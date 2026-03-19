Acusaciones de abuso contra Cesar Chavez obligan a las comunidades a reconsiderar los homenajes al líder latino

Por Andy Rose, CNN

Una figura cubierta por una sábana permaneció el miércoles en el Jardín de la Paz de la Universidad Estatal de Fresno, en California, como un fantasma en la penumbra. La gran sábana negra, sostenida torpemente con clips de plástico, ocultaba la estatua de Cesar Chavez, quien pasó décadas bajo los reflectores como un ícono del poder laboral y del orgullo latino.

El legado de esta figura emblemática, que falleció hace tres décadas, se vio sacudido el miércoles por las impactantes acusaciones en un artículo del New York Times, que afirmaba que durante décadas Chavez abusó sexualmente de niñas y mujeres, incluida una de sus colaboradoras más destacadas, mientras lideraba el movimiento estadounidense por los derechos de los trabajadores agrícolas.

Admiradores y funcionarios públicos ahora se apresuran a responder a las acusaciones sobre el hombre al que se ha honrado con días festivos, estatuas y nombres de escuelas en comunidades de todo el país.

Esto es lo que se sabe sobre las acusaciones contra Chavez y las respuestas hasta el momento.

La rápida decisión de la Universidad Estatal de Fresno de cubrir su estatua de Chavez, erigida en el campus hace 30 años, fue una de las señales más visibles de la rapidez con la que se está reconsiderando su memoria.

Para el final del día, la escultura fue cubierta con madera contrachapada.

“Ante la gravedad de las revelaciones actuales, como primer paso estamos cubriendo la estatua mientras determinamos los siguientes pasos apropiados para su posible retiro”, declaró el miércoles el presidente de la universidad, Saúl Jiménez-Sandoval.

“En Fresno State, nuestros valores se basan en la dignidad, el respeto y el cuidado mutuo. Cuando tenemos conocimiento de denuncias de esta naturaleza, debemos reconocer su peso y dar espacio a quienes han sido afectados”.

La respuesta es aún más compleja para las decenas de escuelas nombradas en honor a Chavez, así como para los estados que celebran el 31 de marzo como el Día de Cesar Chavez.

En California, donde la festividad está escrita en la ley estatal, los dos legisladores demócratas anunciaron el jueves que impulsarán un proyecto para cambiar su nombre. El gobernador Gavin Newsom dijo que apoya la idea.

“Lo que representaba Cesar era un movimiento: el movimiento de los trabajadores agrícolas, el movimiento laboral, y es correcto celebrar ese movimiento”, dijo Newsom el jueves, al referirse a las acusaciones. “Apoyo avanzar en la dirección que muchos están promoviendo, incluidos miembros de la legislatura, y espero hacerlo de manera expedita”, agregó.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también demócrata, firmó el jueves una proclamación que cambia el nombre del Día de Cesar Chavez a “Día de los Trabajadores Agrícolas”, para continuar honrando al movimiento sin mencionar a Chavez.

“He estado en contacto con la familia Chavez, y apoyan nuestra decisión de renombrar este día festivo”, dijo Bass. Otros homenajes en la ciudad también serán revisados.

“El sufrimiento y la lucha de los trabajadores agrícolas continúa, y lo honraremos. Pero tendremos que revisar varias cosas, incluyendo el nombre de días festivos, edificios y calles”, agregó.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott anunció que este año el estado no celebrará el Día de Cesar Chavez, considerado “opcional” bajo la ley estatal.

“Los reportes sobre los horribles y ampliamente reconocidos abusos sexuales de César Chávez desmantelan con razón el mito de este héroe progresista y socavan la narrativa que lo elevó como una figura digna de celebración oficial”, dijo Abbott.

En Denver, el Día de Cesar Chavez este año se llamará “Sí, se puede”, en referencia al lema del movimiento de trabajadores agrícolas, informó el alcalde Mike Johnston. El nombre para años posteriores se decidirá más adelante. El Parque Cesar Chavez de Denver será renombrado, y se retirarán un busto y una placa en su honor, agregó Johnston.

En San Francisco, Austin y otras comunidades, activistas que lograron renombrar calles en honor a Chávez ahora apoyan la idea de cambiar los nombres nuevamente.

“Tenemos que ser responsables y respetuosos con las mujeres que fueron víctimas durante su vida y que no pueden estar asociadas con una persona así”, dijo el activista Gavino Fernández a la estación KVUE de Austin, afiliada de CNN.

Los rumores sobre conducta sexual inapropiada de Chavez se hicieron públicos esta semana, cuando la UFW Foundation —grupo asociado con el sindicato United Farm Workers, cofundado por Chavez— reconoció haber recibido información sobre comportamientos “impactantes e indefendibles”.

El artículo de The New York Times detalló que dos mujeres declararon haber sido abusadas por Chavez cuando eran adolescentes. Debra Rojas contó que Chavez la tocó por primera vez a los 12 años y que tuvo relaciones sexuales con ella a los 15, mientras trabajaban juntas en una marcha laboral.

“Siento que ha sido una sombra sobre mi vida”, dijo Rojas. “Quiero que deje de seguirme. Ya es hora”.

Ana Murguía relató que Chavez la acosó por primera vez a los 13 años.

El periódico confirmó los detalles de sus testimonios mediante documentos del sindicato, correos electrónicos y entrevistas con personas a quienes las mujeres habían contado su historia previamente.

La mayor parte de los abusos ocurrió en un complejo conocido como La Paz, propiedad de 187 acres en California central que funcionaba como sede y hogar de Chavez, actualmente declarado monumento nacional.

CNN no ha verificado de manera independiente las acusaciones reportadas por The New York Times. La familia de Chavez declaró al diario que “no está en posición de juzgar” las nuevas revelaciones.

“Como familia basada en los valores de equidad y justicia, honramos las voces de quienes sienten que no se les escucha y denuncian conductas sexuales inapropiadas”, dijeron. “Estas acusaciones son profundamente dolorosas para nuestra familia”.

Uno de los elementos más sorprendentes del artículo fue la declaración de Dolores Huerta, aliada de Chavez y cofundadora de United Farm Workers. Ahora de 95 años, reconoció públicamente por primera vez que tuvo encuentros sexuales no deseados con Chavez en dos ocasiones durante la década de 1960.

“La primera vez fui manipulada y presionada para tener relaciones con él, y no sentí que pudiera decir no porque era alguien a quien admiraba, mi jefe y líder del movimiento al que ya había dedicado años de mi vida”, dijo Huerta en un comunicado. “La segunda vez fui forzada, contra mi voluntad, en un ambiente donde me sentí atrapada”.

Huerta quedó embarazada ambas veces, y los hijos no supieron quién era su padre hasta este año. Rechazó solicitudes de entrevista de CNN.

Huerta se involucró en activismo comunitario en 1955 en Stockton, California. Como madre soltera, junto a Chavez creó en 1962 la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que se convirtió en la UFW moderna.

Aunque fueron socios en el movimiento laboral, la tensión entre Chavez y Huerta era conocida e incluso aparece en su biografía oficial.

“Por mucho que fuera la mano derecha de Cesar, también pudo ser la mayor espina en su costado”, dice la biografía publicada por la Fundación Dolores Huerta. “Ambos eran conocidos por sus acaloradas discusiones, algo que formaba parte natural de su relación laboral”.

Huerta tuvo posteriormente una relación con el hermano de Chavez, Richard, y tuvieron cuatro hijos.

Además de su trabajo en defensa de los trabajadores agrícolas, Huerta se convirtió en una figura clave del movimiento feminista. Forma parte de la junta directiva de la Feminist Majority Foundation y fue copresidenta honoraria de la Marcha de las Mujeres en Washington, celebrada al día siguiente de la primera toma de posesión del presidente Donald Trump en 2017.

Huerta reconoció en 2015 que, al inicio de su activismo, no pensaba mucho en los derechos de las mujeres.

“Estábamos tan concentradas en ayudar a nuestra ‘gente’, a nuestra gente, que no pensábamos en nosotras mismas como mujeres o como feministas, ¿saben?”, dijo Huerta en una entrevista en la National Portrait Gallery. “Solo queríamos asegurarnos de poner fin a esta discriminación y a la opresión, así que no estábamos pensando ‘oye, ¿y las mujeres?’”.

Huerta recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012.

“Dolores fue muy amable cuando le dije que le había ‘robado’ su lema, ‘Sí, se puede’. Sí, se puede”, bromeó el presidente Barack Obama durante la ceremonia en la Casa Blanca.

En su declaración explicando las acusaciones contra Chavez, Huerta dejó claro que no deseaba que su larga vida quedara definida por haber sido víctima de abuso sexual.

“Mantuve este secreto tanto tiempo porque construir el movimiento y asegurar los derechos de los trabajadores agrícolas era mi labor de vida”, escribió. “La formación de un sindicato fue el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos, y no iba a permitir que Cesar ni nadie más lo impidiera”.

United Farm Workers, un día antes de la publicación del artículo del Times, calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes” y anunció que no participará en actividades del Día de Cesar Chavez este año.

La Fundación Cesar Chavez dijo que está teniendo “una conversación necesaria sobre la identidad de nuestra organización”.

“A las víctimas: creemos en ustedes”, señaló la fundación. “Honramos su valentía y lamentamos profundamente el daño que han llevado en las sombras por tanto tiempo”.

Línea Nacional de Violencia Doméstica: 1-800-799-SAFE (7233), texto START al 88788 o chat en línea.

Línea Nacional de Asalto Sexual: 1-800-656-HOPE (4673), texto HOPE al 64673 o chat en línea. Proporcionado por RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto).

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Con información de Norma Galeana y María Aguilar, de CNN.