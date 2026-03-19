Las tasas hipotecarias se disparan a su nivel más alto en tres meses, a la par que la guerra reaviva temores inflacionarios

Por Samantha Delouya, CNN

La guerra con Irán está elevando el costo de comprar una vivienda en Estados Unidos.

La tasa promedio de las hipotecas fijas a 30 años saltó al 6,22 % esta semana —su nivel más alto desde principios de diciembre— tras un repunte la semana pasada, consecuencia de los temores inflacionarios, que se están propagando por los mercados.

Hace menos de un mes, las tasas habían caído por debajo del 6 % por primera vez en más de tres años; un umbral psicológico clave que, según algunos expertos, podría reactivar la compraventa de viviendas antes del inicio de la temporada de compras de primavera.

Sin embargo, desde entonces, la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán —que comenzó a finales de febrero— ha hecho que los precios de la energía se disparen.

Las tasas hipotecarias siguen de cerca el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, el cual se considera un indicador de la percepción de los inversores respecto a la inflación futura y el crecimiento económico.

El rendimiento a 10 años fluctuó esta semana, pero el jueves se mantuvo en torno a su nivel más alto en casi dos meses, tras haber tocado brevemente su máximo desde el pasado agosto. Dicho rendimiento escaló del 3,96 % —cifra previa al inicio de la guerra— a aproximadamente el 4,28 % esta semana.

Este movimiento indica que muchos inversores temen que el encarecimiento del petróleo pueda desencadenar un proceso inflacionario.

Es posible que el alza de las tasas hipotecarias ya esté sobrecargando la temporada de compraventa de viviendas de primavera. Según un informe independiente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), las solicitudes de hipotecas cayeron un 10 %, la semana pasada.

“Queda por ver si esta presión alcista sobre las tasas —vinculada a las tensiones en Medio Oriente— logrará moderar lo que, en principio, debería ser una fuerte demanda durante la primavera”, declaró Bob Broeksmit, director ejecutivo de la MBA.

Antes del conflicto bélico, los inversores apostaban a que la Reserva Federal volvería a recortar las tasas de interés, lo cual podría haber derivado en tasas hipotecarias más bajas. No obstante, la posibilidad de que se produzca una mayor inflación dificulta que la Fed lleve a cabo dichos recortes.

El miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que la institución “está muy preocupada” por lograr que la inflación regrese al 2 %, objetivo fijado por el banco central.

“Han transcurrido cinco años en los que hemos sufrido el impacto de los aranceles, la pandemia y, ahora, un choque energético de cierta magnitud y duración. Aún desconocemos cuáles serán sus dimensiones exactas”, señaló. “Le preocupa que ese sea el tipo de factor que pueda generar problemas para las expectativas de inflación”.

Si bien la inflación se ha moderado desde su máximo de 2022, se mantiene por encima del objetivo de la Fed. El índice de precios de gastos de consumo personal aumentó un 2,8 %, en enero.

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