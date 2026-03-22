Despliegan agentes de inmigración en aeropuertos de EE.UU. por escasez de personal de la TSA

Por Riane Lumer, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo que el zar de la frontera, Tom Homan, estará a cargo del despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos este lunes. Homan declaró a CNN que los agentes ayudarán con la seguridad en las entradas y salidas para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

“Se trata de ayudar a la TSA a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por ese aeropuerto lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad”, dijo Homan en el programa “State of the Union with Dana Bash”, de CNN.

Se han observado largas filas de seguridad en aeropuertos de todo el país, ya que los agentes de la TSA han renunciado o se han reportado enfermos, mientras continúan trabajando sin paga en medio del cierre parcial del Gobierno. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), más de 400 agentes de la TSA han dimitido desde el inicio del cierre del Gobierno.

Los líderes sindicales dijeron que algunos trabajadores de la TSA optaron por renunciar y muchos otros se han tomado un tiempo libre no programado porque no pueden costear la gasolina o el cuidado de los niños necesarios para ir a trabajar.

Incluso, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que un cierre prolongado podría ocasionar que más agentes de la TSA se ausentaran o renunciaran, lo que causaría mayores interrupciones en los viajes.

Homan declaró que, en su opinión, deberían concentrarse en los aeropuertos con las esperas más largas y priorizar aquellos grandes aeropuertos con tiempos de espera prolongados, que en algunos casos llegan a tres horas.

“Simplemente estamos ahí para ayudar a la TSA a hacer su trabajo en áreas que no requieren su experiencia especializada, como el control con la máquina de rayos X; no nos encargamos de eso”, dijo Homan. “Pero podemos desempeñar funciones para liberar a los agentes de la TSA de tareas menos importantes, como vigilar una salida para que puedan volver a las máquinas de escaneo y agilizar el paso de las personas. Simplemente estamos ayudando a nuestros compañeros agentes de la TSA”.

Además, algunos aeropuertos apenas se han visto afectados por el último cierre. En 20 aeropuertos de Estados Unidos, el control de seguridad no lo realiza la TSA, sino empresas privadas, y en sus puntos de control no se observan largas colas.

El responsable de las fronteras declaró que el ICE continuará realizando operaciones de control inmigratorio mientras colabora con la TSA. Añadió que el domingo se celebrarán reuniones de planificación en coordinación con los directores del ICE y la TSA, y que el público podrá conocer más detalles de un plan bien elaborado para su ejecución más tarde.

Trump anunció por primera vez el despliegue de agentes del ICE este sábado en redes sociales, mientras los legisladores buscaban un acuerdo para financiar el DHS en medio de las crecientes interrupciones en los viajes. Los demócratas se han negado a financiar el Departamento, exigiendo cambios que limiten las políticas inmigratorias de Trump tras la muerte de dos personas durante un operativo de control inmigratorio en Minneapolis a principios de este año.

Los legisladores bipartidistas encargados de la asignación de fondos mantuvieron una breve reunión con Homan el viernes por la noche, que fuentes de ambos partidos calificaron de “productiva”. Otra reunión con Homan que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, había anunciado para el sábado fue cancelada, según una fuente del liderazgo republicano, aunque se desconocen los motivos.

Se prevé que las negociaciones continúen el domingo, mientras los republicanos esperan una contraoferta de los demócratas tras recibir el viernes una propuesta de la Casa Blanca para desbloquear la situación. Según una fuente cercana a las conversaciones, legisladores de ambos partidos están presionando para alcanzar un acuerdo antes de que termine la semana.

Dos de los principales puntos de conflicto siguen siendo si se deben exigir órdenes judiciales para las acciones de control inmigratorio y si se debe exigir a los agentes del ICE que se quiten las mascarillas; ambas son demandas clave de los demócratas a las que la Casa Blanca se ha resistido.

Los senadores están ansiosos por concluir las negociaciones y aprobar un proyecto de ley antes de que comience el receso de Semana Santa, a finales de la semana que empieza, lo que significa que se debe llegar a un acuerdo en los próximos días para iniciar el proceso legislativo y cumplir con ese plazo.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró el domingo en el programa “State of the Union” que el plan para enviar agentes del ICE a los aeropuertos era un intento de “presionar a los legisladores para que finalmente llegaran a un acuerdo sobre cómo financiar el DHS”.

“Es lamentable que los republicanos hayan decidido que prefieren obligar a los agentes de la TSA a trabajar sin paga, causar inconvenientes a millones de estadounidenses en todo el país y ahora exponerlos potencialmente a agentes del ICE sin entrenamiento y crear caos en los aeropuertos de todo el país, en lugar de controlar a los agentes del ICE”, dijo Jeffries a Dana Bash, de CNN.

El sábado, el senador republicano John Kennedy declaró a CNN que enviar agentes del ICE a los aeropuertos “podría ser útil”, pero sugirió que no es una solución definitiva para las largas colas de seguridad.

“Si planean usar a algunos agentes del ICE para ayudar con el control de multitudes y así liberar al personal de la TSA para que realice los controles, podría imaginar un escenario en el que eso podría ser útil”.

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Con información de Manu Raju, Camila DeChalus, Chris Boyette y Alexandra Skores, de CNN.