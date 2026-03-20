Villeneuve promete una “Duna” más densa y llena de acción que las entregas anteriores

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

Todavía faltan nueve meses para su estreno comercial y la película aún se encuentra en etapa de postproducción —ni su música está lista—, pero aún así el director Denis Villeneuve quiso dar la cara esta semana para contar qué novedades podemos esperar de “Dune: Part Three”.

La revelación ocurrió en un encuentro con la prensa, donde también se pudo evidenciar la presencia de algunos fans por el clamor con el que celebraban cada anuncio que allí se hizo. Según la invitación, se trataba del estreno por anticipado del tráiler de esta tercera parte y que al día siguiente sería compartido con el resto del mundo.

“Es una película cargada de más acción, más densa, más poderosa que las otras dos películas”, advertía Villeneuve para diferenciar a este tercer capítulo de los dos anteriores: “Dune: Part One” (2021) y “Dune: Part Two” (2024).

“Es una película que ocurre muchos años después de las dos primeras cintas. El libro del mesías nos da una nueva visión de lo que ocurre a Paul Atreides. Así que hay una brecha de tiempo de diecisiete años, donde vemos a Paul lidiar con las consecuencias de acumular tanto poder y tratar de descifrar cómo salir del círculo de violencia”, añadía el realizador francocanadiense.

“Como emperador que puede ver el futuro, es casi que invencible y vamos a seguir a las personas que están tratando de derrocarlo. Es una historia bastante intensa, pero en esencia sigue siendo una historia de amor. El latido de la película todavía es la relación entre Paul y Chani”, aseguraba el director sobre sus dos personajes principales, encarnados por los actores Timothée Chalamet y Zendaya,

Del elenco original también regresan los actores Javier Bardem y Rebecca Ferguson. Jason Momoa, quien apareció en la primera, pero no en la segunda porque su personaje de Duncan Idaho se ha asumido como muerto, vuelve a figurar en los créditos de este tercer capítulo. Para no spoilear, diremos que los admiradores de las novelas de Frank Herbert entienden muy bien el porqué de esta particular situación.

“El mundo cambió en esos años. El clima es diferente. Arrakis sigue siendo un planeta desértico, pero hay diferencias. Estamos visitando nuevos escenarios, nuevos lugares”, destacaba Villeneuve. “Llevé la cámara a zonas del planeta que ustedes no han visto antes. También estamos visitando nuevos planetas. Quería acercarme con un nuevo par de ojos y por eso acudí a mi estimado amigo Linus Sandgren, como (el nuevo) director de fotografía. Ambos decidimos rodar la mayor parte en celuloide. No lo había hecho por años y (con “Dune: Part Three”) lo hicimos la mayoría en 65 milímetros. Otra gran parte se rodó en IMAX, siendo la primera vez para mí, pero el desierto lo mantuve en digital porque amo esa brutalidad del IMAX digital. Asi que la película realmente esta hecha para ser una experiencia IMAX”.

Esta tercera parte, que también se encuentra en etapa de musicalización bajo la supervisión, una vez más, del ganador del Oscar Hans Zimmer, se estrenará a nivel comercial a mediados de diciembre.

“Dune: Part Three” está coproducida por Warner Bros. que, al igual que CNN, pertenece al grupo Warner Bros. Discovery.cnn

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