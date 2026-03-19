Así será la gira de BTS: estas son las fechas en México, Los Ángeles, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Madrid
Por EFE
La banda de k-pop BTS prepara su esperado regreso a los escenarios con una gira mundial que les llevará a 34 ciudades, incluidas Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo.
La gira arrancará el 9 de abril –20 días después de publicar su nuevo álbum, “Arirang”– en la ciudad surcoreana de Goyang para dirigirse a Japón y de ahí a Norteamérica, donde la banda tocará en estadios de Ciudad de México (el 7, 9 y 10 de mayo), Los Ángeles o Chicago, entre otras ciudades.
En Europa, los surcoreanos también actuarán en París, Londres y en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 26 y 27 de junio; y en América Latina tendrán conciertos en Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (9 y 10 de octubre), Santiago de Chile (16 y 17 de octubre), Buenos Aires (23 y 24 de octubre) y Sao Paolo (29, 30 y 31 de octubre), en recintos aún por confirmar.
El sitio web oficial de la gira mundial incluye los enlaces para adquirir los boletos en preventa, en la que los miembros de “ARMY”, el club de fans de la banda, con cuenta en WeVerse, pueden acceder a las entradas con prioridad antes que el público general. El sitio web de Ticketmaster también está disponible para acceder a la preventa de boletos.
Se trata de la primera gran gira de BTS, que incluirá 79 shows, de la formación desde su exitoso tour de 2021-2022 “Permission to Dance on Stage” que contó con 12 actuaciones.
Y la hacen después de anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum “Arirang”, el primer disco conjunto del septeto desde “Proof” (2022), que verá la luz este viernes.
El álbum es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.
En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el CEO de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, dijo a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.
El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había producido la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado junio.
Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como “Dynamite” o “Butter” y ha llevado el k-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.
Estas son las fechas confirmadas hasta ahora de la gira mundial. Las ciudades con asterisco indican aquellas en las que todavía no se ha confirmado el lugar donde tendrá lugar el concierto.
- Jueves 9 de abril: Goyang, Corea del Sur (Goyang Stadium)
- Sábado 11 de abril: Goyang, Corea del Sur (Goyang Stadium)
- Domingo 12 de abril: Goyang, Corea del Sur (Goyang Stadium)
- Viernes 17 de abril: Tokio, Japón (Tokyo Dome)
- Sábado 18 de abril: Tokio, Japón (Tokyo Dome)
- Sábado 25 de abril: Tampa, Florida (Raymond James Stadium)
- Domingo 26 de abril: Tampa, Florida (Raymond James Stadium)
- Sábado 2 de mayo: El Paso, Texas (Sun Bowl Stadium)
- Domingo 3 de mayo: El Paso, Texas (Sun Bowl Stadium)
- Jueves 7 de mayo: Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)
- Sábado 9 de mayo: Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)
- Domingo 10 de mayo: Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)
- Sábado 16 de mayo: Stanford, California (Stanford Stadium)
- Domingo 17 de mayo: Stanford, California (Stanford Stadium)
- Sábado 23 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)
- Domingo 24 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)
- Miércoles 27 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)
- Viernes 12 de junio: Busan, Corea del Sur (Busan Asiad Stadium)
- Sábado 13 de junio: Busan, Corea del Sur (Busan Asiad Stadium)
- Viernes 26 de junio: Madrid, España (Riyadh Air Metropolitano)
- Sábado 27 de junio: Madrid, España (Riyadh Air Metropolitano)
- Miércoles 1 de julio: Bruselas, Bélgica (King Baudouin Stadium)
- Jueves 2 de julio: Bruselas, Bélgica (King Baudouin Stadium)
- Lunes 6 de julio: Londres, Reino Unido (Tottenham Hotspur Stadium)
- Martes 7 de julio: Londres, Reino Unido (Tottenham Hotspur Stadium)
- Sábado 11 de julio: Munich, Alemania (Allianz Arena)
- Domingo 12 de julio: Munich, Alemania (Allianz Arena)
- Viernes 17 de julio: París, Francia (Stade de France)
- Sábado 18 de julio: París, Francia (Stade de France)
- Sábado 1 de agosto: East Rutherford, Nueva Jersey (MetLife Stadium)
- Domingo 2 de agosto: East Rutherford, Nueva Jersey (MetLife Stadium)
- Miércoles 5 de agosto: Foxborough, Massachusetts (Gillette Stadium)
- Jueves 6 de agosto: Foxborough, Massachusetts (Gillette Stadium)
- Lunes 10 de agosto: Baltimore, Maryland (M&T Bank Stadium)
- Martes 11 de agosto: Baltimore, Maryland (M&T Bank Stadium)
- Sábado 15 de agosto: Arlington, Texas (AT&T Stadium)
- Domingo 16 de agosto: Arlington, Texas (AT&T Stadium)
- Sábado 22 de agosto: Toronto, Canadá (Rogers Stadium)
- Domingo 23 de agosto: Toronto, Canadá (Rogers Stadium)
- Jueves 27 de agosto: Chicago, Illinois (Soldier Field)
- Viernes 28 de agosto: Chicago, Illinois (Soldier Field)
- Martes 1 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)
- Miércoles 2 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)
- Sábado 5 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)
- Domingo 6 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)
- Viernes 2 de octubre: Bogotá, Colombia*
- Sábado 3 de octubre: Bogotá, Colombia*
- Viernes 9 de octubre: Lima, Perú*
- Sábado 10 de octubre: Lima, Perú*
- Viernes 16 de octubre: Santiago, Chile*
- Sábado 17 de octubre: Santiago, Chile*
- Viernes 23 de octubre: Buenos Aires, Argentina*
- Sábado 24 de octubre: Buenos Aires, Argentina*
- Miércoles 28 de octubre: Sao Paulo, Brasil*
- Viernes 30 de octubre: Sao Paulo, Brasil*
- Sábado 31 de octubre: Sao Paulo, Brasil*
- Jueves 19 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán*
- Sábado 21 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán*
- Domingo 22 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán*
- Jueves 3 de diciembre: Bangkok, Tailandia*
- Sábado 5 de diciembre: Bangkok, Tailandia*
- Domingo 6 de diciembre: Bangkok, Tailandia*
- Sábado 12 de diciembre: Kuala Lumpur, Malasia*
- Domingo 13 de diciembre: Kuala Lumpur, Malasia*
- Jueves 17 de diciembre: Singapur*
- Sábado 19 de diciembre: Singapur, Singapur*
- Domingo 20 de diciembre: Singapur, Singapur*
- MArtes 22 de diciembre: Singapur, Singapur*
- Sábado 26 de diciembre: Jakarta, Indonesia*
- Domingo 27 de diciembre: Jakarta, Indonesia*
- Viernes 12 de febrero: Melbourne, Australia*
- Sábado 13 de febrero: Melbourne, Australia*
- Sábado 20 de febrero: Sydney, Australia*
- Domingo 21 de febrero: Sydney, Australia*
- Jueves 4 de marzo: Hong Kong*
- Sábado 6 de marzo: Hong Kong*
- Domingo 7 de marzo: Hong Kong*
- Sábado 13 de marzo: Manila, Filipinas*
- Domingo 14 de marzo: Manila, Filipinas*
