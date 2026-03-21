Han pasado 18 meses desde la última guerra en Líbano. Esta vez es diferente

Por Joseph Ataman, Isobel Yeung, Brice Laine y Sarah Dadouch, CNN

El Líbano es una nación a la que la guerra no le resulta ajena, pero este conflicto se percibe de manera distinta.

Hace apenas 18 meses, las bombas israelíes llovieron sobre todo el país durante semanas. Con la firme intención de neutralizar a la milicia Hezbollah —respaldada por Irán— y de expulsarla de sus bastiones, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) invadieron el sur del país.

Ahora, la nación se ve asolada por el terror de un nuevo y más intenso bombardeo, con un saldo de más de 1.000 muertos desde el 2 de marzo, fecha en la que Hezbollah disparó proyectiles hacia Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, provocando así la represalia israelí.

En la capital, Beirut, los muros exhiben las cicatrices de conflictos pasados. Aunque gran parte de la ciudad vive bajo una tensa calma, resulta imposible ignorar la presencia del conflicto.

“No dejo de pensar que es el tráfico”, comentó un taxista a la CNN. “Y entonces recuerdo que, en realidad, son todos los automóviles estacionados”.

A lo largo de casi todas las vías principales del centro de Beirut, los automóviles sirven de refugio a familias desplazadas por la guerra, transformando unos carriles habitualmente congestionados en campamentos improvisados ​​para personas desesperadas.

En la aldea sureña de Irkay, CNN asistió al funeral de cinco niños de entre seis y 13 años, quienes perdieron la vida en un único ataque dirigido contra la casa de sus abuelos.

Ambos abuelos fallecieron a consecuencia de la explosión —que redujo la vivienda a escombros—, al igual que dos tíos; uno de ellos se encontraba en una casa situada justo enfrente.

Los familiares recibieron sepultura mientras, de fondo, resonaban las explosiones de los ataques israelíes. “¡Que Dios te destruya, Israel!”, gritó una mujer entre los asistentes.

No había indicio alguno de que la vivienda destruida hubiera sido utilizada con fines militares.

Más de un centenar de niños murieron durante el conflicto de 2024, según UNICEF; una cifra que ya ha sido superada durante la actual campaña de ataques israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han matado a un mínimo de 111 niños desde el inicio de la guerra, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud libanés; un balance de víctimas mortales que ha suscitado interrogantes acerca del número de bajas infantiles —o de otros civiles— que las FDI están dispuestas a asumir en el transcurso de sus ataques aéreos.

No obstante, el portavoz internacional de las FDI, Nadav Shoshani, atribuyó la responsabilidad de las bajas civiles a Hezbollah. “Tenemos una organización terrorista cuya estrategia consiste en poner a nuestros civiles en la línea de fuego, así como a los suyos propios. Estamos haciendo todo lo posible para evitarlo”, declaró a la CNN.

“Lo hemos visto en Gaza: la guerra tiene un precio muy alto; pero eso no significa que una de las partes —o la parte más fuerte— la esté librando de manera incorrecta”.

Mohammed Rida Taqi, padre de cuatro de los niños fallecidos y quien también resultó herido en el ataque, afirmó que no había presencia alguna de Hezbollah en la vivienda.

“¿Acaso hubo víctimas de Hezbollah?”, preguntó. “Somos una familia”.

“La gente del sur no se doblega”, añadió. “Ni ante Israel, ni ante Estados Unidos, que los está apoyando con armas”.

Si bien los ataques suelen ir precedidos de alertas por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), no hubo aviso alguno antes de la explosión que sacudió el corazón de Irkay.

“Parece como si nos pasáramos la vida entera esperando esa publicación, ese mensaje o ese reenvío de WhatsApp que diga: ‘¡Alerta!’”, comentó a la CNN desde Beirut Kim Moawad, de 38 años.

“Entonces te pones totalmente nerviosa”, relató. “Casi te sientes decepcionada si no se produce el ataque, simplemente porque te pasas esperando que ocurra”.

“Curiosamente, sientes cierto alivio cuando atacan, porque piensas: ‘Vale, ya ha pasado’”.

La precisión de algunos ataques selectivos en Beirut —que a menudo impactan en una sola ventana sin previo aviso— ha añadido una nueva dimensión de terror psicológico al conflicto. Estos ataques se han convertido en una constante en esta nueva escalada de hostilidades, sin límites aparentes: el centro de Beirut, los barrios cristianos e incluso las inmediaciones de los campamentos de desplazados internos han sido objeto de fuego.

Tras presenciar la devastación absoluta infligida por Israel en Gaza —donde gran parte del territorio palestino ha quedado transformado en un paisaje lunar inhabitable—, muchos en el Líbano temen que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tengan planes similares para su propio país.

“El Líbano solía ser próspero. Pero ahora está destruido; ya no existe”, declaró a CNN Sanaa Ghosn, una abuela refugiada, desde un albergue para desplazados en Beirut.

“Ojalá que lo que ocurrió en Gaza no nos suceda a nosotros”.

La retórica israelí no ha hecho más que avivar esos temores.

“Los suburbios del sur acabarán como Khan Younis”, dijo a principios de marzo el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, haciendo referencia a la ciudad de Gaza que quedó reducida casi por completo a escombros durante la campaña israelí.

La afluencia de un millón de personas desplazadas ha tensado las relaciones a nivel local con las comunidades que acogieron a sus compatriotas.

La CNN recogió testimonios de varias familias desplazadas cuyos propietarios les interrogaban sobre sus apellidos o su aspecto físico; preguntas que, a su juicio, estaban diseñadas para detectar y excluir a los inquilinos chiítas, quienes podrían tener vínculos con el grupo musulmán Hezbollah.

Las Naciones Unidas han registrado un repunte en los ataques en línea contra las personas desplazadas internamente, coincidiendo con estos ataques selectivos, lo que ha comenzado a revelar algunas fracturas de carácter sectario. Asimismo, la organización ha documentado llamamientos similares por parte de figuras destacadas de la sociedad libanesa.

“Existe el riesgo de que esta conmoción inicial se transforme en ira, frustración y, potencialmente, en tensiones entre las distintas comunidades”, explicó a CNN Karolina Lindholm Billing, representante de la agencia de la ONU para los refugiados en el Líbano, desde una escuela de Beirut que sirve de albergue para familias desplazadas. Este refugio, situado en el barrio de Sin el-Fil (en la capital), acoge a unas 170 familias y alcanzó su capacidad máxima apenas una hora después de abrir sus puertas, la misma noche en que estalló la guerra.

Lindholm Billing señaló que muchas de las personas desplazadas no habían tenido la oportunidad de reconstruir sus vidas o recuperarse adecuadamente tras la guerra anterior. Según datos de la ONU, aproximadamente el 13 % de las personas desplazadas regresaron en 2024 a los mismos albergues que ya las habían acogido con anterioridad.

Si bien la guerra de 2024 se caracterizó por una relativa unidad en el Líbano en torno a los enfrentamientos de Hezbollah con las FDI —un sentimiento impulsado por la indignación ante la guerra en Gaza—, este último conflicto ha propiciado el surgimiento de una oposición cada vez más decidida contra dicho grupo armado. Dado que el Gobierno prometía tomar medidas enérgicas contra el arsenal de Hezbollah, hubo un apoyo tangible a dicha postura en las calles, al menos durante los primeros días de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“Jóvenes, niños y bebés están muriendo. Es decir, no había necesidad de entrar en esta guerra. Y luego dicen que están apoyando a Irán. O sea, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?”, declaró a CNN Sako Demirjiane, un mecánico, desde un barrio étnicamente diverso de Beirut.

“Ya lo vimos antes: el apoyo era para Gaza, y vimos lo que eso nos trajo. Y ahora también están apoyando a Irán, y vimos lo que eso nos trajo”, dijo. “La vida aquí se ha vuelto insoportable”.

Todo esto ocurre mientras las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria hacen frente a recortes brutales en sus presupuestos, después de que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, redujera drásticamente sus contribuciones.

“He trabajado casi 30 años para el ACNUR y no quiero sonar alarmista, pero no recuerdo haber estado nunca tan preocupado y angustiado por la situación como ahora”, señaló Lindholm Billing, utilizando el nombre formal de la agencia de la ONU para los refugiados.

A lo largo del paseo marítimo de Beirut han aparecido hileras de tiendas de campaña; cada una de ellas da cobijo a una familia.

“Nunca había visto algo así”, comentó a CNN Samr Zahwi, un voluntario que dirigía un equipo encargado de ofrecer las cenas del “iftar” —la comida con la que se rompe el ayuno durante el Ramadán— a los necesitados. Algunos de ellos provenían de los suburbios del sur de la ciudad —zonas con estrechos vínculos con Hezbollah—, mientras que otros llegaban desde distintas partes del sur del país.

Los nuevos residentes de algunas de las zonas inmobiliarias más costosas de la ciudad han levantado sus refugios a la sombra del puerto, el mismo lugar donde, en 2020, una explosión masiva sacudió gran parte de Beirut, cobrándose la vida de cientos de personas y devastando una sección de la capital.

En el Líbano, un trauma se acumula sobre otro.

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Con información adicional de Lisa Courbebaisse y Elina Baudier Kim.