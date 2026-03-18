Empleados de TSA se enfrentan a la realidad de trabajar sin cobrar mientras los pasajeros hacen largas filas

Por Eric Bradner, CNN

Más de un tercio de los agentes de seguridad del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta no se presentaron a trabajar el martes, según informó el director general del aeropuerto, lo que provocó que los pasajeros tuvieran que esperar en cola hasta dos horas.

Esta semana se han formado largas colas en diferentes aeropuertos, ya que los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte trabajaron sin remuneración durante la ajetreada temporada de viajes de las vacaciones de primavera.

El viernes, más de la mitad de los empleados de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte) no se presentaron a trabajar en el Aeropuerto Internacional William P. Hobby de Houston.

Se encuentran entre los 61.000 empleados gubernamentales del Departamento de Seguridad Nacional que están atrapados en medio del estancamiento en el que se encuentra el Congreso respecto a la financiación de la agencia.

“Los viajeros se han portado muy bien”, dijo Aaron Barker, presidente local del sindicato American Federation of Government Employees en Atlanta. “Lo sorprendente, sin embargo, es que mucha gente desconoce que estamos en medio de un cierre de Gobierno”.

Según explicó, los empleados se enfrentan a “avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto”, mientras que los viajeros a los que atienden quizás ni siquiera se den cuenta de las dificultades.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al menos 366 agentes de seguridad del transporte han dimitido desde el inicio del último cierre de Gobierno.

Estos trabajadores han sufrido tres interrupciones en la financiación que han provocado la falta de pago de sus salarios en los últimos seis meses, según señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado de prensa el martes.

A finales del año pasado, el cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos terminó después de que empleados federales, incluidos agentes de la TSA y controladores de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación, se quedaran sin sueldo durante 43 días. Algunos dejaron de ir a trabajar para ganarse la vida en otros lugares, lo que provocó interrupciones en los viajes.

Los trabajadores recibieron sus salarios atrasados ​​días después de que terminara el cierre, pero a algunos les tomó hasta febrero saldar sus deudas, según informó AFGE a CNN.

A finales de enero se produjo otro breve cierre que duró solo unos días antes de que el Congreso financiara al departamento durante dos semanas. Ese dinero se agotó a mediados de febrero y los empleados del DHS volvieron a quedarse sin cobrar.

“He hablado con agentes que no pueden costear los copagos de los tratamientos contra el cáncer o las consultas médicas de sus hijos enfermos”, dijo Barker.

Algunos aeropuertos han comenzado a pedir a los viajeros que ayuden a los agentes de la TSA. El Aeropuerto Internacional de Denver, el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas han solicitado donaciones de artículos, incluyendo tarjetas de regalo para supermercados y gasolina, alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos para bebés.

Según un comunicado del alcalde Andre Dickens emitido el lunes, la ciudad de Atlanta proporcionará a los agentes de la TSA dos vales de comida por turno y aparcamiento gratuito.

El martes, un camión de hamburguesas del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom repartió comida a los empleados de la TSA .

En el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, el banco de alimentos del condado de Anne Arundel entregó cajas de comida para los 600 empleados de la TSA del aeropuerto, según informó el banco de alimentos en un comunicado.

Si bien se agradece el apoyo, no es suficiente para los trabajadores que están perdiendo miles de dólares que necesitan para sobrevivir en este momento, dijo Johnny Jones, secretario-tesorero del consejo de la AFGE, que representa a los agentes de la TSA.

“Considero que todo esto es como ponerle una tirita a un paciente que ha perdido la pierna”, dijo. “El diagnóstico y el tratamiento no son los adecuados”.

Erik Hansen, vicepresidente senior y jefe de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, ha dicho que grupos de discusión anteriores muestran que los viajeros no son realmente conscientes de quién paga a los agentes y si es el gobierno federal, el aeropuerto o la aerolínea.

“Lo ven todo como un único proceso, así que cuando no funciona, culpan a todo el mundo”, dijo Hansen.

No recibir el salario perjudicaría a cualquier trabajador, pero los empleados de la TSA no se encuentran entre los empleados gubernamentales mejor pagados.

El sitio web de contratación de la agencia enumera varias vacantes para oficiales que brinden “seguridad y protección a los viajeros en todos los sectores del transporte de manera cortés y profesional”.

La mayoría de los puestos comienzan en alrededor de US$40.000, en ciudades como Ithaca, Nueva York; Alexandria, Luisiana; o Dothan, Alabama. En Chicago, los salarios iniciales son de US$45.000. Los puestos para oficiales en lugares más remotos como Nome, Alaska, pueden comenzar en alrededor de US$75.000.

Los salarios se incrementaron en 2024 para equiparar la remuneración con la de otros trabajadores del gobierno federal, lo que, según el departamento, aumentó la retención de personal.

Para ser oficial, se requiere tener al menos 18 años, ser ciudadano o nacional estadounidense, poseer un diploma de escuela secundaria o equivalente y pasar una prueba de detección de drogas.

Estos puestos no son de agente del orden público, pero requieren al menos de cuatro a seis meses de formación, incluyendo de dos a tres semanas en una academia de la TSA.

Al igual que los pasajeros que se encuentran al final de una larga fila de seguridad, no parece que se vislumbre el fin del cierre actual.

Dos fuentes familiarizadas con las negociaciones informaron a CNN que los demócratas del Congreso presentaron una contraoferta a la Casa Blanca el lunes, casi 20 días después de la última oferta de la administración.

La última propuesta no ha modificado el debate de forma significativa y los negociadores siguen relativamente aferrados a sus posiciones y demandas iniciales, advirtió una fuente familiarizada con las conversaciones.

Mientras tanto, la tensión sigue siendo alta tanto para las aerolíneas como para los pasajeros.

En una carta enviada el domingo, los CEO de las principales aerolíneas, incluidas American, Delta, Southwest y JetBlue, instaron al Congreso a restablecer la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a adoptar una solución bipartidista para garantizar que los trabajadores de la aviación federal reciban su salario durante los cierres del gobierno.

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Con información de Lauren Fox, Kit Maher, Rebekah Riess, Sara Smart, Tami Luhby y Amanda Musa, de CNN.