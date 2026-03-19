March Madness: calendario, horarios y bracket del baloncesto universitario en EE.UU.

Por CNN Español

El torneo universitario de baloncesto de la NCAA en Estados Unidos comienza. El conocido March Madness es uno de los eventos deportivos más seguidos en el país.

La edición de 2026 contará con una destacada presencia de talento español y latinoamericano.

Entre los españoles sobresalen el base malagueño Mario Saint-Supery, de Gonzaga, y el pívot zaragozano Aday Mara, de Michigan Wolverines, quienes aspiran a llevar a su equipo a lo más alto del torneo.

En Michigan también figura el puertorriqueño de raíces dominicanas Yaxel Lendeborg. El ala-pívot, de 2,06 metros, será otra de las piezas clave en la búsqueda del título.

En el cuadro femenino, la ecuatoriana Blanca Quiñónez se perfila como una de las jugadoras a seguir. La alero es parte fundamental de unas Huskies que parten como favoritas.

Entre los nombres propios del torneo también destacan los estadounidenses AJ Dybantsa (BYU), Darryn Peterson (Kansas) y Cameron Boozer, figura de Duke.

El torneo, considerado el segundo evento deportivo más visto en Estados Unidos —solo por detrás del Super Bowl—, reúne a 68 equipos tanto en la rama masculina como en la femenina. Cerca de la mitad obtiene su cupo de manera automática al ganar sus conferencias, mientras que el resto es seleccionado por un comité.

Tras una fase inicial, la competencia avanza con rondas eliminatorias que incluyen la primera y segunda fase, el Sweet 16 (octavos de final), el Elite Eight (cuartos de final) y culmina con el Final Four (las semifinales).

El cuadro está dividido en cuatro regiones y funciona bajo eliminación directa: el ganador avanza y el perdedor queda fuera. Los equipos están sembrados del 1 al 16, lo que determina los cruces iniciales.

En la rama masculina, Florida Gators aparece como uno de los grandes candidatos. El equipo cerró la temporada regular con 11 victorias consecutivas y lideró la Conferencia Sureste, un impulso que lo posiciona como aspirante a defender el título que conquistó el año pasado tras una final ajustada ante Houston.

En la competencia femenina, UConn —Connecticut Huskies— buscará revalidar el campeonato después de una fase regular impecable, con marca de 34-0. Su última derrota se remonta a febrero de 2025.

Los partidos se reparten durante todo el día —desde la mañana hasta la noche—, en franjas escalonadas para maximizar la audiencia televisiva en EE.UU.

El resultado es el formato que ha convertido al torneo en un fenómeno cultural: decenas de juegos en simultáneo, sorpresas constantes y un camino claro —pero implacable— hacia el título.

Primera Ronda: martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de marzo

Segunda Ronda: sábado 21 y domingo 22 de marzo

Sweet 16: jueves 26 y viernes 27 de marzo

Elite Eight: sábado 28 y domingo 29 de marzo

Final Four: sábado 4 de abril, 6 p.m. y 8:30 p.m., hora de Miami, en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis

Final del campeonato de la NCAA: lunes 6 de abril, 8:30 p.m., hora de Miami, en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis

Primera Ronda: miércoles 18, jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo

Segunda Ronda: domingo 22 y lunes 23 de marzo

Sweet 16: viernes 27 y sábado 28 de marzo

Elite Eight: domingo 29 y lunes 30 de marzo

Final Four: viernes 3 de abril en Fort Worth, Texas, y Sacramento, California, a partir de las 7 p.m., hora de Miami

Final del Campeonato de la NCAA: domingo 5 de abril a las 3:30 p.m., hora de Miami, en Phoenix, Arizona

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Con información de la agencia EFE.