Acusan a Cesar Chavez, líder de los trabajadores agrícolas en el siglo XX, de haber cometido abusos sexuales durante décadas

Por Emma Tucker, Norma Galeana y Andy Rose, CNN

Líderes latinos y funcionarios elegidos afirman estar conmocionados por las acusaciones de conducta sexual indebida “profundamente perturbadoras” contra Cesar Chavez, uno de los íconos de los derechos civiles más destacados de la comunidad latina, en un momento en el que se están cancelando las celebraciones anuales previstas en honor al difunto líder sindical.

Las cancelaciones se produjeron apenas unas horas antes de que The New York Times publicara, este miércoles, publicara un reportaje de investigación que incluye acusaciones de que Chavez abusó y acosó sexualmente a múltiples mujeres a lo largo de varias décadas —algunas de ellas menores de edad—, entre las que se encuentra la veterana activista Dolores Huerta, una figura legendaria del movimiento de los trabajadores agrícolas.

El sindicato United Farm Workers (Trabajadores Agrícolas Unidos), cofundado por Chavez y Huerta, figura entre los varios grupos que han anunciado que no participarán en los eventos conmemorativos anuales previstos para este mes.

El periódico informó haber entrevistado a más de 60 personas en relación con las acusaciones contra Chavez, utilizando registros sindicales, correos electrónicos y otros documentos para corroborar diversos aspectos de los testimonios.

CNN no ha verificado de forma independiente las acusaciones. Al ser contactado por CNN, el sindicato United Farm Workers declinó proporcionar información adicional más allá del comunicado que ya había emitido.

“Lamentablemente, utilizó parte de su gran liderazgo para abusar de mujeres y menores; es algo verdaderamente terrible”, declaró al Times Dolores Huerta, quien cumplirá 96 años el próximo mes, afirmando haber sido violada por Chavez en 1966.

En un comunicado difundido tras la publicación del reportaje periodístico, Huerta relató haber mantenido encuentros sexuales con Chavez en dos ocasiones: una vez en contra de su voluntad y otra en la que, según sus palabras, fue “manipulada y presionada”; ambos encuentros derivaron en embarazos.

“Cargué con este secreto durante tanto tiempo porque la construcción del movimiento y la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas constituían la obra de mi vida”, escribió Huerta. “La creación de un sindicato era el único vehículo para lograr y garantizar esos derechos, y no iba a permitir que ni Cesar ni nadie más se interpusiera en ese camino”.

CNN ha contactado a Dolores Huerta para solicitar sus comentarios al respecto.

La Fundación Cesar Chavez declaró que las acusaciones se refieren a “conductas sexuales inapropiadas con mujeres y menores de edad durante su mandato como presidente del sindicato United Farm Workers of America”.

La Fundación UFW —una organización sin fines de lucro vinculada al sindicato United Farm Workers— anunció la cancelación de “todas las actividades programadas para este mes con motivo del Día de Cesar Chavez”. “La UFW ha tenido conocimiento de acusaciones profundamente perturbadoras de que uno de los cofundadores del sindicato, Cesar Chavez, se comportó de maneras incompatibles con los valores de nuestra organización. Algunos de los informes son asuntos familiares, y no nos corresponde a nosotros contarlos ni es nuestro lugar para comentarlos. Mucho más perturbadoras son las acusaciones que implican el abuso de mujeres jóvenes o menores de edad”, declaró la UFW en un comunicado.

Los eventos estaban programados para el Día de Cesar Chavez, fecha que conmemora al difunto líder sindical y que se observa el 31 de marzo, día de su cumpleaños. Sin embargo, el sindicato de trabajadores agrícolas anunció que no participará tras determinar que Chavez podría haberse “comportado de maneras incompatibles con los valores” de la organización.

“No hemos recibido ningún informe directo ni tenemos conocimiento de primera mano sobre estas acusaciones”, señaló la UFW en el comunicado.

La familia de Chavez declaró en un comunicado enviado al Times que “no se encuentra en posición de juzgar” las acusaciones recién reveladas en su contra.

“Como familia arraigada en los valores de la equidad y la justicia, honramos las voces de aquellos que se sienten desoídos y que denuncian conductas sexuales inapropiadas”, expresó la familia al Times. “Estas acusaciones resultan profundamente dolorosas para nuestra familia”.

La Fundación Cesar Chavez manifestó sentirse “profundamente conmocionada y entristecida” por las “inquietantes acusaciones” que han salido a la luz. La fundación está “trabajando con líderes del Movimiento de Trabajadores Agrícolas para dar respuesta a estas acusaciones” y brindar apoyo a las personas que pudieran haber resultado perjudicadas, indicó.

Tanto el sindicato como la Fundación Cesar Chavez anunciaron que están habilitando un canal confidencial para aquellas personas que deseen compartir experiencias dolorosas, así como un proceso para implementar medidas de rendición de cuentas.

En lugar de participar en los eventos de este año, el sindicato United Farm Workers hace un llamado a sus aliados y simpatizantes para que tomen parte en “eventos a favor de la justicia inmigratoria y actos de servicio en apoyo a los trabajadores agrícolas”, señaló la organización.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, declaró que el estado no reconocerá el día festivo conmemorativo, según informó KTVK, afiliada de CNN. CNN ha intentado contactar a la oficina de la gobernadora para obtener comentarios.

También se han cancelado eventos en Houston, San Antonio y Corpus Christi, Texas, según reportó KTVT, afiliada de CNN. La ciudad de Lansing, Michigan, anunció asimismo la cancelación de una cena programada en su honor. Según se informa, también se han cancelado celebraciones adicionales en California y otros estados.

Nacido cerca de Yuma, Arizona, en 1927, el líder sindical mexico-estadounidense creció trabajando en las granjas de California, donde “estuvo expuesto a las penurias y las injusticias de la vida de los trabajadores agrícolas”, según la fundación.

Junto con Huerta y Larry Itliong, cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (National Farm Workers Association) en 1962, antes de que esta se convirtiera más tarde en la United Farm Workers of America, una organización dedicada a defender los derechos de los peones y trabajadores del campo en todo el país.

Chavez alcanzó prominencia nacional como defensor de salarios justos, trato humano y condiciones laborales más seguras, encabezando marchas no violentas, boicots y huelgas de hambre en nombre de los trabajadores agrícolas de California.

Realizó su primera huelga de hambre, que duró 25 días, en 1968 para protestar contra la violencia y las condiciones inhumanas que padecían los trabajadores, según la Fundación Cesar Chavez.

Al mismo tiempo, Chavez resultó una figura controvertida dentro de su propia organización por llevar a cabo purgas de liderazgo en la Unión de Campesinos, según una biografía de la periodista Miriam Pawel, así como por su firme oposición a los inmigrantes indocumentados que, según él, representaban una amenaza para la mano de obra agrícola sindicalizada.

California estableció un día festivo estatal en su honor en 1995. En 2014, el entonces presidente Barack Obama decretó el 31 de marzo como el Día de Cesar Chavez y lo honró con un monumento nacional en Keene, California, lugar donde Chavez fue sepultado y donde aún residen algunos de sus familiares.

En su primer día como presidente, Joe Biden colocó un busto de Chavez sobre el aparador situado detrás de su escritorio en la Oficina Oval. Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes —quien colaboró ​​con Chavez brindando asistencia legal a los trabajadores agrícolas—, expresó sentir una ”profunda decepción” ante el anuncio.

“Es un trago amargo, porque, al fin y al cabo, Cesar Chavez es un ícono”, declaró a CNN. “Los niños, incluso hoy en día, conocen a Cesar Chavez, y muchas generaciones anteriores a la suya se inspiraron en él… Es una figura venerada y admirada en la comunidad”.

Como alguien que lo conoció y trabajó a su lado, Gutiérrez afirmó que la noticia resulta impactante. “Aún no logro reponerme”, comentó, si bien reconoció que el alcance de las acusaciones todavía no está claro.

Chavez ha sido un “héroe entrañable de nuestra comunidad”, a quien el propio Gutiérrez admiraba, señaló este último. No obstante, si las graves acusaciones resultaran ser verosímiles, ello supondría un “duro golpe para su legado”, independientemente del tiempo transcurrido desde su fallecimiento.

“Es válido sentir enojo, conmoción, desgarro, tristeza, confusión y consternación; todo ello de manera simultánea”, afirmó en un comunicado emitido el martes por la noche la representante estadounidense Adelita Grijalva, demócrata por el estado de Arizona. “Seguimos teniendo más interrogantes que respuestas. Sin embargo, es fundamental recordar que una sola persona no define a un movimiento. Nosotros —el pueblo— somos el movimiento”.

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Con información de Alex Stambaugh, de CNN