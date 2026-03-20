Estados Unidos inició una guerra. El dolor económico lo sufrirán países que no tienen nada que ver con el conflicto

Análisis por Allison Morrow y Hanna Ziady, CNN

La guerra en Irán ha provocado lo que los economistas denominan un evento de “cisne negro”: una conmoción imprevista tan destructiva que nadie es inmune a ella.

Mientras la llamada guerra cinética se desarrolla en Medio Oriente, donde cientos de civiles han perdido la vida, un terremoto económico se extiende desde el golfo Pérsico. Prácticamente todo el mundo está a punto de sentir sus consecuencias.

“En esta situación, nadie sale ganando”, afirmó Josh Lipsky, presidente de economía internacional del Atlantic Council.

La crisis energética se intensificó esta semana después de que Irán bombardeara los centros cataríes de gas natural licuado, en represalia por el ataque de Israel contra la planta iraní de South Pars, que forma parte del yacimiento de gas natural más grande del mundo.

El alza vertiginosa de los precios del gas ya ha llevado a los Gobiernos a restringir el consumo eléctrico.

Pakistán cerró las escuelas durante dos semanas. India está racionando el suministro de gas natural para las fábricas; y en al menos una importante ciudad india, Pune, los crematorios que funcionan con gas han suspendido sus operaciones.

Aunque Estados Unidos, junto con Israel, inició la guerra, es probable que la economía estadounidense sea la menos perjudicada, gracias en parte a su producción nacional de petróleo y gas natural, líder a nivel mundial.

El desarrollo del fracking, junto con el abandono de los combustibles fósiles, ha creado un margen de seguridad para que la economía estadounidense absorba precisamente el tipo de crisis petrolera y energética a la que se enfrenta actualmente, declaró a CNN el jueves Joe Brusuelas, economista jefe para Estados Unidos de RSM.

Sin embargo, añadió que este margen tiene sus límites.

“Si la guerra continúa, tendremos un impacto económico bastante significativo”, estimó Brusuelas. Pero “no estamos en una situación como la de Asia, donde la destrucción generalizada de la demanda provocará una recesión en algunas economías con bastante rapidez”.

La semana pasada, Corea del Sur impuso su primer tope al precio mayorista de los combustibles en 30 años.

Además de cerrar temporalmente las escuelas, Pakistán recortó algunos salarios del Gobierno para equilibrar su presupuesto.

Tailandia ordenó a algunos funcionarios trabajar desde casa, y Filipinas instauró una semana laboral de cuatro días.

En Bangladesh, los motociclistas hicieron largas filas para llenar sus tanques tras la imposición del Gobierno de un tope a la compra de combustible.

Según informes de la firma de investigación Wood Mackenzie, se está produciendo un racionamiento generalizado de gas natural en todo Bangladesh, incluso para los fabricantes de ropa, que ahora se enfrentan a importantes recortes de producción.

China, la mayor economía de Asia, podría estar más protegida que sus vecinos, a pesar de ser el mayor comprador de petróleo iraní y de que aproximadamente la mitad de sus importaciones de crudo transitan por el estrecho de Ormuz.

Esto se debe principalmente a que el carbón aún domina la matriz energética del país. Sin embargo, China también ha apostado por los vehículos eléctricos y las energías renovables, mitigando así el impacto del aumento de los precios de los combustibles fósiles, según Julian Evans-Pritchard, director de la división de China de Capital Economics.

Beijing también cuenta con importantes reservas de petróleo crudo, estimadas en 120 días, escribió Evans-Pritchard en una nota del 10 de marzo.

En conjunto, estos factores podrían incluso otorgar a los fabricantes chinos una ventaja en el comercio mundial, añadió, dado que sus rivales se ven afectados por el aumento vertiginoso de los costes de producción.

Para los europeos, esta crisis energética resulta inquietantemente familiar.

Tras la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años, los Gobiernos europeos optaron por diversificar sus fuentes de energía, reduciendo su dependencia de Rusia. ¿El beneficiario de este cambio? El golfo Pérsico.

En Europa se vive una situación de “oh no, otra vez no”, declaró Lipsky desde Praga, donde se reunía con ministros de finanzas y banqueros centrales.

El gas natural es la principal fuente de energía para los hogares de la UE, y desde que comenzó la guerra, los precios de referencia europeos casi se han duplicado.

Incluso antes, los precios de la energía eran demasiado altos, declaró el jueves el primer ministro belga, Bart De Wever, al margen de una cumbre de la UE. “Si esto se convierte en un problema estructural, estaremos en serios aprietos”.

Aunque la UE compra la mayor parte de su gas natural licuado a Estados Unidos, la pérdida de los suministros cataríes está provocando un aumento de los precios mundiales.

Desde que comenzó la guerra, al menos 11 buques cisterna que transportaban gas con destino a Europa han sido desviados a Asia, donde los compradores han superado las ofertas de sus rivales europeos, según declaró a CNN a principios de esta semana Gillian Boccara, directora sénior de gas y energía de la empresa de inteligencia sobre materias primas Kpler.

La inflación de los precios al consumidor en la Unión Europea —que se situó en el 2 % en enero— podría aumentar en más de un punto porcentual si el conflicto se prolonga durante varios meses, apuntó Holger Schmieding, economista jefe del banco Berenberg.

En ese caso, el crecimiento económico podría reducirse hasta en medio punto porcentual, según declaró anteriormente a CNN.

La naturaleza global de los mercados de materias primas implica que incluso un exportador neto como Estados Unidos no estará completamente a salvo del aumento de precios.

Estados Unidos produce toda la energía que necesita, pero sus refinerías no están totalmente equipadas para procesar el tipo específico de crudo que proviene de los yacimientos petrolíferos del país.

Por eso, los precios de la gasolina han subido más del 30 % en el último mes, pasando de un promedio de US$ 2,92 a US$ 3,88.

Es un problema tanto financiero para los consumidores como político para el presidente Donald Trump y los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Pero es probable que la crisis energética por sí sola no sea suficiente para sumir a la mayor economía del mundo en una recesión.

“Una economía de US$ 30 billones no se va a derrumbar simplemente porque el precio de la gasolina suba un 30 %”, comentó Brusuelas, señalando que su firma ha aumentado moderadamente su estimación de probabilidad de recesión, del 20 % al 30 % antes de la guerra.

“Se necesita un conjunto más amplio de condiciones que confluyan para que eso suceda. Y ahora mismo, incluso con la escalada de la última semana, todavía no estamos en ese punto”, sostuvo.

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