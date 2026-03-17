Presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara cita a Pam Bondi a declarar en la investigación sobre Epstein

Por Annie Grayer, CNN

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, emitió este martes una citación a la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, para que comparezca a una declaración el 14 de abril como parte de la investigación sobre Jeffrey Epstein.

Comer escribió en la carta de presentación de la citación que su comisión está investigando la “posible mala gestión de la investigación del Gobierno federal” sobre Epstein y Ghislaine Maxwell.

“La Comisión tiene preguntas sobre la gestión del Departamento de Justicia de la investigación sobre Jeffrey Epstein y sus asociados y su cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein”, escribió Comer, en referencia a la ley aprobada por el Congreso el año pasado que ordena al Departamento de Justicia divulgar los expedientes.

Por separado, la comisión anunció que Bondi y el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, tienen previsto informar a los miembros de la comisión a puerta cerrada el miércoles. Una fuente familiarizada con el proceso dijo a CNN que el Departamento de Justicia solicitó informar a la comisión sobre su investigación de Epstein y el cumplimiento de la ley para responder con prontitud a las preguntas de los legisladores, dado que programar una declaración con la comisión llevará tiempo.

Un portavoz del Departamento de Justicia calificó la citación de “completamente innecesaria”, pero no dijo si la secretaria de Justicia la acataría.

“Esta citación es completamente innecesaria. Se ha invitado a los legisladores a ver por sí mismos los archivos sin censuras en el Departamento de Justicia, y la secretaria de Justicia de EE.UU. siempre se ha puesto a disposición para hablar directamente con los miembros del Congreso”, dijo el portavoz.

“Ella sigue manteniendo llamadas y reuniones con miembros del Congreso sobre la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, por lo que el Departamento ofreció informar a la comisión mañana. Como siempre, esperamos seguir proporcionando a los responsables de políticas los hechos”, continuó el portavoz.

La divulgación de los archivos por parte del Departamento de Justicia ha provocado quejas de legisladores de ambos partidos, y los críticos dicen que creen que los archivos fueron excesivamente censurados y exigen mayor transparencia.

“Como secretaria de Justicia de EE.UU., usted es directamente responsable de supervisar la recopilación, revisión y decisiones del Departamento respecto de la divulgación de archivos conforme a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, y por lo tanto la Comisión considera que usted posee información valiosa sobre estos esfuerzos”, escribió Comer.

La medida se produce después de que la Comisión, liderada por el Partido Republicano, votara a principios de este mes, de manera bipartidista, citar a Bondi para que testifique sobre su papel en la divulgación de los archivos.

Esta medida se produce después de que la comisión, controlada por el Partido Republicano, votara a principios de este mes —con apoyo bipartidista— a favor de citar a Bondi para que preste declaración sobre su papel en la divulgación de los expedientes.

El representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el panel, hizo referencia el martes al esfuerzo bipartidista que condujo a la citación.

“Gracias a los demócratas unidos de la Comisión de Supervisión, junto con el apoyo de varios republicanos, el secretario de Justicia de EE.UU. ahora comparecerá ante nuestra Comisión bajo juramento. No más mentiras. No más distracciones. Queremos la verdad —y justicia para los sobrevivientes”, dijo Garcia.

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Con información de Hannah Rabinowitz, de CNN.