullo nacional pesa tanto como el rendimiento deportivo—, lo que ha convertido los partidos en duelos de máximo nivel, comparables o incluso superiores a instancias de las Grandes Ligas de EE.UU.
Ese compromiso, sumado a estadios llenos y aficiones apasionadas, ha transformado el torneo en un espectáculo global más competitivo, relevante y atractivo que nunca.
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Con información de Hannah Keyser, de CNN.