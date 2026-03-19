Dos buques petroleros con banderas de Rusia y Hong Kong estarían camino a Cuba, según dijeron analistas marítimos a CNN

Por Uriel Blanco, Yong Xiong y Thomas Bordeaux, CNN en Español

Dos buques petroleros, uno con bandera de Hong Kong y otro con la de Rusia, estarían en estos momentos en camino a Cuba llevando a bordo cientos de miles de barriles de combustible, informó este jueves la firma de análisis marítimo Kpler a CNN.

Uno de los petroleros lleva por nombre Sea Horse y tiene bandera de Hong Kong, mientras que el otro se llama Anatoly Kolodkin y es de bandera rusa. Su travesía ocurre mientras la isla enfrenta una crisis energética en medio del embargo de Estados Unidos.

Según el sitio especilizado de seguimiento marítimo MarineTraffic, el Sea Horse es un buque de transporte de petróleo y productos químicos que actualmente se encuentra en el mar Caribe y reporta como destino Gibraltar; en tanto, el Anatoly Kolodkin está en la costa británica y el Atlántico, con destino hacia Estados Unidos.

De acuerdo con los datos de seguimiento que Kpler compartió con CNN, el petrolero Sea Horse lleva consigo 200.000 barriles de diésel y, en enero de este año, cuando hizo un trasvase de combustible barco a barco en Chipre, tenía como destino La Habana. Si bien ya se encontraba en el Caribe, su ruta actual muestra que se está alejando de ahí, por lo que “la descarga (de combustible) en Cuba sigue siendo incierta”, señalaron este jueves Richard Ro y Juan Batista, analistas sénior de Kpler, en un informe enviado a CNN.

Datos de seguimiento analizados por CNN indican que el Sea Horse hizo un giro en el Caribe en las últimas horas. El análisis hecho por CNN también muestra que el Sea Horse parece haber realizado un trasvase de barco a barco al sur de Chipre (una zona comúnmente utilizada para trasvasar petróleo ruso).

En tanto, Kpler dijo a CNN que el petrolero Anatoly Kolodkin podría llegar a Cuba la siguiente semana y, según su informe, carga con 730.000 barriles de petróleo ruso. Este buque cargó el crudo en la localidad rusa de Primorsk y actualmente tiene como destino Matanzas, Cuba, agregaron Ro y Batista en el informe de Kpler.

Los datos de seguimiento revisados de forma independiente por CNN muestran que el Anatoly Kolodkin salió de Rusia a inicios de marzo y ahora está en medio del Atlántico.

De acuerdo con informes de riesgos y cumplimiento de MarineTraffic, el Sea Horse es un buque sin sanciones que fue construido en Japón en 2002, mientras que el Anatoly Kolodkin es un petrolero sancionado por EE.UU., el Reino Unido y la Unión Europea que se construyó en Corea del Sur en 2013.

CNN consultó a los ministerios de Energía de Cuba y de Rusia para confirmar la información de los petroleros y está en espera de respuesta.

Más temprano este jueves, el Kremlin dijo que está en contacto con el Gobierno cubano para discutir posibles opciones de ayuda para la isla, aunque no mencionó petroleros con combustible en camino a Cuba.

Cuba se encuentra atravesando una de las crisis económicas y sociales más graves de su historia, con apagones recurrentes, protestas y escasez de bienes básicos no vistos desde el llamado “período especial” de comienzos de la década de 1990.

La situación empeoró notablemente a partir del derrocamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en enero, que llevó a la suspensión de los envíos de petróleo venezolano a Cuba.

Venezuela era el principal proveedor de petróleo de Cuba, y desde entonces el bloqueo impulsado por EE.UU. ha generado una situación crítica en la isla.

La crisis se enmarca en la tensa relación que La Habana mantiene con Washington desde el triunfo de la Revolución en 1959, que llevó a EE.UU. establecer un embargo sobre la isla. Al respecto, el presidente Donald Trump habló esta semana de la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, lo que llevó a su par cubano, Miguel Díaz-Canel, a prometer una “resistencia inexpugnable”.

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Con información de Reuters.