“Bien, me alegra que esté muerto”: los comentarios insensibles de Trump sobre personas muertas alcanzan un nuevo nivel

Análisis por Aaron Blake, CNN

Durante años, el presidente Donald Trump ha hecho comentarios groseros e insensibles sobre personas fallecidas, especialmente sus adversarios.

Pero el sábado celebró explícitamente la muerte del exdirector del FBI, Robert Mueller, al escribir: “Bien, me alegro de que esté muerto”.

Como fiscal especial, Mueller investigó a Trump y su campaña de 2016 como líder de la investigación sobre Rusia durante el primer mandato del presidente.

“Robert Mueller acaba de morir”, publicó Trump en redes sociales poco después de que se informara por primera vez de la muerte. “Bien, me alegro de que esté muerto.

¡Ya no puede perjudicar a personas inocentes!”.

Si bien fue la culminación de una serie de comentarios de este tipo por parte de Trump a lo largo de años, difícilmente fue un incidente aislado.

En 2017, una de las primeras grandes controversias del primer mandato de Trump fueron sus supuestos comentarios insensibles a la viuda de un soldado que acababa de morir. Se acusó a Trump de decirle a la viuda que su esposo “sabía a lo que se exponía”. Y, aunque Trump afirmó que había sido “una conversación muy respetuosa”, la Casa Blanca pareció confirmar tácitamente los comentarios.

Después de que John McCain muriera en agosto de 2018, Trump, a comienzos de 2019, reanudó sus ataques de años contra el exsenador de Arizona. Criticó al republicano por tumbar la ley de salud de Trump, diciendo: “Nunca fui seguidor de John McCain, y nunca lo seré”. Trump también afirmó falsamente que el recién fallecido se había graduado “último de su clase” y lo acusó, sin pruebas, de compartir el “expediente Steele” con el FBI antes de las elecciones de 2016.

A finales de 2019, Trump atacó a otro adversario legislativo que murió ese año —el veterano representante John Dingell— al sugerir que el demócrata de Michigan estaba “mirando hacia arriba” desde el infierno.

La viuda de Dingell, la representante demócrata Debbie Dingell de Michigan, respondió: “Me preparo para la primera temporada de fiestas sin el hombre que amo. Me hundiste de una manera que nunca podrías imaginar y tus palabras hirientes hicieron que mi sanación fuera mucho más difícil”.

Para 2021, los ataques de Trump contra los fallecidos se volvieron más inmediatos.

Aproximadamente 24 horas después de que el exsecretario de Estado, Colin Powell, muriera, Trump difundió un comunicado criticando sus “grandes errores en Iraq” y llamándolo un “republicano moderado clásico” que siempre era “el primero en atacar a otros republicanos”.

(Powell había criticado abiertamente a Trump y cruzó líneas partidistas para votar en su contra en 2016 y 2020).

Y la tendencia de Trump realmente se ha intensificado en los últimos meses.

En diciembre, volvió a publicar una serie de ataques contra la familia Kennedy apenas unas horas después de que la nieta de John F. Kennedy, la periodista ambiental Tatiana Schlossberg, muriera tras ser diagnosticada con cáncer cerebral terminal.

Eso ocurrió apenas un par de semanas después de, posiblemente, los comentarios más insensibles de Trump sobre un crítico fallecido. Y no se trataba solo de alguien que hubiera muerto recientemente, sino de alguien que había sido brutalmente asesinado.

Poco después de la muerte del director Rob Reiner y su esposa, Trump sugirió que Reiner había muerto por “síndrome de trastorno por Trump”.

“Era conocido por volver LOCAS a las personas por su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia alcanzando nuevas alturas”, recientemente añadió Trump.

Varios republicanos criticaron la publicación de Trump.

Pero apenas tres meses después, aquí está Trump de nuevo.

Excepto que esta vez no solo está diciendo cosas groseras sobre alguien que murió, sino que está celebrando explícitamente su fallecimiento.

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