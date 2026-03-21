Tras la desaparición de su imperio de casinos, la familia Trump apuesta por los mercados de predicción

Por Steve Contorno y Marshall Cohen, CNN

Con sus casinos de Atlantic City en crisis durante la década de 1990, Donald Trump vio una posible salvación en las apuestas deportivas e hizo campaña agresivamente para legalizarlas en Nueva Jersey.

Pero cuando los influyentes políticos estatales le cerraron el paso, Trump prometió que tarde o temprano encontraría la manera de ganar.

“Algunas personas se rinden con mucha facilidad”, declaró Trump al New York Times tras la decisiva derrota de 1993. “Pero yo nunca he sido una de esas personas”.

Más de tres décadas después, y ya fuera del negocio de los casinos, la familia Trump ha encontrado una nueva vía para obtener beneficios de las apuestas deportivas: los mercados de predicción, una industria de rápido crecimiento donde la gente puede apostar a casi cualquier cosa.

Trump Media and Technology Group, la principal fuente de riqueza del presidente desde su salida a bolsa en 2024, ha anunciado planes para lanzar su propia plataforma de predicción basada en criptomonedas, llamada Truth Predict.

Además, el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., es asesor de las dos mayores empresas de mercados de predicción, Kalshi y Polymarket, y es inversor en esta última.

A diferencia de los primeros intentos de Trump por ofrecer apuestas deportivas en Nueva Jersey, cuando necesitó la ayuda de legisladores y reguladores hostiles, ahora su propia administración presidencial y los funcionarios que él mismo designó están redactando las reglas para la incipiente industria del mercado de predicciones.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y su comisionado designado por Trump están tratando de proteger estos mercados incipientes de las leyes estatales que regulan o prohíben las apuestas deportivas, porque están legalmente estructurados como contratos de eventos, que se regulan de manera diferente a los juegos de azar.

Dado que las acciones de la CFTC podrían beneficiar a la empresa del presidente, los posibles conflictos de intereses ya han atraído la atención de los organismos de control ético.

Esta dinámica también enfrenta a la administración Trump y a su familia con la industria de los casinos, la misma que contribuyó a que se hiciera famoso y que, según los informes de financiación de campañas, ha generado un grupo de magnates que han aportado más de US$ 200 millones para apoyar sus ambiciones políticas durante la última década.

Los operadores de casinos han observado con creciente preocupación cómo las apuestas deportivas en los mercados de predicción han proliferado, mermando sus negocios de maneras que, según afirman, son ilegales.

“Él defendió las apuestas deportivas en una época en la que no existían”, declaró el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien ahora es cabildero de la industria del juego y los casinos. “Lo que está haciendo ahora es arruinar algo que ha funcionado extraordinariamente bien”.

Una persona cercana a la industria del juego, que pidió permanecer en el anonimato debido al poder que ejerce la administración Trump sobre su negocio, reconoció que la participación de la familia Trump en los mercados de predicción es un factor crucial en la política de este asunto.

Los operadores de casinos ven pocas posibilidades de influir en la administración, y los republicanos en Washington se muestran reacios a intervenir en una disputa que podría perjudicar los negocios de la familia Trump.

“Es el elefante en la habitación”, comentó la persona.

En una declaración a CNN en respuesta a estas preocupaciones, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, manifestó: “El único interés especial que guía la toma de decisiones de la Administración Trump es el interés superior del pueblo estadounidense”.

Andrew Surabian, portavoz de Trump Jr., declaró a CNN que el hijo del presidente no opera en mercados de predicción y que su papel en Kalshi y Polymarket se limita a asesorar sobre estrategias de marketing.

Surabian añadió que Trump Jr. no ha tenido ningún contacto con el Gobierno federal en nombre de ninguna de las dos empresas.

“Don no solo es un empresario e inversor de toda la vida, sino que es un ciudadano particular que nunca ha trabajado en el Gobierno”, declaró Surabian a CNN. “La idea de que deba dejar de vivir y ganarse la vida para mantener a sus cinco hijos solo porque su padre es presidente es, francamente, un criterio ridículo y absurdo”.

CNN tiene una alianza con Kalshi y utiliza sus datos para cubrir eventos importantes. Los empleados de la redacción tienen prohibido participar en mercados de predicción.

Los mercados de predicción permiten a los usuarios apostar sobre todo tipo de temas, desde deportes y elecciones hasta negocios, entretenimiento, o incluso la temperatura máxima diaria en diversas ciudades o el número de casos de sarampión al año.

Los mercados relacionados con la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel en Irán han ganado popularidad, generando controversia sobre el posible uso de información privilegiada por parte de funcionarios gubernamentales y sobre los llamados “mercados de la muerte”, que ofrecen recompensas por la eliminación de alguien, como el del ayatola de Irán.

Existen diferencias clave en la forma en que operan los principales actores del sector.

Kalshi está regulada a nivel federal en EE.UU. por la CFTC y prohíbe el uso de información privilegiada.

El sitio web de Polymarket en EE.UU. también cuenta con la aprobación de la CFTC, pero aún no está completamente operativo, por lo que sus mercados más populares se encuentran en el extranjero y no están regulados. Además, su director ejecutivo ha ensalzado el papel de las personas con información privilegiada.

Las operaciones en los mercados de predicción se dispararon en torno a las elecciones de 2024 y han aumentado significativamente en los últimos meses.

Según Artemis Analytics, los usuarios de todo el mundo gastan habitualmente más de US$ 5.000 millones semanales en plataformas de predicción.

Sin embargo, es la proliferación de operaciones relacionadas con los deportes en estos sitios lo que últimamente ha provocado la ira de la American Gaming Association, el grupo industrial que representa a los casinos.

El Super Bowl de febrero fue un punto álgido en su disputa: Kalshi informó de más de US$ 1.000 millones en actividad comercial ese día, mientras que las apuestas sobre el partido realizadas en persona en los casinos de Nevada alcanzaron su nivel más bajo en 10 años.

Dado que la actividad que imita las apuestas deportivas domina habitualmente los mercados de predicción, los casinos argumentan que estas empresas operan esencialmente casas de apuestas deportivas en línea sin licencia, donde los usuarios no pagan impuestos estatales sobre las ganancias y pueden jugarse su dinero incluso donde las apuestas deportivas están prohibidas.

Estados como Nevada y Nueva Jersey, donde el juego está permitido pero estrictamente regulado, han respondido con demandas, y Kalshi se ha querellado con varios estados para intentar bloquear sus regulaciones.

El fiscal general de Arizona presentó el martes cargos penales históricos contra Kalshi, acusándola de ofrecer juegos de azar ilegales.

Kalshi niega haber cometido irregularidades y afirma que los mercados de predicción solo pueden ser regulados por el Gobierno federal.

La batalla legal ha desatado una intensa actividad de cabildeo en Washington que “no existía hace unos meses”, afirmó Dustin Gouker, periodista independiente especializado en mercados de predicción.

Según documentos federales, las empresas que operan mercados de predicción gastaron US$ 14 millones en cabildeo en 2025, aunque algunas, como la empresa de criptomonedas Coinbase, también tienen otros intereses ante el Gobierno federal.

“Si esto sale mal y los mercados de predicción se regulan de una manera que no desean, eso sería realmente perjudicial para su sostenibilidad como industria”, comentó Gouker.

Sin embargo, una represión contra los mercados de predicción también supondría una represión contra un sector en auge de los intereses comerciales de la familia Trump.

“Estamos en el salvaje oeste de los mercados predictivos, y el hecho de que el hijo del presidente esté tan vinculado financieramente a ellos plantea dudas sobre la voluntad del Gobierno de regularlos de cerca”, señaló Donald Sherman, quien dirige el grupo de vigilancia de tendencia izquierdista Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington.

La industria de los casinos, con figuras prominentes que en su momento fueron cercanas al presidente, ahora se enfrenta a su administración.

Además de la Asociación Estadounidense del Juego, un grupo aliado llamado Gambling Is Not Investing ha contratado al exdirector de presupuesto de Trump, Mick Mulvaney, para ejercer presión en contra de los mercados de predicción.

Pero la representante Dina Titus, demócrata que representa la zona metropolitana de Las Vegas, declaró que los casinos han tardado en responder a esta amenaza, y sugirió que los estrechos vínculos de la industria con Trump podrían ser una de las razones.

“No querían alterar el orden establecido”, declaró Titus a CNN.

Muchos de los operadores de casinos más conocidos de la ciudad han apoyado al presidente desde hace mucho tiempo.

El difunto magnate de los casinos, Sheldon Adelson, y su esposa Miriam donaron más de US$ 190 millones para la reelección de Trump en 2020 y 2024, en conjunto.

Phil Ruffin, propietario de algunos de los casinos más emblemáticos del Strip y copropietario del Trump International Hotel Las Vegas (que no cuenta con casino), habló en la Convención Nacional Republicana de 2016 y ha donado alrededor de US$ 6 millones en apoyo al presidente durante la última década.

Steve Wynn, quien construyó y gestionó casinos en Las Vegas y Atlantic City, fue presidente del comité de finanzas del Comité Nacional Republicano durante el primer mandato de Trump y lo apoyó financieramente hasta las elecciones de 2024.

Y Tilman Fertitta, embajador de Estados Unidos en Italia, es propietario de casinos y un prolífico donante de Trump.

En la mayoría de los estados, las apuestas deportivas son solo un poco más antiguas que los mercados de predicción.

Un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2018 anuló la prohibición federal de las apuestas deportivas y allanó el camino para el auge del juego en línea que se ha extendido por todo el país.

Si bien antes se limitaba a Nevada, ahora las apuestas en deportes profesionales y universitarios están permitidas en 40 estados y en Washington.

El imperio de casinos de Trump ya se había desmoronado mucho antes de que Nueva Jersey legalizara las apuestas deportivas tras el fallo de 2018.

Pero el atractivo de este deporte siempre ha intrigado a Trump, tanto como propietario de casinos como espectador habitual.

En 1996, afirmó haber ganado US$ 20 millones apostando a que Evander Hollyfield vencería a Mike Tyson en la pelea de peso pesado más famosa de la década, una afirmación dudosa que las casas de apuestas de Las Vegas desestimaron, según informaron los medios de comunicación en aquel entonces.

En la década de 1990, mientras impulsaba la aprobación de las apuestas deportivas en Nueva Jersey, predijo que la industria de los casinos de Atlantic City “dejaría de existir” sin ellas.

Argumentaba que aumentaría los ingresos fiscales del estado y acabaría con el tristemente célebre problema del juego ilegal.

“Es vital para acabar con las casas de apuestas”, afirmó Trump a un reportero de la televisión local en 1993, luciendo una figura familiar con un sombrero de marca personalizada y una corbata roja.

Ahora bien, los detractores de los mercados de predicción argumentan que la familia de Trump se está beneficiando de lo que es esencialmente una nueva forma de juego que limita los beneficios fiscales para los estados y que ha existido en una zona gris legal.

“Están permitiendo que un grupo de vaqueros renegados se mueva por el país sin ningún tipo de regulación, sin hacer nada para ayudar a las personas con problemas de ludopatía ni aportar impuestos a los estados”, declaró Christie a CNN. “El presidente y su familia tendrán que explicar si existe algún interés personal en las acciones de su administración”.

Un año después de asumir el cargo, la administración Trump ha adoptado los mercados de predicción poniendo fin a las investigaciones y utilizando agencias reguladoras para fomentar el crecimiento.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que regula los mercados de predicción, dieron por concluidas las investigaciones sobre Polymarket el verano pasado.

La semana pasada, el presidente de la CFTC, Michael Selig, expresó su esperanza de que los mercados de predicción prosperen bajo su gestión y afirmó que la agencia está adoptando un enfoque más favorable al libre mercado que el de la administración Biden.

Con ese fin, la CFTC anunció recientemente nuevas directrices en las que recuerda a las empresas que ya es ilegal ofrecer mercados relacionados con asesinatos, guerras o terrorismo, e insta a las empresas a evitar mercados “fácilmente susceptibles de manipulación” por parte de actores individuales, como los atletas.

Los expertos señalaron que las directrices y una propuesta de reglamentación relacionada se ajustan a la postura proindustrial de la administración, pero también siguen una práctica de larga data de favorecer la autorregulación.

Gouker señaló que Selig, en ocasiones, ha repetido argumentos y terminología utilizados por los mercados de predicción, como cuando recientemente calificó a estas plataformas como “máquinas de la verdad”.

“La CFTC prácticamente está haciendo relaciones públicas para la industria”, señaló Gouker.

La portavoz de la CFTC, Brooke Nethercott, declaró que Selig quiere garantizar que las regulaciones federales se mantengan, al tiempo que permite que esta nueva y “emocionante” industria siga creciendo, con “millones de estadounidenses que utilizan estos productos”.

“La CFTC se centra en crear un entorno regulatorio donde esta industria pueda prosperar en Estados Unidos, bajo la supervisión regulatoria de la agencia, en lugar de empujarla a mercados no regulados en el extranjero”, indicó Nethercott.

En respuesta a las preguntas de CNN sobre los vínculos de la familia Trump con la industria, Nethercott comentó que Selig nunca ha hablado con Trump Jr. sobre ningún asunto relacionado con los mercados de predicción.

“Cualquier entidad que busque registrarse en la CFTC y tener la capacidad de operar en nuestros mercados debe entrar por la puerta principal y comunicarse directamente con nuestro experimentado personal profesional”, manifestó Nethercott, y agregó que es “poco sincero y deshonesto sugerir” que los procedimientos de la agencia “han sido corrompidos de alguna manera”.

Ante la escasa actuación del Gobierno federal, los fiscales generales estatales han tomado cartas en el asunto.

Los fiscales generales estatales, tanto demócratas como republicanos, están intentando hacer cumplir las leyes estatales sobre juegos de azar contra importantes plataformas como Kalshi.

Hasta el momento, han logrado algunas victorias en los tribunales, aunque hay docenas de casos y apelaciones pendientes.

“En este momento, son pocas las cosas que unen a los fiscales generales de ambos partidos, y los mercados de predicción son sin duda una de ellas”, indicó en una entrevista Matthew Platkin, exfiscal general de Nueva Jersey y miembro del Partido Demócrata.

Mientras tanto, Selig ha argumentado que la CFTC, y no los estados, tiene autoridad exclusiva para regular estas plataformas porque los contratos de eventos que ofrecen están legalmente clasificados como un instrumento financiero llamado swap de derivados según la ley federal y, por lo tanto, no se ajustan a la definición tradicional de juego de azar.

“Aplicar requisitos locales estado por estado a las bolsas nacionales de materias primas crearía precisamente el ‘mosaico’ que el Congreso se propuso evitar”, escribieron los abogados de la CFTC en un documento presentado ante el tribunal el mes pasado.

Platkin, quien fue el primer fiscal general estatal en intentar clausurar Kalshi por, en su opinión, ofrecer apuestas deportivas no autorizadas, apuntó que Selig está “tratando de intervenir y acabar con la regulación”, a pesar de que “los estados han sido los principales reguladores del juego durante años”.

Los funcionarios de Nevada, la meca del juego en el país, donde el apellido del presidente está estampado en un hotel en el extremo norte del Strip de Las Vegas, están liderando la ofensiva con demandas contra estas empresas y elevando el tono de su retórica contra el presidente de la CFTC.

La senadora demócrata de Nevada, Catherine Cortez Masto, escribió el miércoles en un artículo de opinión que la CFTC estaba siendo “débil y demasiado permisiva”, y acusó a Selig de intentar “enriquecer al presidente Trump, a su familia y a sus partidarios multimillonarios” oponiéndose a los esfuerzos de su estado por regular los mercados de predicción.

Otros miembros del Congreso también están respondiendo.

Los legisladores han propuesto al menos seis proyectos de ley este año para regular aún más los mercados de predicción, incluidas iniciativas para prohibir el uso de información privilegiada por parte de funcionarios estadounidenses, cerrar los mercados relacionados con las elecciones y reforzar la aplicación de la ley por parte de la CFTC.

Casi todas estas propuestas provienen de los demócratas, pero el representante Blake Moore, republicano de Utah, ha sido coautor de un proyecto de ley bipartidista que busca prohibir las apuestas en mercados de predicción sobre deportes, terrorismo, guerra y asesinatos.

“Hace décadas que hemos determinado que este tipo de cosas no deberían estar disponibles; simplemente estamos tratando de reforzar lo que ya existe”, declaró Moore a CNN, y agregó que estos mercados están “listos para el libertinaje total”.

Moore afirmó no haber recibido “ninguna presión en particular por parte de la Casa Blanca” con respecto a su proyecto de ley.

Sin embargo, al preguntársele si un Congreso liderado por los republicanos estaría dispuesto a imponer restricciones a una industria vinculada a los intereses de la familia Trump, guardó silencio durante varios segundos.

“Cualquier legislación supone un reto”, afirmó.

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