Las 5 cosas que debes saber este 18 de marzo

Por CNN en Español

Así viven los ecuatorianos las medidas de Noboa contra el crimen. Venezuela se corona campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¿Qué implican las medidas económicas anunciadas por Cuba? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Un alto funcionario de inteligencia estadounidense, nombrado por el presidente Donald Trump, anunció abruptamente el martes que abandona su cargo, citando sus reparos respecto a la guerra de su país con Irán. “No puedo, con la conciencia tranquila, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación”, escribió Joe Kent, quien se desempeñaba como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, en una publicación en X.

La selección de béisbol de Venezuela escribió una de las páginas más importantes de su historia al ganarle a su similar de Estados Unidos y coronarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Es la primera vez que Venezuela logra este título, en lo que también fue su primera vez disputando el partido decisivo. Así fue el encuentro.

Ecuador vive entre alivio e incertidumbre tras el toque de queda y la militarización ordenados por Daniel Noboa para frenar la violencia. Algunos ciudadanos sienten mayor seguridad, pero otros temen que las medidas sean temporales frente al poder del crimen organizado.

Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente y el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel anunció una serie de medidas con las que busca atraer inversión extranjera e impulsar la economía de la isla. Sin embargo, analistas consultados dudan de que los cambios vayan a tener un efecto profundo, aun cuando algunos de ellos los toman como un primer paso positivo para el país caribeño.

El sindicato United Farm Workers no participará este mes en los eventos anuales en honor a su cofundador César Chávez debido a lo que describe como “graves denuncias” que la organización no pudo detallar. Chávez, líder agrícola mexicano-estadounidense que murió en 1993, llamó la atención sobre las difíciles condiciones que enfrentaban los trabajadores del campo.

¿Por qué Sean Penn no fue a la ceremonia de entrega de los Oscar?

A. Porque no quiso.

B. Porque se enfermó.

C. Porque se encontraba en Ucrania, en un encuentro con Zelensky.

D. Porque quería protestar contra la Academia.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Publicó un libro sobre el duelo tras la muerte de su esposo. Ahora la declararon culpable de haberlo matado

Un jurado en Utah declaró culpable a Kouri Richins de homicidio y de todos los demás cargos que enfrentaba por la muerte en 2022 de su esposo, Eric Richins, quien falleció por una dosis letal de fentanilo.

La CAF le quita el título de campeón a Senegal y se lo da a Marruecos por el escándalo en la final

El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa África, que había ganado por 0-1 en la prórroga, y declaró campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última tras la derrota sufrida el 18 de enero de 2026.

Cómo el debate sobre las leyes de inmigración está causando largas filas en los aeropuertos de EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional —que incluye a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y a ICE— carece de fondos para el resto del año fiscal 2026, en momentos en que los demócratas exigen cambios en las operaciones de control de inmigración de la agencia.

40 grados Celsius

Una fuerte ola de calor azota a gran parte de la costa oeste de Estados Unidos: en algunas zonas podrían registrarse 40 grados Celsius.

“Hay que tener personas diferentes”

—Lo dijo Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., al ser consultado sobre el futuro de Cuba tras la crisis energética que está sufriendo. Rubio dijo que la economía de la isla “no funciona, sobrevive”.

El rescate de un esquiador atrapado en nieve profunda en Washington

Un video publicado en Instagram muestra el rescate de un esquiador que quedó atrapado boca abajo en la nieve profunda en Snoqualmie Pass, Washington. El Departamento de Transporte del Estado de Washington informó que en la zona había un total de 140 centímetros de nieve acumulada.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El día de la entrega de los premios Oscar, Penn se encontraba en Kyiv, Ucrania, en un encuentro con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, según publicó el propio mandatario en su cuenta oficial en X.

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