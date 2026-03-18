La familia de Jimmy Gracey, estudiante universitario de EE.UU. desaparecido en Barcelona, pide información sobre su paradero

Por Diego Mendoza y Chris Boyette, CNN

Un estudiante universitario estadounidense que visitaba a amigos durante las vacaciones de primavera está desaparecido en España, informó su familia, que añadió que la policía tiene su teléfono.

James “Jimmy” Gracey, un joven de 20 años y estudiante de tercer año en la Universidad de Alabama, fue visto por última vez por un amigo alrededor de las 3 a.m., hora local, del martes, afuera del club Shoko, en la popular playa de la Barceloneta en Barcelona, según indicó su familia en un comunicado.

Fue reportado como desaparecido después de no regresar esa mañana a su alojamiento de corta estancia, dijo su madre, Therese Gracey, en una publicación en Facebook.

La policía tiene el teléfono de James Gracey, según su madre, quien señaló que fue recuperado tras haber sido robado. La policía catalana, los Mossos d’Esquadra, está investigando el caso, aunque no ofreció más detalles.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para obtener comentarios y con el club nocturno para saber cómo está colaborando con las autoridades.

Gracey, originario de Elmhurst, un suburbio de Chicago, Illinois, estaba visitando a amigos que estudian en el extranjero, según su familia, que pide ayuda al público para encontrarlo.

El lunes por la noche, el estudiante vestía una camisa blanca, pantalones oscuros y una cadena con una cruz dorada con incrustaciones. Mide aproximadamente 1,85 metros y pesa unos 79 kilogramos, según su familia.

Aunque Gracey se encontraba en un viaje personal, la Universidad de Alabama indicó a CNN que “su personal está en contacto con la familia y con personas cercanas para ofrecer apoyo y asistencia en todo lo posible”.

Gracey, el mayor de cinco hermanos, tiene un vuelo programado para el sábado de regreso a Estados Unidos, según su tío, David Gracey, productor sénior de CNN en Washington.

No es habitual que pierda contacto con su familia, dijo su tío, quien lo describió como un apasionado jugador de hockey y un joven responsable que ayuda a sus padres a cuidar a sus hermanos menores.

En la Universidad de Alabama, James Gracey es miembro de la fraternidad Theta Chi, señaló su tío. CNN también contactó a este capítulo de la fraternidad para obtener comentarios.

El año pasado, otro estudiante universitario estadounidense desapareció durante las vacaciones de primavera.

Sudiksha Konanki, una estudiante de 20 años de la Universidad de Pittsburgh, desapareció en la playa del hotel Riu República en Punta Cana, en República Dominicana, a principios del 6 de marzo de 2025. Su desaparición dio lugar a una intensa búsqueda por aire, mar y tierra, en la que participaron autoridades de Estados Unidos, República Dominicana e India, país de origen de su familia. Aún permanece desaparecida.

El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece recomendaciones sobre cómo mantenerse seguro al viajar al extranjero y qué hacer si un ser querido desaparece. Si un ciudadano estadounidense, familiar o amigo, no responde a las comunicaciones, las autoridades recomiendan notificar a la policía, tanto en el lugar donde fue visto por última vez como en el sitio donde se cree que está desaparecido, así como a la Oficina de Servicios a Ciudadanos en el Extranjero del Departamento de Estado en Washington DC, o a la embajada o consulado estadounidense más cercano. Desde Estados Unidos y Canadá, esta oficina puede ser contactada al 1-888-407-4747.

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Con información de Pau Mosquera, de CNN.