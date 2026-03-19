Encuentran un cuerpo en el área de búsqueda de Jimmy Gracey, estudiante de EE.UU. desaparecido en Barcelona, dice la Policía

Por Chris Boyette y Pau Mosquera, CNN

Se ha encontrado un cuerpo, pero aún no ha sido identificado, dijo a CNN un portavoz de las fuerzas del orden de Barcelona cuando se le preguntó sobre la búsqueda de James “Jimmy” Gracey.

El portavoz dijo que el cuerpo fue hallado esta tarde en la playa de Somorrostro, un tramo de playa frente al club Shoko, donde la policía había estado buscando al joven de 20 años. La zona se encuentra actualmente acordonada, con múltiples vehículos de las fuerzas del orden en el lugar.

Las autoridades han estado buscando a Gracey, estudiante de tercer año de la Universidad de Alabama, desde principios de esta semana después de que fuera a un club nocturno en Barcelona y no regresara a su alquiler de corta estancia.

Acababa de llegar a la ciudad el lunes para visitar a amigos por las vacaciones de primavera cuando desapareció, dijeron sus familiares. Fue visto por última vez por un amigo alrededor de las 3 a.m., hora local, el martes, fuera del club Shoko de Barcelona, cerca de Port Olímpic, dijeron sus familiares en un comunicado.

Gracey había salido con amigos esa noche, pero se había separado del grupo y “esa fue la última vez que supimos de él”, dijo a la afiliada de CNN WBMA su hermano de fraternidad, Cavin McLay.

Fue reportado como desaparecido después de que no regresara esa mañana a su alquiler de corta estancia, dijo su madre, Therese Gracey, en una publicación en Facebook. Fue visto por última vez vistiendo una camisa blanca, pantalones oscuros y una cadena con una cruz dorada con pedrería, dijo su familia, y añadió que mide aproximadamente 1,85 m y pesa 175 libras (aproximadamente 80 kilogramos).

La policía tiene el teléfono de James Gracey, según su madre, quien dijo que fue recuperado después de haber sido robado. La policía catalana, los Mossos d’Esquadra, está investigando, informó.

La policía también está revisando imágenes de cámaras de seguridad e intentando reconstruir sus movimientos en esas primeras horas, informó WBMA.

El Departamento de Estado de EE. UU. declinó proporcionar detalles, citando “preocupaciones de privacidad y otras consideraciones”.

Empleados del club nocturno Shoko declinaron comentar sobre la desaparición de Gracey, pero confirmaron que han entregado a la policía las imágenes de las cámaras de circuito cerrado. No está claro si las imágenes de seguridad muestran a Gracey.

Los empleados también dijeron que amigos de Gracey han acudido al club nocturno en los últimos días, intentando obtener más información.

Gracey, del suburbio de Chicago Elmhurst, Illinois, estaba visitando a amigos que están estudiando en el extranjero, y solo llegó a Barcelona la mañana anterior a su desaparición, según su familia.

Aunque Gracey estaba en un viaje personal, el personal de la Universidad de Alabama “está en contacto con la familia y con quienes están asociados a ellos para ofrecer apoyo y asistencia de cualquier manera posible”, dijo la escuela a CNN.

Gracey, el mayor de cinco hermanos, tenía un vuelo reservado para el sábado para regresar a Estados Unidos, según su tío, David Gracey, quien es productor sénior de CNN en Washington. El padre del estudiante universitario viajó a Barcelona para ayudar en la búsqueda de su hijo, según un portavoz de la familia.

David Gracey describió a su sobrino como un ávido jugador de hockey y un joven responsable que ayuda a sus padres a cuidar de sus hermanos menores.

En la Universidad de Alabama, James Gracey es un estudiante de honor en el programa de contabilidad, dijo a CNN su tía Beth Marren O’Reilly.

También es miembro de la fraternidad Theta Chi, donde se desempeña como capellán del capítulo y presidente de filantropía, dijo McLay, el presidente del capítulo.

“Es el tipo que se esfuerza por estar ahí cuando alguien lo necesita”, dijo en un comunicado. “Estamos manteniendo la cabeza en alto y seguimos con la esperanza de que lo encontremos a salvo”.

El año pasado, otra estudiante universitaria estadounidense desapareció durante las vacaciones de primavera.

Sudiksha Konanki, una estudiante de 20 años de la Universidad de Pittsburgh, desapareció en la playa del Hotel Riu República en Punta Cana, en la República Dominicana, en la madrugada del 6 de marzo de 2025. Su desaparición desencadenó una búsqueda frenética por aire, mar y tierra, que involucró a autoridades de Estados Unidos, República Dominicana y la India, de donde es originaria la familia de Konanki. Ella sigue desaparecida.

El Departamento de Estado de EE.UU. tiene recomendaciones sobre cómo mantenerse seguro al viajar al extranjero y qué hacer si un ser querido desaparece. Si un familiar o amigo ciudadano estadounidense no responde a las comunicaciones, los funcionarios recomiendan notificar a la policía, tanto en el lugar donde se supo por última vez que estaba o donde usted cree que está desaparecido, y a la oficina de Servicios a Ciudadanos en el Extranjero del Departamento de Estado en Washington, o a la Embajada o Consulado de EE.UU. más cercano. Desde EE.UU. y Canadá, se puede contactar a la oficina de Servicios a Ciudadanos en el Extranjero al 1-888-407-4747.

Con información de Diego Mendoza y Taylor Romine.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.