¿Tropas estadounidenses en Irán? Lo que piensan los estadounidenses y lo que significaría

Por Aaron Blake

“No nos interesa un conflicto prolongado”, declaró el vicepresidente J. D. Vance en junio de 2025, horas después de que Estados Unidos llevara a cabo ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán. Y añadió: “No nos interesa el despliegue de tropas terrestres”.

Hoy, la administración tiene una postura diferente y se niega a descartar esa posibilidad, más de dos semanas después del inicio de una guerra más extensa con Irán. El presidente Donald Trump ya no resta importancia a la idea como antes, y cada vez hay más razones estratégicas para sospechar que podría ser una opción viable.

Si Trump fuera allí, sería una señal de que esta guerra ha tomado rumbos que no parecía haber previsto y de que se ha convertido en un riesgo político enorme.

Las encuestas realizadas desde los primeros ataques contra Irán, el mes pasado, sugieren que la idea de enviar tropas sobre el terreno es totalmente inaceptable para los estadounidenses en general, e incluso resulta difícil de vender a la base del Partido Republicano.

Y si bien la historia reciente sugiere que esa base podría acoger la idea con cierto entusiasmo, al menos en cierta medida, Trump está tentando a la suerte incluso con muchos de sus seguidores.

Pero parece haber cada vez más razones para que al menos una pequeña cantidad de fuerzas terrestres se despliegue en territorio iraní, ya sea para apoderarse de los materiales nucleares de Irán; para tomar el control de la estratégica isla de Kharg , objetivo reciente del Gobierno iraní; o para tomar territorio alrededor del estrecho de Ormuz y así facilitar el paso de buques petroleros. (Como informó CNN, la captura de las reservas de uranio altamente enriquecido, que se cree que se encuentran a gran profundidad, requeriría una presencia militar significativa, mucho mayor que la de un operativo especial).

En los últimos días, Trump se ha mostrado irritado ante las preguntas sobre esa posibilidad, pero ha dejado claro que es una opción que se reserva, a diferencia de hace nueve meses.

También supimos durante el fin de semana que la administración está desplegando una Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina , una unidad de respuesta rápida que normalmente incluye a 2.500 infantes de Marina y marineros, en Medio Oriente por razones aún desconocidas.

El embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Mike Waltz, declaró el domingo a Fox News que “esto no va a ser otro Iraq de 2003. No habrá cientos de miles de soldados ocupando zonas urbanas en ningún lugar”.

Pero afirmó que las Fuerzas Armadas están ofreciendo opciones a Trump “para contar con fuerzas entrenadas, equipadas, posicionadas y listas para lo que sea que él decida hacer como comandante en jefe”.

Y Trump no está restándole importancia a la posibilidad tanto como lo hizo hace dos semanas, cuando la describió al New York Post como una situación del tipo “probablemente no las necesitemos” o “si fueran necesarias”.

El pueblo estadounidense parece esperar que no sean necesarias las tropas terrestres.

Una encuesta de CNN realizada poco después del inicio de la guerra mostró que los estadounidenses se oponían al envío de tropas terrestres por un margen de 5 a 1, es decir 60 % contra 2 %.

De manera similar, una encuesta posterior de la Universidad de Quinnipiac situó el margen en casi 4 a 1 entre los votantes registrados: 74 % – 20 %.

En ambas encuestas, incluso los republicanos —que en los últimos meses han vuelto a sus posturas más belicistas de principios del siglo XXI— se opusieron a la idea por un margen de dos dígitos.

En la encuesta de CNN, solo el 27 % de los republicanos se mostraron a favor de la idea; en la encuesta de Quinnipiac, solo el 37 % de los votantes republicanos registrados lo hicieron.

Y esas cifras cobran sentido en su contexto. Las encuestas sobre las anteriores acciones militares de Trump —los ataques a Irán en junio y el derrocamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero— sugerían que una minoría considerable de estadounidenses aceptaba ataques militares breves, pero no mucho más . Y la oposición al despliegue de tropas terrestres en Venezuela, en enero, era similar a la que existe hoy en Irán.

Eso sin duda podría cambiar. Ya hemos visto cómo los republicanos que antes se oponían a la idea de una acción militar pueden cambiar de opinión una vez que Trump emprende esas acciones.

Pero también es bastante evidente que el apoyo republicano a la guerra de Trump contra Irán, si es que existe, es amplio pero superficial . La encuesta de CNN mostró que el 77 % de los republicanos apoyaba los ataques iniciales, pero solo el 37 % lo hacía con firmeza.

También hemos visto cómo la guerra está dividiendo cada vez más a la élite influyente del Partido Republicano, un fenómeno que con el tiempo puede repercutir en la base. Figuras prominentes de la derecha advierten a Trump que esta guerra corre el riesgo de desintegrar su coalición.

Y, en particular, estamos viendo cómo algunos republicanos del Congreso parecen advertir de forma preventiva a Trump que no envíe tropas sobre el terreno.

El senador Rick Scott, de Florida, insistió la semana pasada en CNN en que Trump “no tiene ningún interés en desplegar tropas terrestres”. El representante Tim Burchett, de Tennessee, también declaró a CNN que Trump sabía que no había “apetito” por tal cosa. Otros, como la representante Nancy Mace, de Carolina del Sur, y el senador Josh Hawley de Missouri, instan a Trump a tomar un rumbo diferente.

Y el senador John Kennedy, de Louisiana, como de costumbre, fue el más pintoresco, al declarar a Fox News el 8 de marzo que “si envía tropas, el golpe que oirán será el mío cayendo de bruces, porque me desmayé”.

Es posible que estos republicanos teman tanto las consecuencias a largo plazo de tal medida como la reacción inicial del público estadounidense. Después de todo, el despliegue de tropas sobre el terreno aumentaría las probabilidades de que Estados Unidos sufriera muchas más bajas.

Sería el momento en el que este conflicto corre el riesgo de adquirir las características de una guerra más tradicional, del tipo en el que los estadounidenses han dejado muy claro que no quieren participar.

Pero la oposición pública no ha detenido a Trump antes, así que ¿por qué lo haría ahora?

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