¿Quiénes son BTS? Origen, miembros, canciones más famosas y por qué son tan populares

Por CNN en Español

Cuando BTS lanzó su video musical debut “No More Dream” en junio de 2013, no era obvio que serían una historia de éxito del k-pop en Estados Unidos. Pero, ¿cómo logró este grupo surcoreano el reconocimiento mundial?

La banda lanzó este viernes su nuevo álbum, “Arirang”, el primer disco de BTS en tres años, que llegó acompado de un video musical para la canción “Swim”.

Y este sábado Netflix emitirá desde la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el especial “BTS: The Comeback Live | Arirang”, que marca el regreso a los escenarios de la agrupación, como abrebocas a la nueva gira mundial que comienza este 9 de abril.

BTS —que es la abreviatura de Bangtan Sonyeondan, que se traduce como Boy Scouts a prueba de balas— es una banda surcoreana conformada por Kim Nam-joon, (RM), Kim Seok-jin, (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook). Y en sus inicios, BTS se presentó como un grupo de “chicos malos” rebeldes, luciendo cadenas de oro, pañuelos y delineador de ojos. Las canciones llenas de rap instaban a los jóvenes a no ser definidos por las aspiraciones de sus padres.

Los surcoreanos, sin embargo, no quedaron impresionados. El sencillo debutó en el número 84 en el Gaon Music Chart patrocinado por el Gobierno de Corea.

En ese momento, las bandas como EXO, Big Bang y SHINee dominaban las listas de k-pop. Y aunque esos grupos a veces hacían referencia al hip-hop en sus canciones, tendían a tener una imagen más limpia y a cantar canciones pop sobre romance. En el éxito de EXO de 2013, “Wolf”, por ejemplo, los miembros de la banda aúllan y se comparan con un animal que ha sido domesticado por una mujer seductora.

Pero BTS, cuyos miembros entonces tenían entre 15 y 20 años, tenía algo más que los diferenciaba: habían sido desarrollados por el sello discográfico Big Hit Entertainment que se formó a fines de la década de 1990, cuando el k-pop comenzaba a despegar.

Entre la larga lista de logros de BTS, listados por el ARMY, el grupo que debutó en 2013 es el primero del género de K-pop en encabezar la lista Hot 100 de Billboard gracias a su canción “Dynamite” y tienen el récord Guinness al lograr la mayoría de espectadores en un concierto virtual.

Están son las 10 canciones más populares de BTS según la lista de Billboard Hot 100:

10. BTS feat. Desiigner, “MIC Drop”

9. BTS, “On”

8. BTS, “Fake Love”

7. BTS feat. Halsey, “Boy With Luv”

6. BTS, “Life Goes On”

5. BTS, “Permission To Dance”

4. Coldplay y BTS, “My Universe”

3. Jawsh 685, Jason Derulo y BTS, “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”

2. BTS, “Dynamite”

1. BTS, “Butter”

A diferencia de las grandes discográficas de Corea del Sur, Big Hit Entertainment no contaba con las conexiones ni el dinero de los gigantes de la industria, por lo que el sello se basó en gran medida en las redes sociales para promocionar al grupo.

BTS fue uno de los primeros grupos de k-pop en Twitter, dijo a CNN Michelle Cho, profesora de Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Toronto. La banda también publicó vlogs en YouTube y compartió su vida en las plataformas coreanas de transmisión en vivo AfreecaTV y VLive.

Internet está lleno de este tipo de momentos mundanos de BTS: los miembros se abrazan mientras duermen, comen, se sientan en taxis y se gastan bromas entre ellos. Toman una variedad de formas: publicaciones casuales, diarios de video transmitidos en vivo o episodios producidos de su programa web similar a la televisión de realidad “Run BTS!”.

“Creo que para algunas personas es bastante alienante encontrarse con otros (grupos) de k-pop… que saben que son producto de este riguroso sistema de entrenamiento que (creen) los hace un poco menos auténticos”, dijo Cho. “BTS es bastante diferente porque todo su concepto desde el principio fue que iban a ser proveedores honestos de la experiencia de la juventud”.

BTS miró al extranjero temprano. En 2014, mientras aún tenía un perfil relativamente bajo en su territorio, BTS comenzó a abrirse camino en el mercado estadounidense. Tuvieron un gran éxito en la KCON de ese año, una convención de k-pop en Los Ángeles. Su música hizo guiños al hip-hop y la música electrónica de baile (EDM), géneros populares en Occidente.

BTS realizó una gira nuevamente en EE.UU. en 2015, y en 2017, ahora luciendo sus característicos peinados coloridos, convirtiéndose en el primer acto de K-pop en ganar un Billboard Music Award y estar en el top 10 de las listas Billboard 200. En noviembre de 2017, hicieron su debut en la televisión estadounidense, presentándose en los American Music Awards.

No fueron el primer grupo de K-pop en intentar romper el mercado extranjero. Big Bang de YG Entertainment había obtenido cierto éxito en el extranjero, ganando el premio al Mejor Acto Mundial en los MTV European Music Awards de 2011 y, en 2012, convirtiéndose en el primer grupo de K-pop en entrar en la lista Billboard 200.

Pero la conexión personal con su base de fans establecida a través de su presencia en las redes sociales les dio una gran ventaja.

En los primeros años de BTS, el ARMY actuó como una red de traductores no remunerados produciendo subtítulos en inglés y textos de sus contenidos, logrando conectar a BTS con su audiencia de habla no coreana. Esto se ha replicado con otros idiomas.

El ARMY, que se traduce como ejército, es el fandom de BTS y su nombre significa en español “Adorable Representante M.C. para la Juventud” y aunque es difícil calcular con exactitud el número de personas que conforman al ARMY, sus redes sociales nos dan una idea aproximada. La cuenta oficial de Twitter de BTS, por ejemplo, cuenta con más de 46 millones seguidores, mientras que su canal de YouTube cuenta con más de 80 millones de suscripciones.

De acuerdo con un censo de 2020, realizado por ARMY, en el que participaron 400.000 personas, el ARMY está presente en más de 100 países, y aunque una gran mayoría está conformado por menores de edad, el 49 % restante son mayores de 18 años. El censo también mostró que uno de cada cinco tiene educación universitaria y que más de 21.000 personas, que participaron en el censo, son padres de familia.

A diferencia de otros grupos de fans, el ARMY no cuenta con un líder, por lo que es un fandom descentralizado en el que nadie habla en nombre del ARMY. Sin embargo, la falta de centralización no ha afectado su poder organización sino que lo potencializa con ayuda de las redes sociales.

“Las redes sociales son definitivamente uno de los pilares del fandom porque es lo que conecta a una audiencia global muy, muy robusta”, dijo Wallea Eaglehawk, una joven de Queensland, Australia, que creó su propia editorial de libros bajo el nombre de “Revolutionary” (Revolucionaria, en español) para mostrar la capacidad revolucionaria de BTS, grupo surcoreano de k-pop, y del ARMY, como se le conoce al grupo de seguidores de la banda.

“Veo a ARMY como un grupo de personas verdaderamente dinámico y en constante cambio, unido a través del amor, y también son como un microcosmos del macrocosmos, así que son una muestra representativa del mundo porque somos muchos de nosotros ahora”, dijo Eaglehawk.

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Con información de Cristopher Ulloa, Erick E. Beltrán, Alicia Lee, Julia Hollingsworth, Alejandra Ramos y Gonzalo Jiménez.