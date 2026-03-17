Sheinbaum, sobre las palabras del rey de España acerca de abusos en la conquista: “Es un gesto de acercamiento”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que reconoce las declaraciones del rey Felipe VI de España sobre los abusos que hubo en la conquista de América y las calificó como “un gesto de acercamiento”.

“Es un acercamiento del rey que reconocemos (…) Puede uno decir ‘No fue todo lo que hubiéramos querido’, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento”, comentó Sheinbaum en su conferencia matutina.

El lunes, durante una visita no oficial a la exposición “La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el rey Felipe VI aseguró que hubo “mucho abuso” en la conquista del continente americano por parte de los españoles.

“Obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, dijo el rey de España sobre algunos hechos de la conquista, aunque recalcó que se deben observar con el contexto necesario.

Sheinbaum indicó que reconoce no solo las declaraciones de Felipe VI, sino también “el gesto del rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España”.

“Es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, dijo.

La presidenta de México agregó que se trata de un cambio respecto a lo que había pasado en años pasados, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI en la que le exigía pedir disculpas por los “agravios” durante la conquista.

La carta, enviada por López Obrador en marzo de 2019, fue rechazada categóricamente por el Gobierno de España.

“La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”, criticó España en su respuesta a la carta. “El Gobierno de España reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos países”, añadió.

Sheinbaum señaló este martes que esa situación llevó a un “enfriamiento de las relaciones” entre ambos países.

Al ser preguntada sobre si el nuevo acercamiento conducirá a una invitación oficial al rey de España para que visite México, la presidenta dijo: “Vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del rey”.

“Hay que reconocer, primero, el que haya ido a la exposición y, después, su declaración. Hay que seguir trabajando con este proceso de reconocimiento de las grandes civilizaciones que existían en Mesoamérica y en otros lugares de lo que hoy llamamos América Latina”, añadió Sheinbaum.

La exposición “La mujer en el México indígena” se exhibirá en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo. La muestra, que es organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana, profundiza en el contexto social de las mujeres indígenas desde la época prehispánica.

El rey Felipe VI resaltó la importancia de traer a España esta exposición. Es, dijo, un testimonio del México antiguo, “de las culturas que son lo que hoy es México. Porque es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles”.

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Con información de la agencia EFE.