“2026, no te acabes nunca”: euforia y algo de catársis dominan Caracas tras el triunfo de Venezuela en el Mundial de Béisbol

Por CNN en Español

“¡Campeón, campeón, Venezuela! Nadie creía en Venezuela, pero nosotros sí creíamos en Venezuela, como todos los jugadores (también). Jugaron bien, todos emocionados y gracias a dios fuimos campeones mundiales. Nadie lo pensaba y fuimos campeones. ¡Buenas noches, mi amor!”, dijo un emocionado Henry Guerra, jubilado del Ministerio Público venezolano, en la Plaza Altamira Sur en Caracas, uno de los sitios más emblemáticos del país, tras la coronación de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde obtuvo la victoria el martes contra Estados Unidos con un marcador 3-2.

La emoción de Henry era, al mismo tiempo, la de miles de personas. Las plazas públicas como Altamira Sur estaban abarrotadas, pero también las calles, los caminos, los bares y las casas de los vecinos en Caracas y en distintas partes del país. No era para menos: se trata de la primera vez que Venezuela es campeón del Clásico Mundial de Béisbol desde que se celebró la primera edición en 2006.

Una fiesta total. Algo lógico si tomamos en cuenta que el béisbol se estableció en Venezuela desde la década de 1940 y es el deporte nacional, a diferencia de otras naciones sudamericanas donde el fútbol domina el escenario deportivo.

Pero, además, hubo un ingrediente extra en las expresiones de alegría: el triunfo fue contra EE.UU., país poderosos en este deporte, que hasta el año pasado era el principal adversario político de Venezuela y que, tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 enero de 2026 por parte de fuerzas militares estadounidenses, se convirtió en prácticamente un socio.

Para muchos venezolanos que el martes por la noche celebraban en las calles, el 2026 ya se convirtió en un año que quedará marcado en la historia.

Otras personas que celebraban y hablaban fuera de las cámaras y micrófonos señalaron que las escenas de festejo del martes les recordaron el ambiente vivido luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral declaró ganador al entonces presidente Nicolás Maduro sin mostrar los resultados de las actas mientars análisis opositores e independientes le daban la victoria al opositor Edmundo González Urrutia.

La noche del 28 de julio de 2024, también miles de personas salieron en las calles, a pie, en motos, con banderas al igual que en la celebración del campeonato de béisbol.

No obstante, la diferencia era evidente: esta vez había alegría, mientras que en julio de 2024 era coraje y reclamo de transparencia en el resultado electoral, una situación completamente distinta que derivó en cientos de detenciones y una crisis social y política de la que aún hoy se sienten sus efectos.

Desde la caída de Maduro —quien, al igual que su esposa Cilia Flores, se encuentra detenido en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico, que ambos rechazan— han pasado 75 días. El Gobierno de Venezuela sigue calificando su captura de “secuestro” y mantiene su llamado diario: “Los queremos de vuelta”.

Sin embargo, el Gobierno venezolano también muestra otra realidad. Luego de la captura de Maduro, se ha acercado al Gobierno de Estados Unidos de una manera sin precedentes desde la llegada de la izquierda al país y no solo políticamente, sino incluso también en materia económica, con acuerdos energéticos en beneficio de las dos naciones.

Todo ello de la mano, por un lado, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez —que quedó en el cargo tras el derrocamiento de Maduro—, y, por el otro, del presidente de EE.UU., Donald Trump. Tanto Rodríguez como Trump afianzaron la relación de sus países y se han lanzado elogios mutuos.

En este contexto, el béisbol tuvo su dosis política, con Rodríguez y Trump como protagonistas.

Rodríguez celebró el triunfo de su país con la leyenda de fondo de “Venezuela triunfa unida” e incluso decretó este miércoles como “Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”.

Su homólogo estadounidense, en tanto, también aprovechó para hablar de béisbol, pero su mensaje puso énfasis en la cuestión política.

Primero, antes de la final del martes, Trump aplaudió el rendimiento del equipo venezolano y dijo que “últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela”.

Enseguida, el mandatario pegó el hit político, insinuando que Venezuela podría volverse parte de Estados Unidos: “Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿CATEGORÍA DE ESTADO, #51, ALGUIEN? Presidente DONALD J. TRUMP”.

Después de la victoria de Venezuela ante EE.UU., Trump hizo énfasis en su insinuación política, sin felicitar a los vencedores y con un mensaje brevísimo en Truth Social: “¡CATEGORÍA DE ESTADO!”.

Para Henry Guerra, la celebración deportiva es más importante que pensar en temas políticos.

“(Venezuela) podrá ser el estado 51 o no sé, que sea el estado que ellos le quisieran poner, pero quedamos campeones allá en su territorio (de Estados Unidos)”, dijo Guerra a CNN.

Eduardo Trujillo, otro aficionado que celebraba en Caracas con bandera en mano, prefirió tomar distancia del tema.

“Mejor seguimos con el deporte”, comentó Trujillo entre risas.

Betty Salas, quien trabaja en una panadería y disfrutaba de la final de béisbol en la Plaza Altamira Sur, fue clara en su posición en contra.

“A mí no me gustaría (ser el estado 51 de EE.UU.), no sé ustedes, pero a mí no me gustaría. Venezuela siempre tiene que seguir siendo Venezuela, siempre Venezuela”, declaró.

Yasmelis Chirinos, que se dedica a la administración y disfrutaba del juego en la misma plaza pública, indicó que respeta la opinión de Trump, pero que no la comparte.

“Venezuela se tiene que mantener como somos: nuestro país íntegro e independiente”, recalcó.

Las celebraciones por el campeonato de Venezuela se centraron en lugares públicos, pero también tuvieron lugar en otros sitios que dejaron escenas particulares.

Uno de los temas más sensibles en Venezuela es el de los presos políticos. Tras la caída de Maduro, el Gobierno de Rodríguez ha hecho algunos movimientos —como la promulgación de una ley de amnistía— para cumplir con la exigencia de Estados Unidos de liberar a esas personas.

En los más de dos meses que han pasado desde el derrocamiento de Maduro, se han registrado cerca de 700 excarcelaciones, según la organización no gubernamental Foro Penal, pero aún quedan cientos de personas detenidas.

Familiares de los presos políticos se han mantenido fuera de las cárceles donde están sus seres queridos, clamando por su liberación y por justicia.

En medio de la incertidumbre y la complejidad de la situación, la victoria venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol trajo consigo un alivio temporal a las familias de los presos políticos.

En la cárcel del Rodeo I, ubicada en la ciudad de Guatire —a las afueras de Caracas—, familiares de presos políticos siguen pendientes de los detenidos, pero también se reunieron para ver la final de béisbol entre Venezuela y Estados Unidos.

Con casas de campaña en el suelo y vistiendo prendas que exigen la excarcelación de los detenidos por motivos políticos, las familiares se sentaron frente a un televisor pequeño para ver el partido.

Eran apenas unos cuantos alrededor de la televisión, pero formaban parte de los miles en el país que festejaban el triunfo de su equipo frente a EE.UU., país que creó el béisbol y que vio truncada la oportunidad de conseguir su segundo título en el Clásico Mundial de Béisbol.

Venezuela, ahora, puede decir que tiene el mismo número de campeonatos mundiales de béisbol que su antagonista. Para quienes llevan este deporte en la sangre, es sin duda motivo de celebración.

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