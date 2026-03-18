Este atleta olímpico desafió al régimen de Irán. Ahora teme por la selección femenina de fútbol del país

Por Aleks Klosok y Amanda Davies, CNN

El judoca Saeid Mollaei, nacido en Irán, cree que integrantes de la selección femenina de fútbol de ese país podrían ser matadas o encarceladas al regresar a su país tras negarse a cantar el himno nacional en la Copa Asiática Femenina en Australia.

Como atleta que se enfrentó a una decisión similar a la de estas futbolistas en 2019, Mollaei —medallista de plata olímpico en los Juegos de Tokio 2020— se muestra preocupado por la seguridad de las jugadoras.

“Es un 99 % —quizás un 100 %— seguro que no estarán a salvo cuando regresen”, declaró Mollaei a CNN Sports en una entrevista exclusiva.

“Tal vez las maten. Tal vez vayan a prisión. No lo sé”, afirmó. “Están luchando contra el régimen por una sola palabra: libertad”.

La preocupación por la seguridad de las futbolistas iraníes ha estado en primer plano después de que un comentarista conservador iraní las calificara de “traidoras en tiempos de guerra” tras permanecer en silencio durante el himno en su partido inaugural del torneo contra Corea del Sur, el 2 de marzo.

Miembros de la comunidad iraní pidieron posteriormente al Gobierno de Australia que interviniera y ofreciera refugio a las jugadoras ante el temor de que pudieran ser perseguidas al regresar a su país.

Siete integrantes del equipo —seis jugadoras y una miembro del personal de apoyo— recibieron inicialmente visas humanitarias para permanecer en el país.

Hasta este domingo, cinco han retirado sus solicitudes de asilo y han salido de Australia.

La Federación de Fútbol de Irán comunicó que dichas jugadoras se reunirán con el resto del equipo en Kuala Lumpur antes de regresar a Irán en los próximos días.

En un mensaje en persa durante la entrevista, Mollaei calificó a las futbolistas de su país como “heroínas”.

“Los héroes mueren una vez, pero los cobardes mueren todos los días”, dijo.

“Son valientes. Se levantaron por su futuro y por lo que realmente quiere su corazón.

“Pronto celebraremos juntos la victoria en Irán”.

Mollaei sabe mejor que la mayoría por lo que han pasado las jugadoras al enfrentarse a un sistema que, según él, “piensa todo el tiempo en la política”, ya que se encontró en una situación similar.

El judoca desertó en pleno Campeonato Mundial celebrado en Japón en 2019, huyendo hacia Alemania tras una disputa con los oficiales del equipo iraní.

Mollaei, que era el campeón defensor, relató que recibió órdenes —bajo instrucciones del gobierno— de retirarse de su combate de semifinales para evitar un posible enfrentamiento por la medalla de oro contra un oponente israelí.

Desde hace mucho tiempo a los atletas iraníes se les prohíbe competir en cualquier deporte contra oponentes israelíes, dado que Irán se niega a reconocer el derecho de Israel a existir como Estado.

Se le concedió asilo en Alemania y, desde entonces, se ha convertido en ciudadano de Mongolia y, más recientemente, ha representado a Azerbaiyán.

“Todo el tiempo (pensaba) en mi cabeza: ¿el país o la familia?… pero el individuo —el corazón y la mente— es algo sumamente importante. En tan solo cinco minutos elegí mi propia vida”, recordó al rememorar la angustiosa decisión que tuvo que afrontar en 2019.

“Si regresas a Irán, ya no puedes seguir persiguiendo tus objetivos. Yo me fui a otro país en busca de mi vida, de mi libertad”, agregó.

“Es muy difícil: una vida nueva, un país nuevo, ser refugiado… puedes perderlo todo: a tu familia, tu país, tus amigos; todo. Pero cuando una persona es verdaderamente fuerte, es capaz de lograrlo”.

“Yoo solo no puedo cambiar este régimen, pero trabajo en ello sin descanso. Soy una persona que lucha por la libertad”.

Casi siete años después de aquel momento, afirma no arrepentirse de su decisión de desertar, aunque reconoce los dolorosos sacrificios que ha tenido que realizar.

Si bien este hombre de 34 años tiene ahora su propia familia en Alemania, comenta que mantener el contacto con su madre, que permanece en Irán, resulta “muy difícil”, especialmente bajo el régimen actual.

Relata que, desde el estallido del conflicto más reciente, le envía entre cinco y seis mensajes al día, pero no recibe respuesta alguna debido al bloqueo de internet que persiste en el país.

Solo pudo ver a su padre en una ocasión antes de que este falleciera, hace ya más de un año.

Para Mollaei, sin embargo, aquel es un recuerdo particularmente conmovedor.

Cuenta que ganar una medalla olímpica era un sueño compartido por él y sus padres, un sueño que el judoca hizo realidad al conquistar la medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020.

“Visito a mi padre y, acto seguido, le muestro mi medalla. Le digo: ‘Papá, lo logré. Esta medalla es para ti y para mamá’”, rememoró.

Mollaei confía en que las integrantes de la selección femenina de fútbol que han desertado puedan ahora saborear esa misma libertad que él ha experimentado; ya sea practicando el “deporte rey” sin el hiyab —el tradicional velo que las mujeres están obligadas a llevar bajo el régimen clerical de Irán— o persiguiendo sus propios objetivos personales.

Todo ello ocurre en un contexto de persistentes dudas sobre si la selección nacional masculina de fútbol de Irán participará en la Copa del Mundo que se celebrará este verano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que la selección es “bienvenida”, pero que su presencia allí puede no ser “apropiada”, “por su propia seguridad y la de sus vidas”.

La Federación de Fútbol de Irán respondió con dureza a estas declaraciones, afirmando que Estados Unidos debería ser despojado de la sede del torneo si “carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento de alcance mundial”.

Al preguntársele si sigue brindando su apoyo a los atletas y a las selecciones nacionales de Irán en el escenario internacional, su respuesta es inequívoca.

“Sí, al cien por cien; siempre. No importa de qué deporte se trate, ni si compiten hombres o mujeres. Les brindo mi apoyo en todo. Somos como una misma familia”, afirmó.

El excampeón mundial todavía alberga el sueño de regresar algún día a su patria bajo un nuevo régimen, aunque admite que resulta difícil saber cuándo ocurrirá eso.

Mientras continúan los ataques liderados por Estados Unidos e Israel contra Irán, él hace un llamamiento para mantener la presión internacional sobre el régimen teocrático, afirmando: “El pueblo no puede luchar solo contra el régimen, porque ellos lo tienen todo; el pueblo no tiene nada”.

Con retratos de Mohammad Reza Pahlavi —el autocrático último Sah de Irán, derrocado durante la Revolución Islámica de 1979— como telón de fondo, se le pregunta si cree que regresará a su tierra natal.

Tras hacer una breve pausa, responde: “Cuando me acuesto por la noche, cuando me despierto por la mañana, pienso que algún día estaré de vuelta”.

“Muchas personas —hace ya muchos años— pensaban constantemente en ello junto conmigo, pero ahora ya no se encuentran en este mundo”, agregó.

“Creo que puedo lograrlo… Ese es mi sueño. Mantengo una actitud positiva respecto a este sueño”.

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