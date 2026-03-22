Cuba inicia labores para recuperar el suministro eléctrico tras un nuevo apagón total

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Las autoridades de Cuba informaron este domingo el inicio de labores para restablecer el suministro eléctrico, que sufrió un colapso el sábado por segunda vez en una semana, en medio de un bloqueo petrolero estadounidense.

La red eléctrica sufrió “una desconexión total” por un problema en la Unidad número 6 de la termoeléctrica Nuevitas, en la provincia de Camagüey, que generó un efecto de cascada, informó el operador Unión Eléctrica de Cuba.

“En todos los territorios funcionan microsistemas (circuitos cerrados más pequeños)”, informó este domingo el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, con los que se intenta restablecer el suministro a servicios vitales como hospitales, abastecimiento de agua y distribución de alimentos.

El Ministerio agregó que dos centrales eléctricas de gas del país, Varadero y Boca de Jaruco, operadas por Energas, estaban en funcionamiento, y que la electricidad había llegado a la cercana central de petróleo de Santa Cruz. Además, la hidroeléctrica Hanabanilla está “generando”, dijo el ministro de la cartera, Vicente de la O Levy.

Posteriormente, el ministro afirmó que ya estaba en línea la Unidad 1 de la central termoeléctrica de Santa Cruz, la segunda después de la reactivación de la Unidad 3 de Céspedes, que representan solo una parte del total de 16 unidades de producción en las 7 principales termoeléctricas del país.

La Habana permanecía casi totalmente a oscuras antes del amanecer, mientras que el servicio de telefonía móvil e Internet era prácticamente inexistente en la mayoría de las zonas, lo que dejó a muchos sin ningún tipo de comunicación, según informó la agencia Reuters.

Si bien la red eléctrica de Cuba tiene un amplio historial de problemas por falta de mantenimiento e inversiones y la población está acostumbrada a sufrir cortes de varias horas por día, tener dos apagones a nivel nacional en una semana es una situación excepcional.

Desde enero, el Gobierno de EE.UU. ha tomado medidas para impedir que Cuba reciba petróleo.

El restablecimiento del suministro en Cuba suele ser un proceso lento que puede llevar días, con el objetivo de llevar cuanto antes la suficiente energía a las termoeléctricas para que puedan arrancar, una meta que se dificulta sin acceso a suficiente combustible para los motores de generación.

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Con información de Reuters.