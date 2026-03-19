¿Por qué BTS y el K-pop gustan tanto en América Latina?

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Millones de discos vendidos en todo el mundo, conciertos agotados en minutos, contratos exclusivos con marcas de lujo y fans acérrimos que incluso hacen temblar a otras figuras públicas a la hora de hablar de ellos: BTS, el grupo de K-pop más grande de la historia, regresa este viernes con su nuevo álbum, “Arirang”.

La expectativa mundial es, por cierto, justificada: luego de una pausa de cuatro años mientras hacían el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los integrantes de la “boy band” –RM, Jin, J-Hope, V, Jimin, Jungkook y Suga– cumplen la promesa que le hicieron a sus “ARMY” (nombre que reciben sus fans) y regresarán a los escenarios con una gira mundial enfocada en su nuevo trabajo, un total de 14 canciones y cuyo primer sencillo oficial lleva por nombre “Swim”.

Mientras algunos fans hacen colas virtuales de varias horas para conseguir algún boleto para esta gira, en Corea del Sur ya se alistan para un concierto gratuito y masivo que, según las autoridades, reunirá al menos a 260.000 personas en la Plaza Gwanghwamun, en Seúl. La Policía tiene un plan de contingencia y el show será transmitido en todo el globo por Netflix.

En nuestro continente, en México, el furor por BTS disparó los precios de reventa, llegando incluso a los US$ 9.000. En Perú, las ARMY plantan árboles para que la banda tenga “una mejor vista” desde el avión y en Chile, por otro lado, sus fans están preocupados porque aún no hay un recinto confirmado para las dos fechas de octubre en Santiago.

Para Ro Julio, coreógrafa y bailarina conocedora del K-pop, el fenómeno es transversal. “Creo que es en todo el mundo. Sus ritmos, la música, todo es muy vistoso, muy visual. El trabajo grupal, además, conlleva coreografías que son súper dinámicas. Todo eso, desde hace más de 10 años, ha llamado la atención, solo que últimamente se ha masificado con la cantidad de grupos que van apareciendo”, asegura a CNN.

Las calles de Santiago de Chile y algunas estaciones del metro son ejemplo de ello. En medio de los transeúntes, cada vez más jóvenes se reúnen y dedican horas a aprender las coreografías –nada fáciles– de sus grupos de K-pop favoritos, graban contenido y luego lo comparten con otros fans de todo el mundo a través de Tiktok. ¿El resultado? Miles de personas replicando canciones y estableciendo a la banda como tendencia, más allá del “trend”.

“Estaba en TikTok un día, estudiando, y de repente me apareció un video de Jungkook haciendo su performance de ‘Standing Next To You’, canción de su primer disco solista, en un programa surcoreano que se llamaba ‘M! Countdown’. Ahí quedé enganchadísima y empecé a escuchar todo de BTS”, dice Camila Pizarro, publicista de 32 años y fan del grupo. “Todos cantan muy bien, bailan excelente, actúan, tienen expresiones, hay demasiado talento. Son el pack completo como performers”, asegura a CNN.

En América Latina, la pasión y referencias incluso han motivado la aparición de nuevos artistas que toman parte de esta fórmula. En Perú, Lenin Tamayo unió el quechua con la música, creó letras pegadizas y con un mensaje potente, convirtiéndose en pionero del “quechua-pop”. En Chile surgió la boyband Q-are, quienes se presentaron en la última versión local de Lollapalooza, y en México están las “Almas”, un grupo de chicas que mezcla el español, inglés y la música K-pop pero con toques de trap. A nivel internacional, apareció Santos Bravos, una boy band con chicos de distintos países latinos que surgió tras un reality-show bajo el alero de HYBE, la misma compañía de BTS.

Para Pizarro, este fenómeno ha sido por igual en todo el mundo, y uno de los factores clave fueron las ARMY de BTS. “Entre sus fans uno puede ver gente de 80 años y niñas de 12. Yo creo que tiene que ver con los mensajes transversales de las canciones, como el ‘amor propio’; y también la conexión que crearon con sus fans a través del tiempo”, explica la publicista, recordando los primeros “videoblogs” de la banda que publicaban en YouTube: “Al principio vivían en un departamento pequeño, ellos se cocinaban todo y HYBE, la empresa a cargo, no tenía todo el dinero que tiene ahora. La gente los fue siguiendo y tomándoles mucho cariño. Fueron madurando junto a ellos”, explica.

El regreso de BTS ha motivado una serie de eventos incluso más allá de Corea. Tras su primera presentación oficial este sábado, volarán a Nueva York, Estados Unidos, para un encuentro especial con algunos fans organizado por Spotify. Posteriormente, se presentarán en el programa “The Tonight Show” de Jimmy Fallon los días 25 y 26 de marzo.

La gira mundial arrancará el 9 de abril y en América Latina los primeros en ver el show serán los fans de la ciudad de Bogotá (2 y 3 de octubre), luego Lima (9 y 10 de octubre), Santiago de Chile (16 y 17 de octubre), Buenos Aires (23 y 24 de octubre) y Sao Paulo (29, 30 y 31 de octubre), en recintos aún por confirmar.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.